Литва відправить Україні антидрони та боєприпаси найближчими місяцями, - Науседа

У найближчі місяці Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги.

Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі місяці Литва надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля. Наразі підтримка України від Литви становить понад 1,2% нашого ВВП"

Науседа зазначив, що підтримка України має вирішальне значення.

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