Після атаки дронів в окупованому Джанкої пошкоджено залізничні об’єкти, - росЗМІ
Після нічної атаки дронів в окупованому Джанкої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежне російське видання ASTRA.
"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані як мінімум за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51. У магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн", - йдеться в повідомленні
Внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо, повідомляють джерела ASTRA.
Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.
Окупанти заявили про "роботу ППО".
У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.
Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.
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😊 Сумніваюся, що то місцеаиц житель. Вік, як у вояки. І прізвище, як у понаїхавшого. У місцевого жителя прізвище мало б бути кримсько-татарське, або українське.
Ну, хоть теперь поняли, что покой им только снился....