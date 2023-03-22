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Новини Війна
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Данілов про можливість надання громадянства добровольцям-іноземцям, які захищають Україну: Будемо справедливими до всіх

олексій,данілов

До іноземців-добровольців, які захищають Україну та не отримали громадянство, держава буде справедливою.

Про це в ефірі "1+1" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ

Ведуча запитала Данілова, чи можливо надавати воїнам-іноземцям, які захищають Україну, в пришвидшеному режимі надавати громадянство України.

"Наша держава буде справедливою до всіх воїнів, які захищали нашу країну. ... Пам'ятаєте, що перед війною, коли ми наводили лад у тих чи інших речах, готувалися до війни, у нас були списки людей, проти яких ми запроваджували санкції. Виявляється, що частина з цих людей воює на фронті. Віддає своє життя. Коли ми ухвалюватимемо чи інші рішення щодо людей, які є підсанкційними, ми маємо сказати, чому ми це робимо. Тоді це буде справедливо і по совісті", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, азербайджанець Ріад Агаєв, який сім років живе в Києві та від початку вторгнення РФ став на захист України, в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що наразі не може навіть отримати посвідки на проживання. Вона потрібна хоча б для того, щоб підписати контракт із ЗСУ та воювати офіційно, тому що наразі він захищає Україну як доброволець, безоплатно.

Також читайте: Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України, - Данілов

Автор: 

Азербайджан (854) громадянство (1070) Данілов (1259) іноземець (388) добровольці (907)


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Топ коментарі
+13
ні дня без висера не важливо про що аби пропердіти шось
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22.03.2023 12:22
+11
От тільки ляпати язиком ,що попало не потрібно.
Баканов, де ? " Справедливі до всіх "?
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22.03.2023 12:21
+11
Люди самі винні, що обрали зелену владу.
Люди самі зробили так, щоб Україну на міжнародній арені презентував Зе, і інші "чрєвєвєщатєлі".
Люди самі собі забезпечили шмарофон, і стадо блохерів і писак.
Можна продовжувати.....
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22.03.2023 12:27
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Авжеж-нєвзоров ще той доброволець
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22.03.2023 12:21 Відповісти
при чем тут невзоров? у него нет украинского гражданства, ему дали гражданство Израиля только потому что он еврей. Евреи молодцы, своих всегда принимают без условий.
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22.03.2023 13:30 Відповісти
От тільки ляпати язиком ,що попало не потрібно.
Баканов, де ? " Справедливі до всіх "?
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22.03.2023 12:21 Відповісти
ні дня без висера не важливо про що аби пропердіти шось
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22.03.2023 12:22 Відповісти
Люди самі винні, що обрали зелену владу.
Люди самі зробили так, щоб Україну на міжнародній арені презентував Зе, і інші "чрєвєвєщатєлі".
Люди самі собі забезпечили шмарофон, і стадо блохерів і писак.
Можна продовжувати.....
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22.03.2023 12:27 Відповісти
думати - це не про Данилова, а от говорити щось на будь-яку тему - він тут як тут.
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22.03.2023 12:33 Відповісти
Як попуга !
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22.03.2023 13:37 Відповісти
він глупий, як осел.
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22.03.2023 13:41 Відповісти
Якщо людина воює за Україну, то вже є її Громадянином.
Отже, й формальне громадянство та паспорт має право мати
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22.03.2023 12:43 Відповісти
"справедливий" ти наш.... від луганська і до львова в очі сцить фанатам вова... Звісно божою росою
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22.03.2023 12:34 Відповісти
К сожалению все эти блаблабла остаются блаблаблабла. Всякие Невзоровы нихрена не сделавшие для Украины- с гражданством, а люди рискующие каждый день жизнью - ждут годами, стыдоба.
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22.03.2023 12:45 Відповісти
чем тот же невзоров хуже тех граждан Украины, которые сотрудничают с оккупантами сдают и предают каждый день их вылавливают пачками?
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22.03.2023 13:43 Відповісти
Деякі добровольці воюють з 2014р. І не мають навіть посвідки на проживання. Знаю одного такого грузина.
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22.03.2023 12:53 Відповісти
Він на краіжки, брехню, корупцію ніяк не реагує, а на
іноземних патріотів в лавах захістників тим більше.
Не на часі, оберіть нас грабувати далі у 24 році, ми вам все що хочете пообіцяємо.
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22.03.2023 13:08 Відповісти
Може до всіх треба бути справедлими:
54-річний громадянин України Олександр Розенберг очолив «уряд» Придністров'я наприкінці травня. Його кандидатуру запропонував інший придністровський чиновник із українським паспортом, прописаний в Одесі, так званий президент Придністров'я Вадим Красносельський.....
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22.03.2023 13:25 Відповісти
Брехуни ! А що затримувало зробити це до цього часу ? Наказ Путлера ?
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22.03.2023 13:36 Відповісти
Ні, ті що всерались за зелених вже громодяни України хоча зробили для неї нуль наприклад ********** , невзоров закрий свій бла бла і не обсірай тих хто на фронті бо до війни ви переслідували всіх хто проти беніної влади ті хто йде на фронт повинен отримувати громодянство автоматично а не від волі банківських крис від якогось данилова дермака зеленського ви їх НЕДОСТОЙНІ ВЗАГАЛІ
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22.03.2023 13:42 Відповісти
"Пам'ятаєте, що перед війною, коли ми наводили лад у тих чи інших речах, готувалися до війни, ..."

Війна почалась в 2014 році.
Який лад ви наводили? Як до війни готувалися? Розміновували, відводили, розформовували, скорочували, закривали. Може, "велике крадівництво"?

Ось вам ще.
Доброволець бурят, який приїхав в Україну в 2009 році, захищає нашу країну, зі зброєю в руках не може отримати громадянство нашої країни.
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22.03.2023 13:45 Відповісти
А син єнахурова експримєра КМУ де служить з батьком???
Невже десь Резніков таємно готує із Шмигалем, бригаду та батальйони бувших примєрських та сотні віциків з челяддю ??? Вони ж усі військовозобов'язані🪖‼️🪖‼️💪🫡, а не інваліди 1 групи!!
Мабуть, Резніков про їх забезпечення дорогими яйцями і розповідав💯✊🫣🤭
Там же одні СРАТЬєхі зберуться, одного Вінницького 🐷Гройсмана 🐷досить…, без грошей служитимуть Україні, щоб відшкодувати перед державою, своє «дивне» збагачення на рихформах дутих!!!
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22.03.2023 22:46 Відповісти
Можливо я чогось не розумію, але в світі завжди було переселення людей. За часів Русі на нашу територію переселилась певна кількість варягів, які асимілювались і стали частиною українського народу. В козаки взагалі брали будь-кого, хто розумів українську мову, пив горілку, їв сало і вірив в Христа. Зараз з України виїхала певна кількість бидлоти, котра не бажає її захищати, як той кончений стендапер, що втік з країни, обісрав всіх українців, а потім зі страху вибачився. Чого не надати громадянство людям, які ******* Україну, захищають її і ризикують своїм життям за неї? Навчіть їх українській мові, української історії, нехай створюють тут свої сім'ї і стають частиною українського народу. Війна зі східними сусідами буде допоки існує московія і народ московії як єдине ціле. Тому нехай оцей людський непотріб який вирішив виїхати там і залишається, а захисники України вивчають українську мову, українізуються народжують дітей і стають новими українцями. Нічого страшного не відбудеться з нашою культурою, якщо приїде півмільйона воїнів, захистять Україну і стануть новими українцями. Українець- це захисник України, а не опудало у вишиванці за кордоном, яке ні на що не здатне. До речі, а де зараз діти Данилова? Як вони захищають країну?
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22.03.2023 14:31 Відповісти
"... у нас були списки людей, проти яких ми запроваджували санкції. Виявляється, що частина з цих людей воює на фронті"

Хтось зводив рахунки?
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22.03.2023 18:25 Відповісти
«Пам'ятаєте, що перед війною, коли ми наводили лад у тих чи інших речах, готувалися до війни». Готувалися вони до війни. Су***а. Сцить в очі й навіть не червоніє, ти диви яке падло.
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22.06.2023 13:21 Відповісти
 
 