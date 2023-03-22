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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини, - ОВА

харківщина

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини та нищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки.

На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює прикордоння Харківщини і безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на Куп’янському напрямку, - ОВА

Автор: 

обстріл (28196) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857) Куп’янськ (736)


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