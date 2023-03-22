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Новини
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Країни НАТО торік допомогли Україні на 120 млрд доларів, - Столтенберг

столтенберг

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала протягом 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Таку підтримку з боку країн, які входять до Альянсу, для України він назвав безпрецедентною.

"Хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги", - зазначив Столтенберг.

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Також він додав, що європейські держави розмістили майже 5 мільйонів українських біженців.

"Європа та Північна Америка продовжують застосовувати небачені економічні санкції проти Росії, що свідчить про міцну єдність країн Північної Америки та Європи", - наголошує генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6408) допомога (8288) Столтенберг Єнс (1595)


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що хочете кажіть-але половину грошей вкрали зе шобла
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22.03.2023 08:56 Відповісти
А захід дає знову?
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22.03.2023 08:58 Відповісти
Половину?
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22.03.2023 08:59 Відповісти
зелене шобло вам щиро дякує, давайте ще
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22.03.2023 09:30 Відповісти
djakuemo za dopomogu 🙏
ale stra6no dumaty , 6o taki 6aleni gro6i z vuny hujla ljudstvo zmu6ene vytra4aty na smert´ ta rujnuvanna 😨
hujlo- ze kryvavyj diavol 🤬
a hto zjogo ne ba4yt´ - toj e posibnykom diavola
smert´ hujlu ta usim, hto jogo pidtrymue
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22.03.2023 10:53 Відповісти
Недальновидные вы идиоты . . . Если бы приняли Украину и Грузию в НАТО в 2008 году, не надо было бы тратить все эти деньги на оружие, прямую финпомощь, мигрантов и так далее. И людей бы не убивали. Всего-навсего надо было бы руки поднять на саммите и всё.
Хотя виновник - путин, разумеется, ну и весь российский пипл, но эти убытки и эта кровь - они и на Вашей совести, НАТО, тоже.
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22.03.2023 12:11 Відповісти
Там по факту одна людина була категорично проти надання пдч для України це А.Меркель ,так як ФРН локомотив ЕС то інші члени сховалися за нею ..
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22.03.2023 12:38 Відповісти
Це стереотип. Таких було більше по факту - Франція (Саркозі не менш активно, ніж ФРН, заперечував), Угорщина не пропустила б (навіть якби її через коліно німці ламали, що погоджуємося, бо вони вже тоді з росіянами "дружили"), Кіпр, були би проблеми з Італією і ще з рядом країн . . .
Хтось був проти за гроші, хтось боявся росіян, хтось просто нас не сприймав тоді . . . Буш не додавив німців / французів. Різні причини, різні мотиви. Але тепер всі розуміють, що тоді то була велика помилка, яка коштувала багато життів / грошей і ще більше буде коштувати у майбутньому.

Вже як є, головне помилку визнати і виправити на майбутнє.
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22.03.2023 12:45 Відповісти
 
 