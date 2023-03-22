Данілов про можливість надання громадянства добровольцям-іноземцям, які захищають Україну: Будемо справедливими до всіх
До іноземців-добровольців, які захищають Україну та не отримали громадянство, держава буде справедливою.
Про це в ефірі "1+1" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Ведуча запитала Данілова, чи можливо надавати воїнам-іноземцям, які захищають Україну, в пришвидшеному режимі надавати громадянство України.
"Наша держава буде справедливою до всіх воїнів, які захищали нашу країну. ... Пам'ятаєте, що перед війною, коли ми наводили лад у тих чи інших речах, готувалися до війни, у нас були списки людей, проти яких ми запроваджували санкції. Виявляється, що частина з цих людей воює на фронті. Віддає своє життя. Коли ми ухвалюватимемо чи інші рішення щодо людей, які є підсанкційними, ми маємо сказати, чому ми це робимо. Тоді це буде справедливо і по совісті", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, азербайджанець Ріад Агаєв, який сім років живе в Києві та від початку вторгнення РФ став на захист України, в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що наразі не може навіть отримати посвідки на проживання. Вона потрібна хоча б для того, щоб підписати контракт із ЗСУ та воювати офіційно, тому що наразі він захищає Україну як доброволець, безоплатно.
Будь ласка, зачекайте...
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Баканов, де ? " Справедливі до всіх "?
Люди самі зробили так, щоб Україну на міжнародній арені презентував Зе, і інші "чрєвєвєщатєлі".
Люди самі собі забезпечили шмарофон, і стадо блохерів і писак.
Можна продовжувати.....
Отже, й формальне громадянство та паспорт має право мати
іноземних патріотів в лавах захістників тим більше.
Не на часі, оберіть нас грабувати далі у 24 році, ми вам все що хочете пообіцяємо.
54-річний громадянин України Олександр Розенберг очолив «уряд» Придністров'я наприкінці травня. Його кандидатуру запропонував інший придністровський чиновник із українським паспортом, прописаний в Одесі, так званий президент Придністров'я Вадим Красносельський.....
Війна почалась в 2014 році.
Який лад ви наводили? Як до війни готувалися? Розміновували, відводили, розформовували, скорочували, закривали. Може, "велике крадівництво"?
Ось вам ще.
Доброволець бурят, який приїхав в Україну в 2009 році, захищає нашу країну, зі зброєю в руках не може отримати громадянство нашої країни.
Невже десь Резніков таємно готує із Шмигалем, бригаду та батальйони бувших примєрських та сотні віциків з челяддю ??? Вони ж усі військовозобов'язані🪖‼️🪖‼️💪🫡, а не інваліди 1 групи!!
Мабуть, Резніков про їх забезпечення дорогими яйцями і розповідав💯✊🫣🤭
Там же одні СРАТЬєхі зберуться, одного Вінницького 🐷Гройсмана 🐷досить…, без грошей служитимуть Україні, щоб відшкодувати перед державою, своє «дивне» збагачення на рихформах дутих!!!
Хтось зводив рахунки?