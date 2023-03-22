На українських лікарнях встановлять сонячні панелі, – МОЗ

Українські медичні заклади будуть обладнані сонячними панелями. Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством енергетики розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Проєкт "Промінь надії" реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я, наразі МОЗ спільно з Міненерго визначають перелік об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.

"Цього року медична система пройшла через надважку зиму, в деяких областях ворог неодноразово намагався занурити наші лікарні в холод та темряву, ставлячи під загрозу життя пацієнтів, адже воно дуже часто напряму залежить від енергоживлення в лікарнях. Наявність таких сонячних панелей – це ще один крок до того, щоб зробити наші лікарні енергетично незалежними та забезпечити безперебійне надання медичних послуг", – зазначив Віктор Ляшко під час зустрічі.

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За словами міністра охорони здоров’я, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей вже реалізовано в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.