Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий, - Столтенберг
Країни-члени НАТО "багато років працювали над змістовним діалогом з Росією", але "Росія відійшла від цієї мети".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
За його словами, неможливо вести змістовний діалог з Росією, коли вона здійснює агресію проти України.
Учасники НАТО, додав Столтенберг, намагалися відрадити Росію від вторгнення в Україну торік, використовуючи "усі дипломатичні та політичні канали".
"Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, - каже Столтенберг. - Але після вторгнення це (діалог. - Ред.) не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України", - зазначив генсек.
Навіть якби війна в Україні завтра закінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося на довгу перспективу, - загалом підсумував ситуацію у регіоні Столтенберг.
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московія бреше в режимі 24/7, це її суть. Все, що було і буде сказано - брехня;
Україна переможе в будь-якому форматі війни - короткому, довгому або наддовгому. Боротьба за свободу не лімітована часом, і ми будемо боротися стільки, скільки для цього знадобиться;
розмови про конфлікти та протиріччя в українській владі - це московська форма аутотренінгу та цілеспрямовані зусилля. Влада єдина, а особливо в питанні нищення московитів - одноголосна;
ядерна держава не може програти, а програє;
ресурси московії, зокрема мобілізаційні, обмежені й, зрештою, скінченні; Україну не влаштує формула, за якої росія має зберігати котрусь із частин свого нікчемного тіла. Тільки її програш і наступна за цим фрагментація - гарантія безпеки України та світу.
Один дипломат СССР, який "переметнувся" у 1931 році згадував, як у 20 роки він працював консулом в Кетаї.. В Глиняному паркані була велика дірка, через неї вночі шастали агенти Розвідупру і тягали торби з грошима "на агентуру". Грошей витрачалось не міряно. Контролю ніякого не було. Він намагався навести контроль - всі відмахувались, оперативні потреби. І всі писали скарги один на одного. Але все пішло прахом, і гроші і агентура. Кетайці потім спалили всі консульства в Кетаї.