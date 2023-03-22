Країни НАТО торік допомогли Україні на 120 млрд доларів, - Столтенберг

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала протягом 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Таку підтримку з боку країн, які входять до Альянсу, для України він назвав безпрецедентною.

"Хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги", - зазначив Столтенберг.

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Також він додав, що європейські держави розмістили майже 5 мільйонів українських біженців.

"Європа та Північна Америка продовжують застосовувати небачені економічні санкції проти Росії, що свідчить про міцну єдність країн Північної Америки та Європи", - наголошує генсек НАТО.