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Прокурор міжнародного кримінального суду Хан: Українські діти - не "воєнна здобич"

хан,карим

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що РФ не просто депортує українських дітей, а поводиться з ними як з "воєнною здобиччю".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Ви повинні піклуватися про них (українських дітей. - Ред.). Якщо вони не в безпеці, ви мусите перемістити їх у безпечну частину України. Якщо це неможливо - до нейтральної третьої країни. Те, що ми бачимо - це не просто депортація до РФ, їх зустрічають чужі люди, які раптово стали їм прийомними батьками. А діти - не власність, не воєнна здобич", - сказав він.

Хан наголосив, що у Римському статуті Женевських конвенцій чітко зазначено, що "не можна депортувати цивільних осіб до іншої країни".

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На думку прокурора МКС, РФ не лише не заперечує звинувачення проти себе, а "носить їх як знак пошани".

Карім Хан додав, що МКС звернувся до Росії, але не отримав відповіді.

Автор: 

депортація (719) діти (5041) росія (64911) Міжнародний кримінальний суд (327) Хан (35)


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Цей за звятки не продається!
Вірю що і в Україні буде такий колись Хан
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22.03.2023 08:13 Відповісти
ЦЕ вам НЕ печерський та яворівський "суди"......
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22.03.2023 09:14 Відповісти
Спасибі пану Хану !!! Хоч щось вже наразі. Дуже вдячні.
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22.03.2023 08:48 Відповісти
Доводити кацапу,що він злочинець-марна трата часу.
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22.03.2023 11:12 Відповісти
 
 