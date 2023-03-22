Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий, - Столтенберг

Країни-члени НАТО "багато років працювали над змістовним діалогом з Росією", але "Росія відійшла від цієї мети".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, неможливо вести змістовний діалог з Росією, коли вона здійснює агресію проти України.

Учасники НАТО, додав Столтенберг, намагалися відрадити Росію від вторгнення в Україну торік, використовуючи "усі дипломатичні та політичні канали".

"Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, - каже Столтенберг. - Але після вторгнення це (діалог. - Ред.) не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України", - зазначив генсек.

Навіть якби війна в Україні завтра закінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося на довгу перспективу, - загалом підсумував ситуацію у регіоні Столтенберг.

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