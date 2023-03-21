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Рада ухвалила законопроєкт про обов’язкові іспити для отримання громадянства

паспорт,громадянство

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає обов’язкове складання низки іспитів для отримання громадянства України. За нього проголосували 281 депутат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

У законопроєкті №7606 йдеться про іспити зі знання основ нашої Конституції, історії держави, а також на рівень володіння українською мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови. Документ про складання цих іспитів треба буде подати протягом двох років. 

"Зобов’язання щодо складання перелічених іспитів упродовж такого ж періоду стосується і людей, прийнятих до громадянства України за визначні заслуги перед країною, прийняття яких становить державний інтерес, які проходять військову службу за контрактом в ЗСУ, які мають дозвіл на тимчасове проживання", - зазначено у законопроєкті. 

Якщо людина не складе ці іспити протягом двох років, вона може втратити громадянство. 

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громадянство (1070) парламент (2364) Україна (5861) іспити (121) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+7
М-да, Дєм'ян, хрєн тєбє, а нє гражданцтво
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21.03.2023 17:48
+7
Як щодо того, щоб ці спити здали спочатку в ОПЗЄ?
Наприклад, ватний Подоляк, кацап Єрмак та риг Татаров.

Та й на результати суфлерної папуги ЗЄ було б цікаво глянути...
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21.03.2023 17:58
+5
Пощастило Нєвзорову. Пропєтрляв. Цікаво було б подивитись, як би він вчив мову. А Бабченку не пощастило (хоча мову він здається таки вчить).
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21.03.2023 17:45
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Файна подія.

от ще б право голосувати надавати по рівню IQ, то й можна б жити
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21.03.2023 17:42 Відповісти
По IQ не можна, хто за дибілів голосувати буде?
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21.03.2023 17:47 Відповісти
Такі ж самі дибіли, що тут не зрозуміло 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 18:01 Відповісти
Тю.
Вважаєш, що якщо можна було коксовику зі стажем ЗЄ видати довідку про те, що він "чистий", то не можна видати довідку, що він розумний?
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21.03.2023 18:01 Відповісти
окремі дебіли отримають довідку корупційним шляхом,

але ж скільки дебілів відсічеться )))
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21.03.2023 18:04 Відповісти
Ти багато пропустив. За версією ЗЄ це не корупція.
А довідку дебілу тепер можна в Дії видати.
Залишилося тільки голосування в Дію запхати і вуаля - ніяких проблем взагалі.
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21.03.2023 18:14 Відповісти
"а визначні заслуги перед країною, прийняття яких становить державний інтерес, які проходять військову службу за контрактом в ЗСУ"

А ці категорії чому не звільнили від екзамену? Чи чуваки повинні однією рукою воювати, а іншою гортати підручник з історії України (який самі "слуги" в житті в руках не тримали)?
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21.03.2023 17:43 Відповісти
А Ви шо, вважаєте, що війна ще два роки буде тривати? В законі ж сказано, що протягом 2-х років, та і бійці на фронті вчаться потроху, спілкуючись з українськими вояками. Подивіться в інеті, як чорні, ой, люди з чорним кольором шкіри, говорять та співають українською.
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21.03.2023 17:49 Відповісти
Я не знаю скільки вона ще триватиме. Може і більше двох років. Прогнози про "все закінчиться максимум через два тижні" (С) не справдилися.
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21.03.2023 18:01 Відповісти
Протягом двох років", ПОТВОРИ?! Краще НАБАГАТО ШВИШЕ особисто вас, ПОТВОРИ, ЗНИЩАТЬ ПАТРІОТИ УКРАХНИ!!! Ось і все...
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21.03.2023 17:44 Відповісти
Пощастило Нєвзорову. Пропєтрляв. Цікаво було б подивитись, як би він вчив мову. А Бабченку не пощастило (хоча мову він здається таки вчить).
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21.03.2023 17:45 Відповісти
невзоров получил паспорт на два года при условии что он за это время пройдет процедуру выхода из российского гражданства, ни думаю что это делает
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21.03.2023 17:47 Відповісти
Нєвзоров вже отримав паспорт. І скоріше за все обратного ходу (чи як це правильно називається) закон не має.
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21.03.2023 17:48 Відповісти
что не придумают, то все чтоб взятки брать. ппц. все за людей борются, а за белых так тем более, а эти наоборот отталкивают. можно подумать таке цабе, что еще и марафон нужно пробежать не хуже олимпийского рекорда.
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21.03.2023 17:45 Відповісти
М-да, Дєм'ян, хрєн тєбє, а нє гражданцтво
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21.03.2023 17:48 Відповісти

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21.03.2023 18:00 Відповісти
українці в німеччині як раз зараз вчать мову і закони. і по обом курсам здають іспит. і це ще не громадянство навіть!
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23.03.2023 08:24 Відповісти
на гражданство такая дуристика только в Украине
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23.03.2023 09:23 Відповісти
драстє, einbürgerungstest ти такого не чув?
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23.03.2023 21:18 Відповісти
тобто це що - рашистським ублюдкам типу Нєвзорова треба буде здавати іспит зі знання історії України? Щось я сумніваюсь
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21.03.2023 17:46 Відповісти
Почитайте ще раз другий абзац знизу. Дійшло? Ні? Ну тоді ще раз
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21.03.2023 17:50 Відповісти
от би ше ВСІМ лугандонам з "узкагаварящьей челюстью", такі екзамени зробити!!!! 😡😡
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21.03.2023 17:48 Відповісти
Щоб стати громадянином Канади, треба іспити теж здавати? Хто знає взагалі про інші країни?
На що опиралися наші законописаки?
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21.03.2023 17:49 Відповісти
Так. Канадську мову обов'язково
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21.03.2023 17:52 Відповісти
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21.03.2023 17:52 Відповісти
😄
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21.03.2023 17:59 Відповісти
Яку саме канадійську? В них там їх багато.

А в Швейцарії треба швейцарську здавати? А в Бельгії бельгійську? А в Америці американську? А в Бразилії бразильську?
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21.03.2023 18:04 Відповісти
у нас українська, он в Данії здають іспит на мову і, здається, на історію.
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Та мені ж була цікава думка експерта про канадійську мову. Ну і взагалі про автентичні мови народів Світу.

Щось мені підказує, що в Даніі спочатку були реформи, рівень життя та формування здорового суспільства, а вже потім мішура та самоствердження.
Щоб було заради чого іспити здавати.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
в УСІХ "притомних" краінах, є екзамен з мови, в Польші - 200%!!
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21.03.2023 19:19 Відповісти
Ти дебільна ватна дурепа. У США потрібно здавати екзамен на знання мови, у Німеччині, Британії, у всіх цивілізованих країнах знання державної мови, є вимогою #1 для отримання громадянства
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21.03.2023 20:13 Відповісти
все правильно, треба мати до себе повагу
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21.03.2023 17:53 Відповісти
Ви не образитесь на мене, якщо я скажу так. Коли з держави тікають люди з причині безробіття, а зараз з причини війни, то яка може бути повага? Особливо де та повага, про яку Ви кажете, до народу України? Її немає взагалі! Людину у нас не рахуюють за людину й ця дуже тяжка причина для того, щоб покинути теріторію України якнайшвидше! Ви ж бачите, по скількох країнах розкидані наші люди, де вони тільки не ховаються, на яку державу тільки не працюють, тому що до кожного з них НЕ було поваги! А до тих, хто залишився, її вже ніколи не буде. Це видно по вьому! Немає жодної ніші, яка б не вказувала на знущання над людиною, над дитиною - у нас, нажаль!
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21.03.2023 17:59 Відповісти
Обіжені тікають якраз у ті країни, де 100% треба здавати іспит на знання державної мови, історії для отримання громадянства.🤣🤣🤣
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21.03.2023 20:10 Відповісти
Як щодо того, щоб ці спити здали спочатку в ОПЗЄ?
Наприклад, ватний Подоляк, кацап Єрмак та риг Татаров.

Та й на результати суфлерної папуги ЗЄ було б цікаво глянути...
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21.03.2023 17:58 Відповісти
дополнительный "контрольный" вопрос на экзамене "паляниця"
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21.03.2023 17:59 Відповісти
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21.03.2023 18:01 Відповісти
95 квартал це теж митці ?. Гідні українці незважаючи на то хто він митець чи спортцмен чи вбиральник пішли захищати Україну своїх дітей своїх дружин свій народ і вони в першу чергу приклад для націі. Країна яка буде ділити співвітчизников на чорних і білих на рівні закону ніколи не виграе віїни
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21.03.2023 18:20 Відповісти
Наші керманичі не здатні диктант написати без помилок. А цілий міністр освіти забувся як пишеться його ж прізвище.
Про історію вони і не чули.
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21.03.2023 18:02 Відповісти
Хм , а ''слуги'' Конституцію, історію України здадуть. Боневтік з самого початку закони порушує
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21.03.2023 18:03 Відповісти
Тим хто на фронті зараз воюе за Україну громодянство без всяких іспитів, їх іспит вони вже здали це їх власне життя яке вони готові віддати за УКРАЇНУ, невже це незрозуміло боневтіку і тим хто сховався за депутатьский мандат, бо спроавжні обранці народу на фронті а не в буфеті ВР. Постае питання оцей законопроект це що ? це для кого ? це що на часі як відповідь тим хто зараз в окопах і просив громодянство чи це для кого ? чим далі тим більш соромно за цю владу та хай 10 гнід отримають громодянство із користі но 5 отримають заслужено і за них треба боротися цій державі а з гнідами треба розбиратися другими методами. І останне Бабченко на порядок більш достойна людина для Українського громодянства а ніж Саакашвілі
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21.03.2023 18:04 Відповісти
"нєвзоров" усе купить, а воякам-добровольцям це перешкода для отримання громадянства.
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Снова скопировали закон у рашистов))) ДМС это аналог ФМС
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21.03.2023 18:29 Відповісти
Іспитів для відмови ще не придумали ?
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21.03.2023 18:31 Відповісти
нарешті усвідомили у важливості мови та історії країни в якій ти Є громадянин, якби у далекому 1991 році таке було запроваджено мали б більш консолідовану політичну націю але тоді еліти практично не було,були комуністи "червоні директори"та перекрашені комуністи які мали великий вплив до 2002 року.
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21.03.2023 18:53 Відповісти
 
 