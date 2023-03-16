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Новини Війна
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Науседа: Китай хоче, щоб Росія продовжувала війну в Україні

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні з Україною, попри те, що Пекін намагається виступати в ролі нейтрального мирного посередника.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"На жаль, я бачу мету Китаю - продовжити цю війну, зробити цю війну ще більш кривавою, і в такій ситуації Китай у прихованій або відкритій формі підтримує Росію", - сказав Науседа.

Литовський президент зазначив, що йому складно уявити Китай в ролі посередника між Україною та Росією.

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"Я можу уявити собі такий статус, але зараз я не бачу можливостей і думаю, що Китай повинен подумати, чого він хоче досягти в цій війні. Поки що я оцінюю і бачу роль Китаю скоріше деструктивною, ніж конструктивною", - додав він.

Коментарі Науседи з'явилися на тлі інформації про візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити перспективи досягнення миру.

ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Автор: 

Китай (4737) росія (66417) Науседа Гітанас (359)


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Топ коментарі
+9
Не перестаю повторювати: той хто вірить китайцям - дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі... ПС Науседа добре знає, що таке совок і комуняки.
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16.03.2023 15:39 Відповісти
+5
а ну, хламідія, розкажи науседі... зе-лупна лєнка теж щось могла би тьохнути "па поваду" китаю його успіхів та мирних цілей...
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16.03.2023 15:08 Відповісти
+5
Думаю, стоит просто понаблюдать за действиями. Скорее всего, китай просто использует конфликт как тему для торга с развитым Миром. В ответ на это ему вводят санкции. А значит ставят перед выбором с двумя вариантами: 1. - повлиять на срашу, заставив выполнять требования Украины. 2. - оказаться со срашей в одной упряжке. Пока что, не понятно куда собрался китай. Но думаю, как и любой коммунистический режим, - выберет второй вариант, говоря, что выбрал первый.
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16.03.2023 15:09 Відповісти
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Китаи по собі всіх рівняє -- иому можна столітні віини вести .
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16.03.2023 14:48 Відповісти
нам пів року розказували що китай хоче припинити війну (на умовах росії звичайно хоча і не принципово) але припинити...
вже й не знаю кого слухати...
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16.03.2023 15:00 Відповісти
Думаю, стоит просто понаблюдать за действиями. Скорее всего, китай просто использует конфликт как тему для торга с развитым Миром. В ответ на это ему вводят санкции. А значит ставят перед выбором с двумя вариантами: 1. - повлиять на срашу, заставив выполнять требования Украины. 2. - оказаться со срашей в одной упряжке. Пока что, не понятно куда собрался китай. Но думаю, как и любой коммунистический режим, - выберет второй вариант, говоря, что выбрал первый.
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16.03.2023 15:09 Відповісти
Китаю просто вигідно, щоб кацапи забрали всі війська і зброю з далекого сходу і потратили їх в Україні - тоді Китай поверне свої "ісконні" території без єдиного пострілу
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16.03.2023 15:52 Відповісти
а ну, хламідія, розкажи науседі... зе-лупна лєнка теж щось могла би тьохнути "па поваду" китаю його успіхів та мирних цілей...
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16.03.2023 15:08 Відповісти
й послицю-мін'єтчицю нормальну до пекіну нарешті підберіть... й дороги будувати не лише туркам доручайте, а китайцям також - он під житомиром таку дорогу захєрачили... а красти на них китайці так само дозволяють... а ще портів їм побільше продайте задешево, й чорноземів, й лісів (звісно, які іще залишилися). ну, що, здається я вже усі рішення у стилі зеленої наволочі перелічів?
пс головне, що це ніц не смішно - саме так робитиме зелена піdорня по війні, коли захід припинить фінансувати нас...
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16.03.2023 15:13 Відповісти
Війна була санкціонована китаем в февралі 2022 року на зустрічі ***** і сі під час ллімпіади. Приблизно таке саме було під час зустрічи ***** з янучарою в сочі 2014 а потім і крим і рим і мідні труби...не ведіться на весь цей срач про китай хороший, китай прагне миру бо втрачае гроші. Вони підтримують виключно ***** і його режим і давити будуть на Україну. Тому ні в якому разі не можна іти їм на зустрічь. Вони і так дадуть ***** зброю це не минуче
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16.03.2023 15:20 Відповісти
Не зрозуміло чого Україна продає кукурузу в Китай та Іран
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16.03.2023 16:16 Відповісти
Не думаю, що Китаю це потрібно.

Може я і помиляюсь, але чогось мені бачиться, що Байден давить на Сі, можливо шантажуючи його оприлюдненням даних про виток Ковіда з Уханської лабораторії, і відповідно приховування Китаєм цієї інформації, а це вже може коштувати Китаю сотень міліардів, якщо не тріліонів.

Та й самому Китаю ця війна не потрібна - Х.йло так чи так буде гавкати на любого, на кого покаже Сі, а російська армія і раніше не була перешкодою для заходу Китаю в Сибір, а зараз і поготів.

Я вже мовчу, що завдяки Х.йлу весь світ прокинувся, і став в прискореному режимі озброюватись, а це явно не йде на користь Сі.

Хоча може я і помиляюсь.

Але одне я знаю точно - китайцям довіряти не можна! Навіть якщо тобі привидиться, що угода вигідна для тебе - китайці знайдуть, як викрутити все на свій зиск, хай навіть це буде через п'ять чи 10 років!
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16.03.2023 15:28 Відповісти
Нажаль китаю вигідна слабка россия виснажена війною, а на Україну їм просто плювати
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16.03.2023 15:36 Відповісти
Не перестаю повторювати: той хто вірить китайцям - дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі... ПС Науседа добре знає, що таке совок і комуняки.
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16.03.2023 15:39 Відповісти
Науседа красавчик.
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16.03.2023 15:58 Відповісти
Ніколи не вірте червонодупим китайцям. Ніколи! Всі червоні завжди будуть ворогами України. Всі. Без жодних винятків.
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16.03.2023 16:01 Відповісти
 
 