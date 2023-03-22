УЄФА та ФІФА вже ведуть прямі переговори з Росією про повернення російських команд у футбольні турніри

Росіян можуть повернути в європейський футбол влітку.

Російська преса і телебачення заявляли про швидке повернення футбольних команд з Росії в міжнародні та європейські турніри. Така перспектива цілком реальна вже влітку цього року. Для узгодження всіх моментів УЄФА та ФІФА ведуть прямі переговори з Росією в рамках спеціально створеної робочої групи.

Так, за словами заступника генерального секретаря російської футбольної спілки Дениса Рогачова, "переговорний процес триває". "Створено робочу групу. Йде переговорний процес щодо поетапного повернення російського футболу насамперед з УЄФА та ФІФА. Про якісь деталі цього процесу я не можу говорити. Думаю, що процес відновлення наших прав як пріоритетний варіант передбачає збереження нас у європейському футболі", – наводить слова функціонера "Спорт-Експрес".

Окремо Рогачов акцентує на тому, що росія зберігає свої корпоративні права в УЄФА та ФІФА, пише Life.ru.

У березні 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили російські клубні та збірні команди від участі у змаганнях під своєю егідою. На цих санкціях наполягала Україна від імені Української асоціації футболу (УАФ). Росія спробувала заперечити їх у CAS, але програла суд. У разі повернення Росії у футбольні змагання це стане для України черговою спортивною поразкою. Адже Міжнародний олімпійський комітет також має намір допустити російських спортсменів до участі в Олімпіаді, тоді як Міжнародна федерація фехтування (FIE) вже схвалила повернення росіян до змагань під своєю егідою.