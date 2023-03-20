Вибухи у Джанкої: Окупанти кажуть про "роботу ППО" та пораненого

Окупаційна "влада" Криму повідомила, що у Джанкої, де нещодавно лунали вибухи, "відпрацювала ППО".

Про це у Telegram повідомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

"У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння та магазин. На жаль, одну особу поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

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