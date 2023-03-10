Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції, - CNN

Журналісти отримали митні документи, які свідчать, що у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення, компанії в РФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України.

Про це пише CNN із посиланням на дані митниць, отримані з двох джерел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України.

Давній торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року.

CNN повідомляє, що більшість деталей гелікоптера, що постачалися до РФ, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель чоппера з Росії більше 10 років тому.

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Водночас три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався у війні Росії проти України.

Митні записи отримані з двох джерел. Перші дані надані компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана з вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення.

Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив даних.

CNN не перевіряв незалежно ці дані.