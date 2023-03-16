Науседа: Китай хоче, щоб Росія продовжувала війну в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні з Україною, попри те, що Пекін намагається виступати в ролі нейтрального мирного посередника.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"На жаль, я бачу мету Китаю - продовжити цю війну, зробити цю війну ще більш кривавою, і в такій ситуації Китай у прихованій або відкритій формі підтримує Росію", - сказав Науседа.

Литовський президент зазначив, що йому складно уявити Китай в ролі посередника між Україною та Росією.

Читайте: На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5, - CNN

"Я можу уявити собі такий статус, але зараз я не бачу можливостей і думаю, що Китай повинен подумати, чого він хоче досягти в цій війні. Поки що я оцінюю і бачу роль Китаю скоріше деструктивною, ніж конструктивною", - додав він.

Коментарі Науседи з'явилися на тлі інформації про візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити перспективи досягнення миру.

ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.