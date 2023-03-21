Рада ухвалила законопроєкт про обов’язкові іспити для отримання громадянства
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає обов’язкове складання низки іспитів для отримання громадянства України. За нього проголосували 281 депутат.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
У законопроєкті №7606 йдеться про іспити зі знання основ нашої Конституції, історії держави, а також на рівень володіння українською мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови. Документ про складання цих іспитів треба буде подати протягом двох років.
"Зобов’язання щодо складання перелічених іспитів упродовж такого ж періоду стосується і людей, прийнятих до громадянства України за визначні заслуги перед країною, прийняття яких становить державний інтерес, які проходять військову службу за контрактом в ЗСУ, які мають дозвіл на тимчасове проживання", - зазначено у законопроєкті.
Якщо людина не складе ці іспити протягом двох років, вона може втратити громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
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от ще б право голосувати надавати по рівню IQ, то й можна б жити
Вважаєш, що якщо можна було коксовику зі стажем ЗЄ видати довідку про те, що він "чистий", то не можна видати довідку, що він розумний?
але ж скільки дебілів відсічеться )))
А довідку дебілу тепер можна в Дії видати.
Залишилося тільки голосування в Дію запхати і вуаля - ніяких проблем взагалі.
А ці категорії чому не звільнили від екзамену? Чи чуваки повинні однією рукою воювати, а іншою гортати підручник з історії України (який самі "слуги" в житті в руках не тримали)?
На що опиралися наші законописаки?
А в Швейцарії треба швейцарську здавати? А в Бельгії бельгійську? А в Америці американську? А в Бразилії бразильську?
Щось мені підказує, що в Даніі спочатку були реформи, рівень життя та формування здорового суспільства, а вже потім мішура та самоствердження.
Щоб було заради чого іспити здавати.
Наприклад, ватний Подоляк, кацап Єрмак та риг Татаров.
Та й на результати суфлерної папуги ЗЄ було б цікаво глянути...
Про історію вони і не чули.