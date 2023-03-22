УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10379 відвідувачів онлайн
Новини
18 819 83

УЄФА та ФІФА вже ведуть прямі переговори з Росією про повернення російських команд у футбольні турніри

футбол,уєфа

Росіян можуть повернути в європейський футбол влітку.

 Російська преса і телебачення заявляли про швидке повернення футбольних команд з Росії в міжнародні та європейські турніри. Така перспектива цілком реальна вже влітку цього року. Для узгодження всіх моментів УЄФА та ФІФА ведуть прямі переговори з Росією в рамках спеціально створеної робочої групи.

Так, за словами заступника генерального секретаря російської футбольної спілки Дениса Рогачова, "переговорний процес триває". "Створено робочу групу. Йде переговорний процес щодо поетапного повернення російського футболу насамперед з УЄФА та ФІФА. Про якісь деталі цього процесу я не можу говорити. Думаю, що процес відновлення наших прав як пріоритетний варіант передбачає збереження нас у європейському футболі", – наводить слова функціонера "Спорт-Експрес".

 Окремо Рогачов акцентує на тому, що росія зберігає свої корпоративні права в УЄФА та ФІФА, пише Life.ru. 

У березні 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили російські клубні та збірні команди від участі у змаганнях під своєю егідою. На цих санкціях наполягала Україна від імені Української асоціації футболу (УАФ). Росія спробувала заперечити їх у CAS, але програла суд. У разі повернення Росії у футбольні змагання це стане для України черговою спортивною поразкою. Адже Міжнародний олімпійський комітет також має намір допустити російських спортсменів до участі в Олімпіаді, тоді як Міжнародна федерація фехтування (FIE) вже схвалила повернення росіян до змагань під своєю егідою.

Автор: 

УЄФА (151) ФІФА (105) футбол (1581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
Живемо в світі 3,14#@рів
показати весь коментар
22.03.2023 13:59
+68
нікчеми... без рабсійських грошеняток тяжко живеться всіляким чинушам єврогейським... бабло рулить світом нажаль
показати весь коментар
22.03.2023 13:58
+48
И здесь уже всех купили. Всеми спортивными организациями должны рулить американцы либо британцы.
показати весь коментар
22.03.2023 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нікчеми... без рабсійських грошеняток тяжко живеться всіляким чинушам єврогейським... бабло рулить світом нажаль
показати весь коментар
22.03.2023 13:58 Відповісти
Гроші закінчаться у москалів тоді компромат і шантаж продажних чинуш.
показати весь коментар
22.03.2023 19:51 Відповісти
Живемо в світі 3,14#@рів
показати весь коментар
22.03.2023 13:59 Відповісти
Продажних...
показати весь коментар
22.03.2023 15:05 Відповісти
И здесь уже всех купили. Всеми спортивными организациями должны рулить американцы либо британцы.
показати весь коментар
22.03.2023 14:00 Відповісти
Можно и ребят из нашего Миная привлечь.
показати весь коментар
22.03.2023 17:04 Відповісти
не вірте кацапській пресі
показати весь коментар
22.03.2023 14:01 Відповісти
Щось більшість тубільців Вас не сильно і підтримує. Аднака
показати весь коментар
22.03.2023 14:47 Відповісти
Нормальні клуби англійські точно на поле не вийдуть щоб грати з цим гімном .Уефа і фіфа будинок в Запоріжжі це життя людей ..
показати весь коментар
22.03.2023 14:02 Відповісти
з такими розкладами кацапи виграють всі кубки . Бо якго з ними не гратимуть, то не буде жодного програшу.
показати весь коментар
22.03.2023 14:29 Відповісти
виграшу теж не буде, а взгалі гівна вартий такий кубок, що за бабло до гри приймуть і людожерів.
показати весь коментар
22.03.2023 15:01 Відповісти
Коли одна команда зʼявляється на матч, а інша - ні, то першій присуджується перемога, а другій - поразка.
показати весь коментар
22.03.2023 15:13 Відповісти
Якщо ніхто грати з ними не з'явиться то нехай фіфа-уїфа проголосить їх "Чємпіонамі Паралєльнава Міра" : кубок в дупу і потяг назустріч
показати весь коментар
22.03.2023 15:36 Відповісти
Так гімнюки і не з'являться бо їх там зачмирять
показати весь коментар
22.03.2023 15:42 Відповісти
ще й як зʼявляться. І ще пів стадіона "німців" в кокошніках.
показати весь коментар
22.03.2023 15:58 Відповісти
на кацапський вкид схоже
показати весь коментар
22.03.2023 14:03 Відповісти
Ви мали на увазі какцапський вкид грошей цим продажним тварюкам?! Тоді так. Лицемірні покидьки з ФУФла і УЕФгівна давно зачекалися кровавих копійчат.
показати весь коментар
22.03.2023 14:08 Відповісти
вони то може і чекають, але прекрасно розуміють, шо втрат буде більше. окрім негативного розголосу і бойкотування рос команд, ще і спонсори розбіжуться. тому може вони навіть і імітують якісь переговори, але без загального консенсусу усеруться повертати кацапів. навіть за дуже велике бабло.
показати весь коментар
22.03.2023 14:30 Відповісти
Ваші б слова та богу в вуха. Ми вже бачили іміджеві втрати і в рапіристів, і в тенісистів. Тут потрібно не чекати на їхню адекватну відповідь, а тиснути з усіх боків, щоб боялися, навіть подумати про грішне... Шкода, що наші ...ОПи, МІДії цього не розуміють.
показати весь коментар
22.03.2023 15:15 Відповісти
Повії на окружній дорозі набагато чесніші і принциповіші ніж шльондри з фіфи і ує...фи! Більш корумпованої контори як ненажери від спорту немає!🤢
показати весь коментар
22.03.2023 14:03 Відповісти
Не ображайте повій, порівнюючи їх з цим лайном.
показати весь коментар
22.03.2023 14:07 Відповісти
Tak on i pishet chto prostitutki: чесніші і принциповіші ніж шльондри з фіфи і ує...фи
показати весь коментар
22.03.2023 14:14 Відповісти
оон - флагман цих подій.
показати весь коментар
22.03.2023 14:19 Відповісти
Так і є...
https://www.obozrevatel.com/politics-news/guterresh-prodolzhit-vstrechatsya-s-putinyim-dazhe-posle-ordera-na-arest-gaagskogo-tribunala.htm Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала
показати весь коментар
22.03.2023 16:46 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 14:04 Відповісти
А що ж ми хотіли? В цих організаціях на посадах безпринципні рвачі та хапуги,які кормляться з клішні роССійської мафії.
показати весь коментар
22.03.2023 14:04 Відповісти
Продажные твари. И вообще, футбол это не спорт, а бизнес. Ни когда не понимал, что находит 20 000, и более, человек в этом зрелище.
показати весь коментар
22.03.2023 14:04 Відповісти
Skaske, multike, Hotabich toze neponimal, virval volosok boradi i kazdamu po mjachiku...
показати весь коментар
22.03.2023 14:17 Відповісти
А может старик был прав?
показати весь коментар
22.03.2023 14:21 Відповісти
Ja ne zrja spomnil multik, ja poderzivaju evo...
показати весь коментар
22.03.2023 14:24 Відповісти
футбол це спорт, так само як і кіно - мистецтво, проте багаті і впливові з метою отримання надприбутків зробили з цього....ні, це навіть не бізнес, це калюжа смердючого лайна з мухами.
показати весь коментар
22.03.2023 15:03 Відповісти
Футбол БЫЛ спортом. Лет 40 тому назад. Теперь это БИЗНЕС, по образцу проституции. А все эти УЄФА та ФІФА просто сутенёры.
показати весь коментар
22.03.2023 15:13 Відповісти
Деньги-деньги, дребеденьги,

Позабыв покой и лень.

Делай деньги, делай деньги,

А остальное все дребедень
показати весь коментар
22.03.2023 14:04 Відповісти
Тут поки по квартирі уєфа не прелетить скрепа,їм далі буде насрати на смерті згвалтування і те що в Україні йде наймаштабніша війна після другої світової,їм просто покуй це ж не їхні громадяни гинуть,головне дурні бабки за продажі матчів і ЧС...
показати весь коментар
22.03.2023 14:05 Відповісти
Цікаво ,а чи буде Гутцайт закликати наших футболістів до бойкоту футбольних турнірів ,якщо там буде виступати кацапня???
показати весь коментар
22.03.2023 14:05 Відповісти
Залежить від того скільки підорашня заплатить.
показати весь коментар
22.03.2023 14:39 Відповісти
спортивна мафія жадібна до бабла тому це не дивно
показати весь коментар
22.03.2023 14:06 Відповісти
Ага, будет соревнование 4 стран - Венгрии, Австрии, белоруси и роззсии. Интрига - кто займет призовое 1, 2 и 3 место.
показати весь коментар
22.03.2023 14:06 Відповісти
Перше місце вже заброньовано для КНДР.
показати весь коментар
22.03.2023 14:22 Відповісти
Та ні,Австрія вже не при дєлах.Тієї,що обсмоктувала *****, вже немає.
показати весь коментар
22.03.2023 14:40 Відповісти
Заспокойтесь, і перестаньте сліпо передруковувати московські хотілки. Наразі їх поверення до УЄФА і ФІФА неможливе.
показати весь коментар
22.03.2023 14:06 Відповісти
Та "так".Ордєноносного ************ секретаря кілька днів тому переобрали на наступний термін і "наша" ХВедерація з протестом не вийшла.
показати весь коментар
22.03.2023 14:43 Відповісти
так казали і з олімпійським комітетом)) Ф1у сочах теж не скасоване, певній частині світу срати що коїть расєя в Україні...
показати весь коментар
22.03.2023 14:44 Відповісти
Ну і до чого ці кацапській вкиди? Приймуть назад-от побачимо ступінь гниття і розкладення фіфа і уєфа.
показати весь коментар
22.03.2023 14:06 Відповісти
Джерело інфо, звісно заслуговує довіри.

Впевнений, пригріті газпромовським баблом чинуші уефа фіфа із радістю би провернули цей маневр, але тут для них дуже значні недоліки і особистісні ризики, тому навряд ці переговори до чогось дійсдуть, якщо вони взагалі є і виходять за межі кацапського вию "ну поверніть нас...." у слухавку
показати весь коментар
22.03.2023 14:07 Відповісти
Можно и вернуть, но при одном условии - все игры на стадионах в Бахмуте, Запорожье, Краматорске...
показати весь коментар
22.03.2023 14:09 Відповісти
Організації тільки розглядають така процедура так як є заявка від кацапів , рішення поки що немає і те що вона буде позитивна малоймовірно , а зараз це просто гівновкид і інформ війна.
показати весь коментар
22.03.2023 14:09 Відповісти
Стаття ні про що насправді! Але тут читають тільки заголовки - і вперьод...
показати весь коментар
22.03.2023 14:09 Відповісти
ну шо ви хотіли нашим футболом керують Павелки ахметови та суркіси ... Тому в нас і футбол нижче плінтуса
показати весь коментар
22.03.2023 14:10 Відповісти
Причем наш футбол к продажности евро и латино-сучек от футбола?
показати весь коментар
22.03.2023 18:02 Відповісти
Щось я дуже сумніваюсь. Особливо зважаючи на джерело інформації.
Може досить сюди вже тягати кацапське лайно?
показати весь коментар
22.03.2023 14:10 Відповісти
Посилання на "російська преса" це те саме що "баба Марія на базарі розказувала"...І хоч "гроші не пахнуть" UEFA на таке не піде,принаймні не зараз ,не цього року...А інфантіні з FIFA ,
...цей за гроші навіть чікатілу дозволить кубок взяти в руки...
показати весь коментар
22.03.2023 14:11 Відповісти
Инфантино давно на кремлевских харчах. А о словенце из УЕФА пока ничего не слышал. Все-таки бывшая Югославия.
показати весь коментар
22.03.2023 14:11 Відповісти
Ляпнути таке про словенців, це теж саме, що казати - літовци? ну ета ж бивший Савєцкій Саюз
показати весь коментар
22.03.2023 14:44 Відповісти
З великою імовірністю країна з назвою "росія" більше ніколи не виступатиме у футбольних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА, а їх теперішній "триколорний" прапор через деякий час буде заборонений у світі, як свого часу заборонили нацистську символіку.

Можливо, через десяток-другий років УЄФА прийме до свого складу нових членів із демократичної московії, Татарстану, Ічкерії і т.д.
показати весь коментар
22.03.2023 14:12 Відповісти
Взагалі не розумію, що за інтерес у спостеріганні за тим, як двадцять два мільйонери ганяють м'яча. Мільярди доларів витрачаються на фінансування корупційних структур типу ФІФА та УЄФА бо якусь примітивну гру розпіарили на весь світ.
показати весь коментар
22.03.2023 14:20 Відповісти
Panem et circenses (хліба та видовищ)
Нічого не змінюється у цьому світі...
показати весь коментар
22.03.2023 14:26 Відповісти
Навіть і не сумніваюся. Вони їм чемпіонат світу дозволили провести, хоча Україна закликала цього не робити.
показати весь коментар
22.03.2023 14:22 Відповісти
футбольні функціонери мабудь збідніли без кацапських грошей..Отак воно було до війни повсюди - кацапи за нафтогазодолари купили все і всюди, і всякі міжнародні організації і цілі уряди країн як Німеччина та деякі інші. А завтра ці людоїди в футболках з літерою зет вийдуть знову на поля Європи і будуть волати "рассея впердє"
показати весь коментар
22.03.2023 14:30 Відповісти
FIFAMAFIA
показати весь коментар
22.03.2023 14:31 Відповісти
..у шлюх нет национальности УЄФА та ФІФА - первые из них
показати весь коментар
22.03.2023 14:38 Відповісти
продажні тварини...
показати весь коментар
22.03.2023 14:39 Відповісти
, а УЄФА/ФІФА збирається повернути їх касапів в турніри?
******. Самі касапи, які це повідомляють; ну і УЄФА/ФІФА (якщо це правда).
показати весь коментар
22.03.2023 14:40 Відповісти
Ой як погано наша дипломатія працює ,таке питаня повернення нациської федорації навіть не повино підніматись, за роки повномаштабної війни загинуло понад 250 українських спортсменів,в якому світі живуть ці функціонери ФІФА і УЕФА ,а ще ОК ?
показати весь коментар
22.03.2023 14:44 Відповісти
Это самые коррумпированные спортивные организации, причем с этим уже все смирились😂😂
показати весь коментар
22.03.2023 14:45 Відповісти
"Бабло внєпалітікі!"
показати весь коментар
22.03.2023 14:52 Відповісти
Окрім Рогачова є заяви від УЄФА та ФІФА?
показати весь коментар
22.03.2023 14:59 Відповісти
Йоу.... Та пистець яка смішна орківська "хотелка"....
Особливо шо до можливості "порешать" з функціонерами ФІФА.
На куй собі солі насипте, собаки москальскі, розмріялись, про повернення....
показати весь коментар
22.03.2023 15:00 Відповісти
Бажаю, шоб хРюський мир прийшов в будинки цих запроданців!😡
показати весь коментар
22.03.2023 15:11 Відповісти
Вже згадав про історичний матч у Києві :Люфтвафе -Динамо Київ .Рахунок був наш але команду розстріляли .
показати весь коментар
22.03.2023 15:45 Відповісти
Любиш кацапські казки?))))
показати весь коментар
22.03.2023 18:04 Відповісти
футбол - це шоу-бізнес

білі гроші + чорний кацапський нал

ніхто ще цього не скасовував
показати весь коментар
22.03.2023 16:02 Відповісти
Вони ведуть перемовини з газпромівським баблом - намає там жодного натяку на спорт. ****** грошові.
показати весь коментар
22.03.2023 16:03 Відповісти
Треба постити в групах Фіфа і х*ефа про злочини росії. Про те як вони влучяють в будинки, знищуюють наші стадіони, іфраструктуру. Нехай навіть якщо п*дари повернуть це лайно в футбол то їх на кожному стадіоні будуть крити матом і співати путін х*йло. Можливо такий сором буде навіть неприємніший россійскьим футболітам та вболівальникам.
показати весь коментар
22.03.2023 16:06 Відповісти
У фіфа та уєфа ломка без допінґу у вигляді кацапських хабарів. Тьху! Добре, що я перестав дивитися футбол ще років 15 тому. Бо вже було не сила спостерігати за цим корумпованим гівном, на який перетворили гру та све, що навколо неї.
показати весь коментар
22.03.2023 16:09 Відповісти
Ігнорувати слабо? Нехай грають разом з мад'ярами і...все
показати весь коментар
22.03.2023 17:33 Відповісти
Це Західні та зокрема Європейські цінності де бабло перемагає добро?
показати весь коментар
22.03.2023 18:11 Відповісти
На розвалинах багатоповерхівок варто розмістити величезні банери з Символікою УЄФА та ФІФА та написом вони це підтримують.
показати весь коментар
22.03.2023 18:14 Відповісти
***** ж купило Платіні та Блаттера, то чому ж йому не купити когось іншого.
показати весь коментар
22.03.2023 19:37 Відповісти
А я давно говорил . что всякие там Чиферины-*****, это пророссийские Фашисты в галстугах и костюмах!!...Но гораздо наглее и подлее чем германский фашизм!!.. За сколько продались Путину ?? Суки..лысые!!
показати весь коментар
22.03.2023 19:37 Відповісти
кацапы за огромное бабло купили мок, уефа и фифа!позор им несмываемый!
показати весь коментар
22.03.2023 22:12 Відповісти
Пусть УЕФА и ФИФА переезжают в мордор. Там им и место.
показати весь коментар
23.03.2023 09:32 Відповісти
 
 