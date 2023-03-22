Країни НАТО торік допомогли Україні на 120 млрд доларів, - Столтенберг
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала протягом 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Таку підтримку з боку країн, які входять до Альянсу, для України він назвав безпрецедентною.
"Хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги", - зазначив Столтенберг.
Також він додав, що європейські держави розмістили майже 5 мільйонів українських біженців.
"Європа та Північна Америка продовжують застосовувати небачені економічні санкції проти Росії, що свідчить про міцну єдність країн Північної Америки та Європи", - наголошує генсек НАТО.
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ale stra6no dumaty , 6o taki 6aleni gro6i z vuny hujla ljudstvo zmu6ene vytra4aty na smert´ ta rujnuvanna 😨
hujlo- ze kryvavyj diavol 🤬
a hto zjogo ne ba4yt´ - toj e posibnykom diavola
smert´ hujlu ta usim, hto jogo pidtrymue
Хотя виновник - путин, разумеется, ну и весь российский пипл, но эти убытки и эта кровь - они и на Вашей совести, НАТО, тоже.
Хтось був проти за гроші, хтось боявся росіян, хтось просто нас не сприймав тоді . . . Буш не додавив німців / французів. Різні причини, різні мотиви. Але тепер всі розуміють, що тоді то була велика помилка, яка коштувала багато життів / грошей і ще більше буде коштувати у майбутньому.
Вже як є, головне помилку визнати і виправити на майбутнє.