Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции, - CNN

Журналисты получили таможенные документы, свидетельствующие, что в 2022 году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в РФ, которая находится под санкциями США за причастность к войне против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на таможенные данные, полученные из двух источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Таможенные документы свидетельствуют, что в течение прошлого года, по крайней мере, до середины ноября пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую США наложили санкции из-за ее причастности к войне в Украине.

Давний торговый партнер Poly Technology – поставщик военных вертолетов Улан-Уденский авиационный завод – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году.

CNN сообщает, что большинство поставляемых в РФ деталей вертолета имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е, предназначенном для транспортировки, поиска и спасения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель чоппера из России более 10 лет назад.

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В то же время три поставки от Poly Technologies были отмечены как продукты для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

Таможенные записи получены из двух источников. Первые данные предоставлены компанией по торговым данным Import Genius, чья информация собрана из вторичных источников из официальной российской таможни и записей об отправке.

Вашингтонский мозговой центр C4ADS, собирающий официальные таможенные записи от многих сторонних поставщиков, предоставил второй массив данных.

CNN не проверял независимо эти данные.