Данілов про можливість надання громадянства добровольцям-іноземцям, які захищають Україну: Будемо справедливими до всіх

До іноземців-добровольців, які захищають Україну та не отримали громадянство, держава буде справедливою.

Про це в ефірі "1+1" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча запитала Данілова, чи можливо надавати воїнам-іноземцям, які захищають Україну, в пришвидшеному режимі надавати громадянство України.

"Наша держава буде справедливою до всіх воїнів, які захищали нашу країну. ... Пам'ятаєте, що перед війною, коли ми наводили лад у тих чи інших речах, готувалися до війни, у нас були списки людей, проти яких ми запроваджували санкції. Виявляється, що частина з цих людей воює на фронті. Віддає своє життя. Коли ми ухвалюватимемо чи інші рішення щодо людей, які є підсанкційними, ми маємо сказати, чому ми це робимо. Тоді це буде справедливо і по совісті", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, азербайджанець Ріад Агаєв, який сім років живе в Києві та від початку вторгнення РФ став на захист України, в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що наразі не може навіть отримати посвідки на проживання. Вона потрібна хоча б для того, щоб підписати контракт із ЗСУ та воювати офіційно, тому що наразі він захищає Україну як доброволець, безоплатно.

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