25 393 24

На Донбассе сбили китайский дрон Mugin-5, - CNN

дрон,безпілотник

Украинские военные сбили из стрелкового оружия китайский коммерческий беспилотник Mugin-5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Mugin-5 – это коммерческий китайский беспилотник, который производят в городе Сямэнь на восточном побережье Китая.

"Некоторые из технических блогеров говорят, что эти машины известны как "дроны Alibaba", они были доступны для продажи по цене до 15000 долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao", - пишет издание.

Читайте также: Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции, - CNN

Компания-производитель "Mugin Limited" подтвердила, что это действительно их беспилотник и выразила свое неодобрение. Представитель компании заявил, что они против такого использования и делают все, чтобы прекратить это.

Ранее "Mugin Limited" заявляла, что она против использования их продукции на войне и прекратила продажи как в Россию, так и в Украину.

Также читайте: Китайский "мирный план" по прекращению войны в Украине - это "троянский конь" для Запада, - The Hill

Автор: 

беспилотник (4320) Китай (3194)
+23
Якщо у вільному продажу, це нічого не значить.

16.03.2023 12:21
16.03.2023 12:21 Ответить
+20
Кітайці можуть...

А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!

А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
16.03.2023 12:46 Ответить
+14
16.03.2023 13:17 Ответить
Якщо у вільному продажу, це нічого не значить.

16.03.2023 12:21
16.03.2023 12:21 Ответить
Так. Тоді можна буде закуповувати через Білорусь, Казахстан та інші країни-сателіти. Але китайцям головне, що вони відмазалися.

16.03.2023 13:18
16.03.2023 13:18 Ответить
Не в тому справа. Це побутовий товар. А не військового призначення.

16.03.2023 13:45
16.03.2023 13:45 Ответить
»Голуби мира « 🤬
16.03.2023 13:25 Ответить
У чому сенс статті???
А Мавіки то чиї дрони? Китайські? Та невже?
16.03.2023 14:14 Ответить
Угу... Щоб часом хтось повірив, що гроші пахнуть.

16.03.2023 12:21
16.03.2023 12:21 Ответить
Аналоговнєт з Аліекспреса.
16.03.2023 12:24 Ответить
Скрєпно ісконний анало говнєт
16.03.2023 12:36 Ответить
Кітайці можуть...

А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!

А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
16.03.2023 12:46 Ответить
То молодильні яблучка як в казці
16.03.2023 12:52 Ответить
16.03.2023 13:17 Ответить
І це ще не все.Міноборони закупило дрони мінікукурузники від 250000 до 400000 доларів за штуку,в той час коли шахеди від 20000.Схоже на аферу з яйцями.https://24tv.ua/********-stvorila-dron-dalnistyu-polotu-ponad-3-000-kilometriv_n2269965

16.03.2023 14:27
16.03.2023 14:27 Ответить
Українські військові збили зі стрілецької зброї китайський комерційний безпілотник

Тобто, не вдалася комерція...
)))
16.03.2023 12:47 Ответить
То була доставка з "Аліекспрес " , Може підгузки в окопи цапам везли

16.03.2023 12:51
16.03.2023 12:51 Ответить
Тепер казламорді мають тицьнути кнопку "Аткрить спор", щоб повернути гроші.
Прямо в окопи.

... Якраз коли новий дрон їх привезе, зайдуть штурмові групи ЗСУ.

Підтвердять отримання.

І напишуть "Отзив".
16.03.2023 15:17 Ответить
"Представник компанії заявив, що вони проти такого використання і роблять усе, щоб припинити це."

Я думаю бреше, падло косооке.
16.03.2023 13:17 Ответить
Потрібно більше розголосу закордоном що вони беруть участь у терористичній війні на боці свинособак ,Alibaba та інші котирується на біржах США і це призведе до багато мільярдних збитків китайським корпораціям,після призначення Сі на третій строк вони втратили 89 мільярдів доларів ринкової вартості.

16.03.2023 13:22
16.03.2023 13:22 Ответить
от зараз нехай зелена хламідія іще раз поздоровить компартію китаю та скаже, що нам цінний їхній досвід (чи що воно там сказало)....

16.03.2023 13:29
16.03.2023 13:29 Ответить
сініпух сказав давати кацапам, китайці дають. комунізм не передбачає свободи волі.

16.03.2023 13:32
16.03.2023 13:32 Ответить
Компания-производитель "Mugin Limited" подтвердила, что это действительно их беспилотник и выразила свое неодобрение. Представитель компании заявил, что они против такого использования и делают все, чтобы прекратить это.

16.03.2023 13:33
16.03.2023 13:33 Ответить
Для ТАКИХ хитрих китайозів існує вимога про заборону постачання на Московію, яка визнана у ООН агресором, товарів подвійного призначення. А тому це "незадоволення" китайці можуть запхнути собі у дупу!!! Це ж стосується і постачання китайцями дуже багато товарів, які використовуються для озброєння, й у Іран та Північну Корею. Тож не варто китайським комуністам брехати про "це не ми", та "ми не до чого"!!!

16.03.2023 13:43
16.03.2023 13:43 Ответить
Мужик 5 руский дрон)
16.03.2023 14:30 Ответить
ну цими апаратами наші солоки лупили по Криму.
причому кацапо пво їх не помічала, а збивала зазвичай тільки за допомогою будівель
16.03.2023 14:39 Ответить
