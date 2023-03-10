Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции, - CNN
Журналисты получили таможенные документы, свидетельствующие, что в 2022 году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в РФ, которая находится под санкциями США за причастность к войне против Украины.
Об этом пишет CNN со ссылкой на таможенные данные, полученные из двух источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Таможенные документы свидетельствуют, что в течение прошлого года, по крайней мере, до середины ноября пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую США наложили санкции из-за ее причастности к войне в Украине.
Давний торговый партнер Poly Technology – поставщик военных вертолетов Улан-Уденский авиационный завод – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году.
CNN сообщает, что большинство поставляемых в РФ деталей вертолета имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е, предназначенном для транспортировки, поиска и спасения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель чоппера из России более 10 лет назад.
В то же время три поставки от Poly Technologies были отмечены как продукты для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.
Таможенные записи получены из двух источников. Первые данные предоставлены компанией по торговым данным Import Genius, чья информация собрана из вторичных источников из официальной российской таможни и записей об отправке.
Вашингтонский мозговой центр C4ADS, собирающий официальные таможенные записи от многих сторонних поставщиков, предоставил второй массив данных.
CNN не проверял независимо эти данные.
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Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів. Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати." (с)
Що ж. Здається ми найближчим часом побачимо не тільки руйнування расеї а й 10 комплексних санкційних пакетів проти Китаю, замороження торгівлі з ним - і нарешті розвал економіки Китаю, переорієнтування глобальних західних компаній з виробництва в поднебесній на виробництво у В'єтнамі, Камбоджі, Малайзії, Бангладеш та Індонезії в обмін на їх лояльність до Західного Миру.
Про це https://t.me/meduzalive/80093?fbclid=IwAR2oMqLYsB0A7BdOaBIjzz9D5RALbD3p22WMRZr-******************* повідомило видання Meduza з посиланням на канал "Москва 24".
Виробництво одягу для росіян організували в Туреччині та Китаї.
Військову продукцію отримують "Рособоронекспорт", "Ростех" і "Алмаз-Антей", які знаходяться під санкціями.
Крім Китаю, в Росію поставляється продукція подвійного призначення з ОАЕ і Туреччини, зазначає газета. 3 лютого газета Wall Street Journal написала, що 13 турецьких компаній поставили російській армії товарів на суму 18,5 млн доларів.
РЕДАКТОР - ГВИНТОКРИЛ - vrtuľník( словацк)
ось цікаво
небоскреб- хмарочос- mrakodrap( словацк)
Надо такой мировой флеш моб сделать и на эти страны поставить клеймо