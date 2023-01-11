Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що українці, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського громадянства, додавши: "нехай живуть у Росії".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наше завдання, щоб усі люди, які на сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу - щоб усі ці люди обов'язково мали громадянство одне - РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай із цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський на пресконференції з главами Литви та Польщі у Львові у середу.
Так президент відповів на запитання преси про те, яких рішень щодо позбавлення українського громадянства чекати попереду на тлі недавнього призупинення громадянства чотирьох народних депутатів України, включаючи Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.
Відповідаючи на запитання, на якій підставі відбувалася процедура позбавлення громадянства зазначених осіб, Зеленський повідомив, що "частина зазначених осіб його позбавлена саме через наявність громадянства інших держав у відповідності до законодавства та згідно з Конституцією України". Водночас він зазначив, що не може розголошувати всіх деталей, якими СБУ забезпечує безпеку в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
@ukrainesinger
У Львові Зеленський має зустрітися з президентом Польщі Дудою.
Телеканалу Еспресо та Радіо Свобода відмовили в акредитації
На окупованих територіях люди беруть парашкіне громадянство щоб лише вижити, бо Вовчка їх підставив
То може його вже не повертати, бо за словами дурника громадян України там немає.
а громадянину Ізраїлю Коломойському і йому подібним теж таке покарання достатнім буде, чи як?
г*вно їб*че! 🤬
Або тупий або наркоман - у нього у владі вдосталь людей з кацапським громадянством, особливо з людей Януковоща
Раскулачивание мавзолейных обезьян🤣🦍 началось по полному тарифу...
Это что эпидемия Ковида 👺👹🦍😝🤣
починай чистити ОП, суди, міністрів і.... іх баб... а також друзяк квартальських...і ії баб теж..
(баб - це виключно про кацапок... ну і тих, хто задушив в собі Україну)
а он может (уже может) манипулировать им как цыган солнцем
Это как? Лица, что имеют двойное тройное гражданство, в том числе и гражданство РФ, должны иметь одно гражданство - РФ? В Украине полно народу с румынским, польским, других стран ЕС гражданством. Им то что делать? Получать гражданство РФ? Видимо я неправильно перевожу
сколько же асфальтофилов на цензоре....
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в країнах Балтії.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
Але замість цих роеальних, дієвих речей нам підсовують про позбавлення мандатів.
1. немає законодавства і ніякої відповідальності за множинні громадянства (крім того, що не можна їх мати)
2. в Україні не має інституту відмови від українського громадянства, тобто це можливо тільки за указом президента
- депутат Госдуми РФ,
- особитий представник Путіна на виборах, Нєвзоров, якому ЗЄ надав громадянство України?
Зелупа,гребаный стыд.Да в твоем окружении трудно сказать-у кого этого кацапского паспорта нет.
Зверніть увагу- лише частина позбавлена укр.громадянства саме за наявність громадянства інших держав, а тому постає питання - на підставі чого позбавлені інші і таким чином уникнуть покарання за статтею державна зрада
1. Деркач - перебуваючи під американськими санкціями, очолює компанію зеленського у переслідуванні Петра Порошенка, в тісній взаємодії з ДБР.
Фальшиві плівки деркача - (жму руку, обнімаю) пам'ятають всі!
Активно перешкоджає розвитку дружніх відносин між Україною і США.
- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)
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2. Кузьмін - за каденції Петра Поршенка переховувався закордоном!
Після інавгурації зеленського, повернувшись в Україну, був обраний, з грубим порушенням законодавства до ВРУ від опзж.
Також, був включений до ТСК, з допуском до державної таємниці, щодо вагнерівців.
- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)
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3. Медведчук - співвласник телеканалу 1+1. При Зеленському отримує мандат депутата ВРУ.
Бере активну участь в передвиборчій компанії, тоді ще кандидата Зеленського.
Статки медведчука зростають в геометричній прогресії.
- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)
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4. Козак - при Зеленському активно скуповує телеканали, які відразу працюють на владу, з основним акцентом на жорстку московську пропаганду.
- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)
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PS. Таким чином, при переобранні проукраїнського президента в майбутньому, Україна втрачає всі важелі для екстрадиції і покарання державних зрадників і злочинців до нашої країни, так як вони вже не є громадянами нашої держави!
Зеленський робить зачистку, відпускаючи на вільні хліба своїх подільників по державних злочинах.
Також, більше ніхто не зможе отримати інформації про статки, що були награбовані в Україні цими діячами, тим паче накладання арешту на їхнє майно.
Дякую за детальну інформацію Sofiya Fedyna.
Когда у нас была угроза оккупации, мы имея немаленьку квартиру, яку ми всі самотужки ремонтували, кинули все и уехали. Ибо жить под кацапами - это хуже смерти. Когда все освободили - мы приехали.
А вот такие гниды, которые то там остались, имея маленьку квартиру, пересиживая с 2 паспортами, и вычикуя, куда кривая повернет, то в польше отсиживаются -вызывают омерзение.
Скоро ваших родственников с маленькой квартирой призовут и вы лицемерно заголосите: нас же заставили укропов убивать, с#ки проклятущі
всем крысчанам - статус негражданина
не повинні-ГІВНО ВАРТЕ ПОБАЖАННЯ.
ДЕ ЗАКОНОПРОЕКТ?
"ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ОСІБ,ЩО НАБУЛИ РОСІЙСЬКЕ А ТАКОЖ пониження у правах.."
громадянства нехай українського позбавить всю верховну раду, себе і своїх ********* та свою телку, бо суттєво різниці немає, як що воно двойне чи тройне і чи друге російське, угорське, чи польське.
Бебіл і все , ума як немає то це біда...