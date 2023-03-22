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На українських лікарнях встановлять сонячні панелі, – МОЗ

солнце,электроэнергия,солнечная

Українські медичні заклади будуть обладнані сонячними панелями. Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством енергетики розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Проєкт "Промінь надії" реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я, наразі МОЗ спільно з Міненерго визначають перелік об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.

"Цього року медична система пройшла через надважку зиму, в деяких областях ворог неодноразово намагався занурити наші лікарні в холод та темряву, ставлячи під загрозу життя пацієнтів, адже воно дуже часто напряму залежить від енергоживлення в лікарнях. Наявність таких сонячних панелей – це ще один крок до того, щоб зробити наші лікарні енергетично незалежними та забезпечити безперебійне надання медичних послуг", – зазначив Віктор Ляшко під час зустрічі.

Також читайте: ЄС надає Україні 5,7 тис. сонячних панелей, - фон дер Ляєн

За словами міністра охорони здоров’я, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей вже реалізовано в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

Автор: 

лікарня (1356) МОЗ (5390) сонячна енергетика (292) Ляшко Віктор (1511)


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Тільки не переплутайте !!!!! Спочатку ставите панелі- потім робите реорганізацію- виводите з комунальної власності- приватизуєте!!! Бінго.
Вище вам подана схема дерибану лікарень у м Вінниця великим резворматором Гройсманом))))
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22.03.2023 12:28 Відповісти
Закупівля сонячних панелей буде через Арахламідію, чи через Герпеса?
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22.03.2023 12:39 Відповісти
як встановите, зробите звіт, тоді і напишете.
бо ющ вже лікарню майбутнього зі своєю ******* будував.
вас, зепанове, вже наступного року і не буде.
швидше піднімайте тарифи, вже половина вр на чамаданах, по ****** видно що намилені втікати
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22.03.2023 12:45 Відповісти
Блин, какой же глупый у нас народ, просто бесполезную шляпу ставят для отмывки денег, наверное и заказали с алика, просто обычный снаряд попадает рядом, то там всте стекло лопнет, и они уже не будут работать, а даже и если не будут бомбить, то какой от них толк в больнице? тех батарей будет мало, или же они будут ставить какую то емкость для сбора энергии?! Просто уроды, кто наживается на войне!!!!
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22.03.2023 12:47 Відповісти
Мадам, читайте статью, там все есть.
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22.03.2023 13:49 Відповісти
спасибо ляшку и шмыгалю. будем отмывать
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22.03.2023 13:18 Відповісти
При нормальной эксплуатации окупаемость 8-10 лет.
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22.03.2023 13:51 Відповісти
 
 