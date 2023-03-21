Після атаки дронів в окупованому Джанкої пошкоджено залізничні об’єкти, - росЗМІ

Після нічної атаки дронів в окупованому Джанкої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежне російське видання ASTRA.

"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані як мінімум за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51. У магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн", - йдеться в повідомленні

Внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо, повідомляють джерела ASTRA.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

Окупанти заявили про "роботу ППО".

У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе знищили БТР та БМП окупантів. ВIДЕО