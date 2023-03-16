На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5, - CNN

Українські військові збили зі стрілецької зброї китайський комерційний безпілотник Mugin-5.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Mugin-5 - це комерційний китайський безпілотник, який виготовляють у місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

"Дехто з технічних блогерів каже, що ці машини відомі як "дрони Alibaba", вони були доступні для продажу за ціною до 15000 доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao", - пише видання.

Компанія-виробник "Mugin Limited" підтвердила, що це дійсно їхній безпілотник і висловила своє несхвалення. Представник компанії заявив, що вони проти такого використання і роблять усе, щоб припинити це.

Раніше "Mugin Limited" заявляла, що вона проти використання їхньої продукції на війні і припинила продажі як до Росії, так і до України.

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