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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Вибухи у Джанкої: Окупанти кажуть про "роботу ППО" та пораненого

джанкой

Окупаційна "влада" Криму повідомила, що у Джанкої, де нещодавно лунали вибухи, "відпрацювала ППО".

Про це у Telegram повідомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

"У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння та магазин. На жаль, одну особу поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

Також читайте: Російські окупанти встановили протитанкові "зуби дракона" на Керченському півострові. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) Крим (14125) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+11
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20.03.2023 23:00
+5
Аналагавнєтнає ппо апять аказалась в попє...
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20.03.2023 22:55
+4
🔥Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їх транспортування залізницею, - інформує ГУР.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки такої зброї - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.
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20.03.2023 23:02
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А шо там літало на відео?
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20.03.2023 22:54 Відповісти
мало ли- главное что попало
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21.03.2023 02:27 Відповісти
Аналагавнєтнає ппо апять аказалась в попє...
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20.03.2023 22:55 Відповісти
А хто це зробив ?
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20.03.2023 22:56 Відповісти
Можливо, навіть самі кацапи, щоб тепер виставити нас "терористами, які вбивають мирних жителів" та уламати китайця на зброю та **********.
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20.03.2023 23:34 Відповісти
Армянск тоже.https://t.me/info_zp/31279
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20.03.2023 22:57 Відповісти
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20.03.2023 23:00 Відповісти
Це щоб там різним понаїхам життя раєм не здавалось.
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20.03.2023 23:02 Відповісти
🔥Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їх транспортування залізницею, - інформує ГУР.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки такої зброї - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.
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20.03.2023 23:02 Відповісти
Правильно не поразка, а ураження, до речі.
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21.03.2023 06:02 Відповісти
це ота стрілкотня з "автоматів" і є роботою ППО?
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21.03.2023 00:11 Відповісти
Зенітного кулемета або зенітної гармати для дрона цілком достатньо. А вони теж вважаються засобами ППО.
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21.03.2023 00:18 Відповісти
Йя.
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21.03.2023 06:03 Відповісти
Если беспилотник попал в ПВО и сам при этом взорвался, это не означает, что ПВО сработало.(с)
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21.03.2023 01:01 Відповісти
Отрицательно сработало.
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21.03.2023 01:06 Відповісти
 
 