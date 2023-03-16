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На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5, - CNN

дрон,безпілотник

Українські військові збили зі стрілецької зброї китайський комерційний безпілотник Mugin-5.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Mugin-5 - це комерційний китайський безпілотник, який виготовляють у місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

"Дехто з технічних блогерів каже, що ці машини відомі як "дрони Alibaba", вони були доступні для продажу за ціною до 15000 доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao", - пише видання.

Компанія-виробник "Mugin Limited" підтвердила, що це дійсно їхній безпілотник і висловила своє несхвалення. Представник компанії заявив, що вони проти такого використання і роблять усе, щоб припинити це. 

Раніше "Mugin Limited" заявляла, що вона проти використання їхньої продукції на війні і припинила продажі як до Росії, так і до України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Китай надасть зброю РФ, то не тільки підірве міжнародну безпеку, а й зашкодить власним інтересам, - WP

безпілотник (4425) Китай (4737)


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Топ коментарі
+23
Якщо у вільному продажу, це нічого не значить.
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16.03.2023 12:21 Відповісти
+20
Кітайці можуть...

А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!

А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
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16.03.2023 12:46 Відповісти
+14
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16.03.2023 13:17 Відповісти
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Якщо у вільному продажу, це нічого не значить.
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Так. Тоді можна буде закуповувати через Білорусь, Казахстан та інші країни-сателіти. Але китайцям головне, що вони відмазалися.
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Не в тому справа. Це побутовий товар. А не військового призначення.
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16.03.2023 13:45 Відповісти
»Голуби мира « 🤬
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16.03.2023 13:25 Відповісти
У чому сенс статті???
А Мавіки то чиї дрони? Китайські? Та невже?
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16.03.2023 14:14 Відповісти
Угу... Щоб часом хтось повірив, що гроші пахнуть.
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Аналоговнєт з Аліекспреса.
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16.03.2023 12:24 Відповісти
Скрєпно ісконний анало говнєт
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16.03.2023 12:36 Відповісти
Кітайці можуть...

А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!

А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
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16.03.2023 12:46 Відповісти
То молодильні яблучка як в казці
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16.03.2023 12:52 Відповісти
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16.03.2023 13:17 Відповісти
І це ще не все.Міноборони закупило дрони мінікукурузники від 250000 до 400000 доларів за штуку,в той час коли шахеди від 20000.Схоже на аферу з яйцями.https://24tv.ua/********-stvorila-dron-dalnistyu-polotu-ponad-3-000-kilometriv_n2269965
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16.03.2023 14:27 Відповісти
Українські військові збили зі стрілецької зброї китайський комерційний безпілотник

Тобто, не вдалася комерція...
)))
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16.03.2023 12:47 Відповісти
То була доставка з "Аліекспрес " , Може підгузки в окопи цапам везли
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Тепер казламорді мають тицьнути кнопку "Аткрить спор", щоб повернути гроші.
Прямо в окопи.

... Якраз коли новий дрон їх привезе, зайдуть штурмові групи ЗСУ.

Підтвердять отримання.

І напишуть "Отзив".
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16.03.2023 15:17 Відповісти
"Представник компанії заявив, що вони проти такого використання і роблять усе, щоб припинити це."

Я думаю бреше, падло косооке.
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16.03.2023 13:17 Відповісти
Потрібно більше розголосу закордоном що вони беруть участь у терористичній війні на боці свинособак ,Alibaba та інші котирується на біржах США і це призведе до багато мільярдних збитків китайським корпораціям,після призначення Сі на третій строк вони втратили 89 мільярдів доларів ринкової вартості.
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16.03.2023 13:22 Відповісти
от зараз нехай зелена хламідія іще раз поздоровить компартію китаю та скаже, що нам цінний їхній досвід (чи що воно там сказало)....
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16.03.2023 13:29 Відповісти
сініпух сказав давати кацапам, китайці дають. комунізм не передбачає свободи волі.
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16.03.2023 13:32 Відповісти
Компания-производитель "Mugin Limited" подтвердила, что это действительно их беспилотник и выразила свое неодобрение. Представитель компании заявил, что они против такого использования и делают все, чтобы прекратить это.
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16.03.2023 13:33 Відповісти
Для ТАКИХ хитрих китайозів існує вимога про заборону постачання на Московію, яка визнана у ООН агресором, товарів подвійного призначення. А тому це "незадоволення" китайці можуть запхнути собі у дупу!!! Це ж стосується і постачання китайцями дуже багато товарів, які використовуються для озброєння, й у Іран та Північну Корею. Тож не варто китайським комуністам брехати про "це не ми", та "ми не до чого"!!!
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16.03.2023 13:43 Відповісти
Мужик 5 руский дрон)
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16.03.2023 14:30 Відповісти
ну цими апаратами наші солоки лупили по Криму.
причому кацапо пво їх не помічала, а збивала зазвичай тільки за допомогою будівель
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16.03.2023 14:39 Відповісти
Тупые бандеро нацисты сосите ***
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18.03.2023 21:03 Відповісти
 
 