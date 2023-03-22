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Новини Допомога Україні
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Литва відправить Україні антидрони та боєприпаси найближчими місяцями, - Науседа

науседа

У найближчі місяці Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги.

Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі місяці Литва надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля. Наразі підтримка України від Литви становить понад 1,2% нашого ВВП"

Науседа зазначив, що підтримка України має вирішальне значення. 

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Автор: 

Литва (2378) допомога (8288) Україна (5861) Науседа Гітанас (333)


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отправляйте их пожалуйста на фронт, а не в Дрогобыч
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22.03.2023 15:54 Відповісти
 
 