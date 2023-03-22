818 1
Литва відправить Україні антидрони та боєприпаси найближчими місяцями, - Науседа
У найближчі місяці Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги.
Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.
"У найближчі місяці Литва надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля. Наразі підтримка України від Литви становить понад 1,2% нашого ВВП"
Науседа зазначив, що підтримка України має вирішальне значення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Argentina Urugvay
показати весь коментар22.03.2023 15:54 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль