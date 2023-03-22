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Новини Війна
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Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий, - Столтенберг

столтенберг

Країни-члени НАТО "багато років працювали над змістовним діалогом з Росією", але "Росія відійшла від цієї мети".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, неможливо вести змістовний діалог з Росією, коли вона здійснює агресію проти України.

Учасники НАТО, додав Столтенберг, намагалися відрадити Росію від вторгнення в Україну торік, використовуючи "усі дипломатичні та політичні канали".

"Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, - каже Столтенберг. - Але після вторгнення це (діалог. - Ред.) не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України", - зазначив генсек.

Навіть якби війна в Україні завтра закінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося на довгу перспективу, - загалом підсумував ситуацію у регіоні Столтенберг.

Також читайте: Країни НАТО торік допомогли Україні на 120 млрд доларів, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6408) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595) переговори з Росією (1057)


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***** вас просто повертіло саме на собі,Йенс. Самим не гидко?
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22.03.2023 09:42 Відповісти
З *********** неможливо вести ніякі конструктивні переговори, тому що вони чужі, тобто нелюди.
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22.03.2023 09:46 Відповісти
Декілька принципових позицій, які мають знати і постійно пам'ятати не тільки кожен українець, але й наші партнери:
московія бреше в режимі 24/7, це її суть. Все, що було і буде сказано - брехня;
Україна переможе в будь-якому форматі війни - короткому, довгому або наддовгому. Боротьба за свободу не лімітована часом, і ми будемо боротися стільки, скільки для цього знадобиться;
розмови про конфлікти та протиріччя в українській владі - це московська форма аутотренінгу та цілеспрямовані зусилля. Влада єдина, а особливо в питанні нищення московитів - одноголосна;
ядерна держава не може програти, а програє;
ресурси московії, зокрема мобілізаційні, обмежені й, зрештою, скінченні; Україну не влаштує формула, за якої росія має зберігати котрусь із частин свого нікчемного тіла. Тільки її програш і наступна за цим фрагментація - гарантія безпеки України та світу.
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22.03.2023 09:50 Відповісти
На то вона і людина ,що з нею можна розмовляти.Кацап це істота і не розуміє,що від нього хочуть......
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22.03.2023 09:51 Відповісти
*****, як гопота, поважає тільки силу. В НАТО воно сили не бачило, того й плюнула на усі ваші "дипломатичні потуги", бо вважає їзх слабкістю. Розмовляти з гопотою треба на її мові - дати в пику, і вона сяде на пляшку.
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22.03.2023 09:53 Відповісти
*****************!!! воно ще про змістовний діалог думає...
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22.03.2023 10:18 Відповісти
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22.03.2023 10:45 Відповісти
Нарешті в квітні/травні дмб. Дівчат би на цю посаду...
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22.03.2023 10:48 Відповісти
В них ( більшість НАТО і лапті) діалог раніше був простий - ДАЙ- НА. або НА - СПАСІБА. А зараз лячно не тільки отримувати але і просити.
Один дипломат СССР, який "переметнувся" у 1931 році згадував, як у 20 роки він працював консулом в Кетаї.. В Глиняному паркані була велика дірка, через неї вночі шастали агенти Розвідупру і тягали торби з грошима "на агентуру". Грошей витрачалось не міряно. Контролю ніякого не було. Він намагався навести контроль - всі відмахувались, оперативні потреби. І всі писали скарги один на одного. Але все пішло прахом, і гроші і агентура. Кетайці потім спалили всі консульства в Кетаї.
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22.03.2023 11:10 Відповісти
 
 