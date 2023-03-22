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Новини
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США пропонують Словаччині гелікоптери зі знижкою після передачі Україні МіГ-29

гелікоптер,viper

Сполучені Штати запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою у дві третини після того, як Братислава відправить в Україну свої списані винищувачі МІГ-29.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в рамках угоди Словаччина заплатить 340 млн доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 млрд доларів. Решта буде покрита в рамках програми США з іноземного військового фінансування.

Ця угода також включає деталі, навчання і більше 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

"Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів у нас зараз немає, тож це буде абсолютно нова боєздатність", - зазначив Надь.

Також читайте: Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, - прем’єр Геґер

Він також повідомив, що після передачі МіГів та частини системи ППО "Куб" угода буде схвалена на рівні уряду.

Автор: 

літак (2898) Словаччина (1096) США (22473) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+7
Нафига вы херню городите? На фронте вы кацапов асфальтом закидываете? Или может Украина производит ЕЖЕДНЕВНО 6-10 тыс снарядов, которые откуда то берутся, чтобы ЗСУ их могли выстреливать?
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22.03.2023 11:35
+6
Більша частина розрекламованої допомоги від НАТО Україні йде на допомогу самому НАТО.
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22.03.2023 11:24
+3
А можна нам зі знижкою?
Навіть б/в!
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22.03.2023 11:21
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А можна нам зі знижкою?
Навіть б/в!
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22.03.2023 11:21 Відповісти
Більша частина розрекламованої допомоги від НАТО Україні йде на допомогу самому НАТО.
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22.03.2023 11:24 Відповісти
Нафига вы херню городите? На фронте вы кацапов асфальтом закидываете? Или может Украина производит ЕЖЕДНЕВНО 6-10 тыс снарядов, которые откуда то берутся, чтобы ЗСУ их могли выстреливать?
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22.03.2023 11:35 Відповісти
По вашей логике, вы кацапский нацист???) Только кацапский УБЛЮДОК мог зарезаться на Цензоре, после начала полномасштабного вторжения под кацапской свастикой "V"...
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22.03.2023 11:47 Відповісти
Да кто бы сомневался))) Ты еще адика здесь процитируй, по решению "еврейского вопроса")
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22.03.2023 12:02 Відповісти
Нагороджене медаллю "За взяття Амстердаму" щось про українських нацистів почало квакати
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22.03.2023 12:10 Відповісти
Речь конкретно О ТЕБЕ) А ты, как и любой кацап, пытаешься своим дерьмом замазать всех вокруг) Рукожопишь, на мелочах палишся)))
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22.03.2023 12:25 Відповісти
Гнусавий, це український сайт, тут мовою спілкуються. Зрозуміло?
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22.03.2023 12:30 Відповісти
То ще раз проголосуй за членограя і компанію: щоб армія взагалі без штанів лишилася!
Зате буде чудовий привід зникати про пагане НАТО!
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22.03.2023 11:49 Відповісти
Хникати
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22.03.2023 11:50 Відповісти
Так ти ж і голосував за свого одноплемінника
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22.03.2023 11:55 Відповісти
Можна і нам продати зі знижкою, тільки не 12, а щонайменше 36 бойових гвинтокрилів, щоб вистачило на повноцінну бригаду армійської авіації!
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22.03.2023 11:32 Відповісти
МіГ-29, адаптований до стандартів НАТО, на перший час навіть вигідніший за F-16.
Несе усе, що і F-16, бачить так само, а вчитись пілотувати не треба.
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22.03.2023 11:33 Відповісти
Не треба губу розкатувати - ніякої заміни радару на натівський чи адаптації до натівських ракет там немає - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/slovachchina_poproschalas_z_mig_29as_jaki_peredajutsja_ukrajini_v_chomu_golovna_perevaga_tsih_mashin-8720.html словацькі МіГ-29AS не мають можливості "на пряму" використовувати західні ракети "повітря-повітря", інтеграції західного озброєння на ці літаки не передбачалось.
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22.03.2023 11:47 Відповісти
Радар-не радар, а наведенняв на ціль таке ж, як у літаків НАТО. Це головне.
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22.03.2023 11:53 Відповісти
Радар - це й є наведення на ціль.
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22.03.2023 11:56 Відповісти
Сподіваюсь, ви пілот такого МіГ-29.
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22.03.2023 12:03 Відповісти
Как легко манипулировать информацией, вырезая что тебе выгодно))) "https://defence-ua.com/weapon_and_tech/slovachchina_poproschalas_z_mig_29as_jaki_peredajutsja_ukrajini_v_chomu_golovna_perevaga_tsih_mashin-8720.html Хоча це і не виключає таку можливість, як відносно ракет "повітря-повітря", так і відносно ракет "повітря-земля".
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22.03.2023 11:56 Відповісти
Далі про по цьому посиланню звивин не хватає перейти?
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22.03.2023 12:19 Відповісти
Я, в отличии от тебя, все прочитал) И не пытаюсь вырвать из всей статьи, то что мне выгодно))) Повторю, рукожопишь))) Тебя решили слить, как последнюю гниду, что ты на мелочах стал палится?))) Это же не я, а ты пытаешся обгадить наших партнеров, за то что они нам, по твоему УТВЕРЖДЕНИЮ, нам плохо помогают) То самолеты не те, то снаряды)
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22.03.2023 12:32 Відповісти
 
 