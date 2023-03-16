На Донбассе сбили китайский дрон Mugin-5, - CNN

Украинские военные сбили из стрелкового оружия китайский коммерческий беспилотник Mugin-5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Mugin-5 – это коммерческий китайский беспилотник, который производят в городе Сямэнь на восточном побережье Китая.

"Некоторые из технических блогеров говорят, что эти машины известны как "дроны Alibaba", они были доступны для продажи по цене до 15000 долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao", - пишет издание.

Компания-производитель "Mugin Limited" подтвердила, что это действительно их беспилотник и выразила свое неодобрение. Представитель компании заявил, что они против такого использования и делают все, чтобы прекратить это.

Ранее "Mugin Limited" заявляла, что она против использования их продукции на войне и прекратила продажи как в Россию, так и в Украину.

