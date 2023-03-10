Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції, - CNN
Журналісти отримали митні документи, які свідчать, що у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення, компанії в РФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України.
Про це пише CNN із посиланням на дані митниць, отримані з двох джерел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України.
Давній торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року.
CNN повідомляє, що більшість деталей гелікоптера, що постачалися до РФ, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель чоппера з Росії більше 10 років тому.
Водночас три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався у війні Росії проти України.
Митні записи отримані з двох джерел. Перші дані надані компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана з вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення.
Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив даних.
CNN не перевіряв незалежно ці дані.
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Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів. Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати." (с)
Що ж. Здається ми найближчим часом побачимо не тільки руйнування расеї а й 10 комплексних санкційних пакетів проти Китаю, замороження торгівлі з ним - і нарешті розвал економіки Китаю, переорієнтування глобальних західних компаній з виробництва в поднебесній на виробництво у В'єтнамі, Камбоджі, Малайзії, Бангладеш та Індонезії в обмін на їх лояльність до Західного Миру.
Про це https://t.me/meduzalive/80093?fbclid=IwAR2oMqLYsB0A7BdOaBIjzz9D5RALbD3p22WMRZr-******************* повідомило видання Meduza з посиланням на канал "Москва 24".
Виробництво одягу для росіян організували в Туреччині та Китаї.
Військову продукцію отримують "Рособоронекспорт", "Ростех" і "Алмаз-Антей", які знаходяться під санкціями.
Крім Китаю, в Росію поставляється продукція подвійного призначення з ОАЕ і Туреччини, зазначає газета. 3 лютого газета Wall Street Journal написала, що 13 турецьких компаній поставили російській армії товарів на суму 18,5 млн доларів.
РЕДАКТОР - ГВИНТОКРИЛ - vrtuľník( словацк)
ось цікаво
небоскреб- хмарочос- mrakodrap( словацк)
Надо такой мировой флеш моб сделать и на эти страны поставить клеймо