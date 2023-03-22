На українських лікарнях встановлять сонячні панелі, – МОЗ
Українські медичні заклади будуть обладнані сонячними панелями. Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством енергетики розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Проєкт "Промінь надії" реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За словами міністра охорони здоров’я, наразі МОЗ спільно з Міненерго визначають перелік об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.
"Цього року медична система пройшла через надважку зиму, в деяких областях ворог неодноразово намагався занурити наші лікарні в холод та темряву, ставлячи під загрозу життя пацієнтів, адже воно дуже часто напряму залежить від енергоживлення в лікарнях. Наявність таких сонячних панелей – це ще один крок до того, щоб зробити наші лікарні енергетично незалежними та забезпечити безперебійне надання медичних послуг", – зазначив Віктор Ляшко під час зустрічі.
За словами міністра охорони здоров’я, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.
Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей вже реалізовано в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.
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Вище вам подана схема дерибану лікарень у м Вінниця великим резворматором Гройсманом))))
бо ющ вже лікарню майбутнього зі своєю ******* будував.
вас, зепанове, вже наступного року і не буде.
швидше піднімайте тарифи, вже половина вр на чамаданах, по ****** видно що намилені втікати