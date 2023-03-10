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Новости
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Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции, - CNN

китай

Журналисты получили таможенные документы, свидетельствующие, что в 2022 году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в РФ, которая находится под санкциями США за причастность к войне против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на таможенные данные, полученные из двух источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Таможенные документы свидетельствуют, что в течение прошлого года, по крайней мере, до середины ноября пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую США наложили санкции из-за ее причастности к войне в Украине.

Давний торговый партнер Poly Technology – поставщик военных вертолетов Улан-Уденский авиационный завод – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году.

CNN сообщает, что большинство поставляемых в РФ деталей вертолета имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е, предназначенном для транспортировки, поиска и спасения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель чоппера из России более 10 лет назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для "Шахедов"

В то же время три поставки от Poly Technologies были отмечены как продукты для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

Таможенные записи получены из двух источников. Первые данные предоставлены компанией по торговым данным Import Genius, чья информация собрана из вторичных источников из официальной российской таможни и записей об отправке.

Вашингтонский мозговой центр C4ADS, собирающий официальные таможенные записи от многих сторонних поставщиков, предоставил второй массив данных.

CNN не проверял независимо эти данные.

Китай (3048) россия (96216) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+11
в ********* світі праця журналістів більш вагома ніж усіляких структур які повинні слідкувати за Законністю
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10.03.2023 18:11 Ответить
+11
Китайці залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
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10.03.2023 18:14 Ответить
+11
Арахамія і чорта лисого полюбить, якщо той йому добре заплатить
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10.03.2023 18:24 Ответить
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в ********* світі праця журналістів більш вагома ніж усіляких структур які повинні слідкувати за Законністю
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10.03.2023 18:11 Ответить
Це завжди мабудь з часу появи газет так:

«Наша свобода залежить від свободи преси, яку, якщо обмежити, значить втратити свободу.»

«Жоден уряд не повинен обходитися без різкої критики в свою сторону, і там, де є свобода преси, ця критика завжди буде.»

(Т. Джефферсон)
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10.03.2023 18:34 Ответить
До Богуслаєва їм ще далеко
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10.03.2023 18:11 Ответить
Теж про це подумав.
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10.03.2023 18:33 Ответить
Нездивували. Де ті хто розказує що Китай нам не ворог?
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10.03.2023 18:13 Ответить
та багато таких "розумово-альтернативних".яким складно доперти що комуняки,у будь-якому вигляді,вороги цивілізації...
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10.03.2023 23:54 Ответить
Китайці залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
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10.03.2023 18:14 Ответить
Интересно, Арахамия до сих пор любит КНР?
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10.03.2023 18:15 Ответить
Арахамія і чорта лисого полюбить, якщо той йому добре заплатить
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10.03.2023 18:24 Ответить
А у нас богуслаєв їм продавав двигуни. Причому СБУ ним зайнялося лише зараз. Що робили до цього незрозуміло...
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10.03.2023 18:16 Ответить
"Є певна процедура, щоб отримати дозвіл на такі продажі. Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт. Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися. Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів. Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати." (с)
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10.03.2023 18:25 Ответить
C Богуслаєвим все ясно. Воно любить росію, бо любить "вялікую рускую культур-мультур", судячи з опублікованих перемовин з найкращими представниками цієї к-м, перевагу надає 'рускаму матєрнаму". А за що китай любить росію? Де китай, а де рускій матєрний...
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10.03.2023 18:27 Ответить
а хто сказав що кийтаєхуйлостан інакший,бо мільйонів сто живе більш-менш як Європі? а нічого що решта як жили при мао.так нічого крім мобілок і не змінилось,цих пару провінцій це вітрина,а далі такий самий совковий гадюшник,то чи дуже вони ідейно далекі від кацапських неосовків?
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10.03.2023 23:57 Ответить
Китай ще в 2014 році обходив санкції Заходу проти Росії, які США та Європа запровадили після незаконної анексії Криму. Водночас Китай виступав за продовження економічних відносин із Заходом.
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10.03.2023 18:21 Ответить
Задание минимум для Китая это истребить славянские страны руками кацапов и занять всю эту территорию. Задание максимум - выдавить американцев со всего евразийского континента. Скорее всего, Си сыграл на слабостях пуйла и уговорил его начать войну. Но вполне возможно даже принудил. Если американцы не очнутся и не начнут шевелиться, они потеряют все. Будут тихонько сидеть потом в своей северной Америке и бояться пукнуть. Так как Австралия уже под Китаем, Африку тоже они неплохо обрабатывают
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10.03.2023 18:24 Ответить
І китайці, як ніхто у світі, розуміють унікальність та цінність українського багатства - чернозему.
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10.03.2023 18:33 Ответить
Теж була така думка, що вторгнення в Україну було спільной домовленістю між Пу та Сі.
Що ж. Здається ми найближчим часом побачимо не тільки руйнування расеї а й 10 комплексних санкційних пакетів проти Китаю, замороження торгівлі з ним - і нарешті розвал економіки Китаю, переорієнтування глобальних західних компаній з виробництва в поднебесній на виробництво у В'єтнамі, Камбоджі, Малайзії, Бангладеш та Індонезії в обмін на їх лояльність до Західного Миру.
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10.03.2023 18:35 Ответить
Сумніваюсь, що китайців турбують перспективи економічних відносин. Вони заволоділи усім: кацапськими і австралійськими ресурсами, західними технологіями. Це все у них зараз відібрати вже неможливо ніякими санкціями. Тепер будь-які санкції проти Китаю це постріл у власну ногу. Європейці і американці це розуміють і рвуть на собі волосся. Вони самі до цього призвели. Тепер я не знаю, як вони планують рятуватися від цього совкового монстра. Китайці вважають, що вони схопили бога за бороду і тепер будуть перекроювати світ на власний розсуд
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10.03.2023 18:51 Ответить
Російськими - так (мало того, вважаю що найближчими роками вважаю, що контроль за нафто-газовидобуванням та транспортом (включно з морським) перейде до китайських компаній) - Австралії... - як заволоділи, так і "розволодіють". Щодо технологій - вони не стоять на місці. Достатньо обрубити їх експорт, та вигнати китайських студентів з ВУЗів (радикально занадто).
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10.03.2023 18:59 Ответить
Австралія будує проти комуняк 12 АПЧ,тому мимо каси,як дійде до санкцій,заберуть і не спитають партквиток,а от Африку чіна скупила знатно...
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10.03.2023 23:59 Ответить
У Росії знову запрацюють магазини брендів Bershka, Zara та Pull&Bear, але тепер вони називатимуться Ecru, Maag та DUB.

Про це https://t.me/meduzalive/80093?fbclid=IwAR2oMqLYsB0A7BdOaBIjzz9D5RALbD3p22WMRZr-******************* повідомило видання Meduza з посиланням на канал "Москва 24".

Виробництво одягу для росіян організували в Туреччині та Китаї.
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10.03.2023 18:32 Ответить
Передоґінились. Нічого особистого. Просто бізнес.
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10.03.2023 18:36 Ответить
Раніше у своїй щорічній доповіді "Про світові загрози" національна розвідка США повідомила, що Пекін продовжує співпрацювати з Москвою в економіці, дипломатії та обороні, незважаючи на тиск з боку Заходу. Зазначається, що незважаючи на невдоволення низки країн у зв'язку з війною в Україні, Китай "зберігатиме дипломатичне, оборонне, економічне та технологічне співробітництво з Росією для продовження спроб кинути виклик США".
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10.03.2023 18:34 Ответить
Якщо ті запчастини такої ж якості, як китайські бензинові генератори, то хай поставляють. Більше кацапських говнольотів буде уходити в "крутое пике"...
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10.03.2023 18:38 Ответить
чіна вміє робити досить якісно,але виходить по ціні як західне,але можуть,правда небагато...
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11.03.2023 00:00 Ответить
Wall Street Journal: Китай постачає Росії деталі для винищувачів, вертольотів і систем ППО С-400
Військову продукцію отримують "Рособоронекспорт", "Ростех" і "Алмаз-Антей", які знаходяться під санкціями.
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10.03.2023 18:39 Ответить
Також Wall Street Journal виявив поставки дронів китайській компанії DJI, які російська армія використовує у війні для розвідки і артилерійського наведення. Частина поставок дронів прямує безпосередньо в Росію, частина - в Об'єднані Арабські Емірати.

Крім Китаю, в Росію поставляється продукція подвійного призначення з ОАЕ і Туреччини, зазначає газета. 3 лютого газета Wall Street Journal написала, що 13 турецьких компаній поставили російській армії товарів на суму 18,5 млн доларів.
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10.03.2023 18:44 Ответить
А памьятаете як китаези хотіли придбати МОТОРСИЧ ? Теж двигуни для гвинтокрилів

РЕДАКТОР - ГВИНТОКРИЛ - vrtuľník( словацк)
ось цікаво
небоскреб- хмарочос- mrakodrap( словацк)
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10.03.2023 18:52 Ответить
Торговля на крови .

Надо такой мировой флеш моб сделать и на эти страны поставить клеймо
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10.03.2023 18:55 Ответить
нічого дивно, китай, іран і тд, бабуїни-террористи
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10.03.2023 19:03 Ответить
тре ********* весь бізнез китайозів і памятати про це щє років з 1000, шо б жодного представнитства китайозьких-комуняк-террористів не було в Україні
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10.03.2023 19:05 Ответить
Ну как там Госдеп, опять отморозятся что бы санкции против красножопых не вводить.
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10.03.2023 21:20 Ответить
Байкот усьому китайскому , наскільки це можливо
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10.03.2023 21:37 Ответить
 
 