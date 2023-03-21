Рада ухвалила законопроєкт про обов’язкові іспити для отримання громадянства

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає обов’язкове складання низки іспитів для отримання громадянства України. За нього проголосували 281 депутат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

У законопроєкті №7606 йдеться про іспити зі знання основ нашої Конституції, історії держави, а також на рівень володіння українською мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови. Документ про складання цих іспитів треба буде подати протягом двох років.

"Зобов’язання щодо складання перелічених іспитів упродовж такого ж періоду стосується і людей, прийнятих до громадянства України за визначні заслуги перед країною, прийняття яких становить державний інтерес, які проходять військову службу за контрактом в ЗСУ, які мають дозвіл на тимчасове проживання", - зазначено у законопроєкті.

Якщо людина не складе ці іспити протягом двох років, вона може втратити громадянство.

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