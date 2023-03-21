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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
14 031 18

Після атаки дронів в окупованому Джанкої пошкоджено залізничні об’єкти, - росЗМІ

джанкой

Після нічної атаки дронів в окупованому Джанкої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежне російське видання ASTRA.

"Серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовані як мінімум за п'ятьма адресами. Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один - це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51. У магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн", - йдеться в повідомленні

Внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо, повідомляють джерела ASTRA.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

Окупанти заявили про "роботу ППО".

У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе знищили БТР та БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4087) вибух (4436) Джанкой (66) Крим (14125)


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Топ коментарі
+37
Все кацапи спокійне життя закінчилося. Всьо па дамашніму закончілось. Пакуйте валізи поки міст ще стоїть.
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21.03.2023 11:48
+29
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21.03.2023 11:59
+19
А это мы уже перешли красные линии или на подходе ?
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21.03.2023 12:02
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Все кацапи спокійне життя закінчилося. Всьо па дамашніму закончілось. Пакуйте валізи поки міст ще стоїть.
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21.03.2023 11:48 Відповісти
А спочатку брехали наступне «Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина... " Фігасе вазгараніє "магазина"
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21.03.2023 11:48 Відповісти
цивільні дрони Mugin-5 з Аліекспреса прорвали аналоговнєтне кацапське ППО
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21.03.2023 12:53 Відповісти
Чому "місцевого рівня". Бо місцеві будуть все розбирати і гасити. Понти закінчились, сільонок нет.
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21.03.2023 11:52 Відповісти
"У магазині наскрізне поранення грудної клітини отримав 33-річний місцевий житель Костянтин Ільїн"
😊 Сумніваюся, що то місцеаиц житель. Вік, як у вояки. І прізвище, як у понаїхавшого. У місцевого жителя прізвище мало б бути кримсько-татарське, або українське.
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21.03.2023 11:53 Відповісти
Цікаво, що той місцевий робив у магазині в той час. Щось, мабуть, тирів.
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21.03.2023 12:48 Відповісти
Короче, русаки сами признались, что объекты получили серьёзные разрушения.
Ну, хоть теперь поняли, что покой им только снился....
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21.03.2023 11:54 Відповісти
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21.03.2023 11:56 Відповісти
Аж ось не "камні с нєба", а справжнє прилітає. "Вогонь і сірка", як в Содомі і Гоморрі. Немає пощади зрадникам.
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21.03.2023 11:58 Відповісти
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21.03.2023 11:59 Відповісти
А это мы уже перешли красные линии или на подходе ?
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21.03.2023 12:02 Відповісти
а там нє так фсьо адназначно, бо північний Крим - ну він не зовсім Крим, а так, скоріше продовження Херсонщини
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21.03.2023 12:12 Відповісти
"Это мы еще не начинали" -- сказало одно *****
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21.03.2023 12:08 Відповісти
"А не послать ли нам Костяна за пивом?"
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21.03.2023 12:06 Відповісти
Медведев, что с ******?
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21.03.2023 12:36 Відповісти
Мало. Треба повторити. Джанкой це ж залізничний вузол, треба його розрубати.
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21.03.2023 12:50 Відповісти
Ударів по кацапським тилам дуже мало. Пора нарощувать.
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21.03.2023 13:42 Відповісти
Слова про "Камни с неба" наполняются реальным смыслом😂
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21.03.2023 16:23 Відповісти
 
 