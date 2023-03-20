Вибухи у Джанкої: Окупанти кажуть про "роботу ППО" та пораненого
Окупаційна "влада" Криму повідомила, що у Джанкої, де нещодавно лунали вибухи, "відпрацювала ППО".
Про це у Telegram повідомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.
"У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння та магазин. На жаль, одну особу поранено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.
Топ коментарі
+11 аспм мпри
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+5 Александр Чуднивец #474549
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+4 Евгений Пэ
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"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки такої зброї - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.