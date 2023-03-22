Протягом 21 березня росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської, Середино-Будської громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: по території громади росіяни били з мінометів – 13 та гранатометів (АГС-17) (89 пострілів). Також здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).
- Великописарівська громада: були мінометні обстріли – 20 прильотів.
- Свеська громада: теж мінометний обстріл – 12 "прильотів.
- Юнаківська громада: на територію громади ворог скинув 19 мін.
- Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл – 10 прильотів.
- Новослобідська громада: ворог гатив зі ствольної артилерії (152 мм) – 20 прильотів.
- Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію громади 2 міни.
Без втрат та руйнувань серед мирного населення області.
За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено".
Будь ласка, зачекайте...
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