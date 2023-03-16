На Донбассе сбили китайский дрон Mugin-5, - CNN
Украинские военные сбили из стрелкового оружия китайский коммерческий беспилотник Mugin-5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Mugin-5 – это коммерческий китайский беспилотник, который производят в городе Сямэнь на восточном побережье Китая.
"Некоторые из технических блогеров говорят, что эти машины известны как "дроны Alibaba", они были доступны для продажи по цене до 15000 долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao", - пишет издание.
Компания-производитель "Mugin Limited" подтвердила, что это действительно их беспилотник и выразила свое неодобрение. Представитель компании заявил, что они против такого использования и делают все, чтобы прекратить это.
Ранее "Mugin Limited" заявляла, что она против использования их продукции на войне и прекратила продажи как в Россию, так и в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Мавіки то чиї дрони? Китайські? Та невже?
А наша Курочка Ряба може тільки золоті яйця купувати!
А, ні - ще яблука по 51-й гривні!
Тобто, не вдалася комерція...
)))
Прямо в окопи.
... Якраз коли новий дрон їх привезе, зайдуть штурмові групи ЗСУ.
Підтвердять отримання.
І напишуть "Отзив".
Я думаю бреше, падло косооке.
причому кацапо пво їх не помічала, а збивала зазвичай тільки за допомогою будівель