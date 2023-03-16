На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5, - CNN
Українські військові збили зі стрілецької зброї китайський комерційний безпілотник Mugin-5.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Mugin-5 - це комерційний китайський безпілотник, який виготовляють у місті Сямень на східному узбережжі Китаю.
"Дехто з технічних блогерів каже, що ці машини відомі як "дрони Alibaba", вони були доступні для продажу за ціною до 15000 доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao", - пише видання.
Компанія-виробник "Mugin Limited" підтвердила, що це дійсно їхній безпілотник і висловила своє несхвалення. Представник компанії заявив, що вони проти такого використання і роблять усе, щоб припинити це.
Раніше "Mugin Limited" заявляла, що вона проти використання їхньої продукції на війні і припинила продажі як до Росії, так і до України.
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А Мавіки то чиї дрони? Китайські? Та невже?
А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!
А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
Тобто, не вдалася комерція...
)))
Прямо в окопи.
... Якраз коли новий дрон їх привезе, зайдуть штурмові групи ЗСУ.
Підтвердять отримання.
І напишуть "Отзив".
Я думаю бреше, падло косооке.
причому кацапо пво їх не помічала, а збивала зазвичай тільки за допомогою будівель