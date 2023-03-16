Науседа: Китай хоче, щоб Росія продовжувала війну в Україні
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні з Україною, попри те, що Пекін намагається виступати в ролі нейтрального мирного посередника.
Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"На жаль, я бачу мету Китаю - продовжити цю війну, зробити цю війну ще більш кривавою, і в такій ситуації Китай у прихованій або відкритій формі підтримує Росію", - сказав Науседа.
Литовський президент зазначив, що йому складно уявити Китай в ролі посередника між Україною та Росією.
"Я можу уявити собі такий статус, але зараз я не бачу можливостей і думаю, що Китай повинен подумати, чого він хоче досягти в цій війні. Поки що я оцінюю і бачу роль Китаю скоріше деструктивною, ніж конструктивною", - додав він.
Коментарі Науседи з'явилися на тлі інформації про візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити перспективи досягнення миру.
ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.
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вже й не знаю кого слухати...
пс головне, що це ніц не смішно - саме так робитиме зелена піdорня по війні, коли захід припинить фінансувати нас...
Може я і помиляюсь, але чогось мені бачиться, що Байден давить на Сі, можливо шантажуючи його оприлюдненням даних про виток Ковіда з Уханської лабораторії, і відповідно приховування Китаєм цієї інформації, а це вже може коштувати Китаю сотень міліардів, якщо не тріліонів.
Та й самому Китаю ця війна не потрібна - Х.йло так чи так буде гавкати на любого, на кого покаже Сі, а російська армія і раніше не була перешкодою для заходу Китаю в Сибір, а зараз і поготів.
Я вже мовчу, що завдяки Х.йлу весь світ прокинувся, і став в прискореному режимі озброюватись, а це явно не йде на користь Сі.
Хоча може я і помиляюсь.
Але одне я знаю точно - китайцям довіряти не можна! Навіть якщо тобі привидиться, що угода вигідна для тебе - китайці знайдуть, як викрутити все на свій зиск, хай навіть це буде через п'ять чи 10 років!