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Новини
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Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції, - CNN

китай

Журналісти отримали митні документи, які свідчать, що у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення, компанії в РФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України.

Про це пише CNN із посиланням на дані митниць, отримані з двох джерел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України.

Давній торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року.

CNN повідомляє, що більшість деталей гелікоптера, що постачалися до РФ, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель чоппера з Росії більше 10 років тому.

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Водночас три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався у війні Росії проти України.

Митні записи отримані з двох джерел. Перші дані надані компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана з вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення.

Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив даних.

CNN не перевіряв незалежно ці дані.

Автор: 

Китай (4707) росія (66104) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+11
в ********* світі праця журналістів більш вагома ніж усіляких структур які повинні слідкувати за Законністю
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10.03.2023 18:11 Відповісти
+11
Китайці залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
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10.03.2023 18:14 Відповісти
+11
Арахамія і чорта лисого полюбить, якщо той йому добре заплатить
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10.03.2023 18:24 Відповісти
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в ********* світі праця журналістів більш вагома ніж усіляких структур які повинні слідкувати за Законністю
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10.03.2023 18:11 Відповісти
Це завжди мабудь з часу появи газет так:

«Наша свобода залежить від свободи преси, яку, якщо обмежити, значить втратити свободу.»

«Жоден уряд не повинен обходитися без різкої критики в свою сторону, і там, де є свобода преси, ця критика завжди буде.»

(Т. Джефферсон)
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10.03.2023 18:34 Відповісти
До Богуслаєва їм ще далеко
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10.03.2023 18:11 Відповісти
Теж про це подумав.
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10.03.2023 18:33 Відповісти
Нездивували. Де ті хто розказує що Китай нам не ворог?
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10.03.2023 18:13 Відповісти
та багато таких "розумово-альтернативних".яким складно доперти що комуняки,у будь-якому вигляді,вороги цивілізації...
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10.03.2023 23:54 Відповісти
Китайці залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
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10.03.2023 18:14 Відповісти
Интересно, Арахамия до сих пор любит КНР?
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10.03.2023 18:15 Відповісти
Арахамія і чорта лисого полюбить, якщо той йому добре заплатить
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10.03.2023 18:24 Відповісти
А у нас богуслаєв їм продавав двигуни. Причому СБУ ним зайнялося лише зараз. Що робили до цього незрозуміло...
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10.03.2023 18:16 Відповісти
"Є певна процедура, щоб отримати дозвіл на такі продажі. Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт. Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися. Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів. Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати." (с)
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10.03.2023 18:25 Відповісти
C Богуслаєвим все ясно. Воно любить росію, бо любить "вялікую рускую культур-мультур", судячи з опублікованих перемовин з найкращими представниками цієї к-м, перевагу надає 'рускаму матєрнаму". А за що китай любить росію? Де китай, а де рускій матєрний...
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10.03.2023 18:27 Відповісти
а хто сказав що кийтаєхуйлостан інакший,бо мільйонів сто живе більш-менш як Європі? а нічого що решта як жили при мао.так нічого крім мобілок і не змінилось,цих пару провінцій це вітрина,а далі такий самий совковий гадюшник,то чи дуже вони ідейно далекі від кацапських неосовків?
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10.03.2023 23:57 Відповісти
Китай ще в 2014 році обходив санкції Заходу проти Росії, які США та Європа запровадили після незаконної анексії Криму. Водночас Китай виступав за продовження економічних відносин із Заходом.
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10.03.2023 18:21 Відповісти
Задание минимум для Китая это истребить славянские страны руками кацапов и занять всю эту территорию. Задание максимум - выдавить американцев со всего евразийского континента. Скорее всего, Си сыграл на слабостях пуйла и уговорил его начать войну. Но вполне возможно даже принудил. Если американцы не очнутся и не начнут шевелиться, они потеряют все. Будут тихонько сидеть потом в своей северной Америке и бояться пукнуть. Так как Австралия уже под Китаем, Африку тоже они неплохо обрабатывают
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10.03.2023 18:24 Відповісти
І китайці, як ніхто у світі, розуміють унікальність та цінність українського багатства - чернозему.
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10.03.2023 18:33 Відповісти
Теж була така думка, що вторгнення в Україну було спільной домовленістю між Пу та Сі.
Що ж. Здається ми найближчим часом побачимо не тільки руйнування расеї а й 10 комплексних санкційних пакетів проти Китаю, замороження торгівлі з ним - і нарешті розвал економіки Китаю, переорієнтування глобальних західних компаній з виробництва в поднебесній на виробництво у В'єтнамі, Камбоджі, Малайзії, Бангладеш та Індонезії в обмін на їх лояльність до Західного Миру.
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10.03.2023 18:35 Відповісти
Сумніваюсь, що китайців турбують перспективи економічних відносин. Вони заволоділи усім: кацапськими і австралійськими ресурсами, західними технологіями. Це все у них зараз відібрати вже неможливо ніякими санкціями. Тепер будь-які санкції проти Китаю це постріл у власну ногу. Європейці і американці це розуміють і рвуть на собі волосся. Вони самі до цього призвели. Тепер я не знаю, як вони планують рятуватися від цього совкового монстра. Китайці вважають, що вони схопили бога за бороду і тепер будуть перекроювати світ на власний розсуд
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10.03.2023 18:51 Відповісти
Російськими - так (мало того, вважаю що найближчими роками вважаю, що контроль за нафто-газовидобуванням та транспортом (включно з морським) перейде до китайських компаній) - Австралії... - як заволоділи, так і "розволодіють". Щодо технологій - вони не стоять на місці. Достатньо обрубити їх експорт, та вигнати китайських студентів з ВУЗів (радикально занадто).
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10.03.2023 18:59 Відповісти
Австралія будує проти комуняк 12 АПЧ,тому мимо каси,як дійде до санкцій,заберуть і не спитають партквиток,а от Африку чіна скупила знатно...
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10.03.2023 23:59 Відповісти
У Росії знову запрацюють магазини брендів Bershka, Zara та Pull&Bear, але тепер вони називатимуться Ecru, Maag та DUB.

Про це https://t.me/meduzalive/80093?fbclid=IwAR2oMqLYsB0A7BdOaBIjzz9D5RALbD3p22WMRZr-******************* повідомило видання Meduza з посиланням на канал "Москва 24".

Виробництво одягу для росіян організували в Туреччині та Китаї.
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10.03.2023 18:32 Відповісти
Передоґінились. Нічого особистого. Просто бізнес.
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10.03.2023 18:36 Відповісти
Раніше у своїй щорічній доповіді "Про світові загрози" національна розвідка США повідомила, що Пекін продовжує співпрацювати з Москвою в економіці, дипломатії та обороні, незважаючи на тиск з боку Заходу. Зазначається, що незважаючи на невдоволення низки країн у зв'язку з війною в Україні, Китай "зберігатиме дипломатичне, оборонне, економічне та технологічне співробітництво з Росією для продовження спроб кинути виклик США".
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10.03.2023 18:34 Відповісти
Якщо ті запчастини такої ж якості, як китайські бензинові генератори, то хай поставляють. Більше кацапських говнольотів буде уходити в "крутое пике"...
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10.03.2023 18:38 Відповісти
чіна вміє робити досить якісно,але виходить по ціні як західне,але можуть,правда небагато...
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11.03.2023 00:00 Відповісти
Wall Street Journal: Китай постачає Росії деталі для винищувачів, вертольотів і систем ППО С-400
Військову продукцію отримують "Рособоронекспорт", "Ростех" і "Алмаз-Антей", які знаходяться під санкціями.
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10.03.2023 18:39 Відповісти
Також Wall Street Journal виявив поставки дронів китайській компанії DJI, які російська армія використовує у війні для розвідки і артилерійського наведення. Частина поставок дронів прямує безпосередньо в Росію, частина - в Об'єднані Арабські Емірати.

Крім Китаю, в Росію поставляється продукція подвійного призначення з ОАЕ і Туреччини, зазначає газета. 3 лютого газета Wall Street Journal написала, що 13 турецьких компаній поставили російській армії товарів на суму 18,5 млн доларів.
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10.03.2023 18:44 Відповісти
А памьятаете як китаези хотіли придбати МОТОРСИЧ ? Теж двигуни для гвинтокрилів

РЕДАКТОР - ГВИНТОКРИЛ - vrtuľník( словацк)
ось цікаво
небоскреб- хмарочос- mrakodrap( словацк)
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10.03.2023 18:52 Відповісти
Торговля на крови .

Надо такой мировой флеш моб сделать и на эти страны поставить клеймо
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10.03.2023 18:55 Відповісти
нічого дивно, китай, іран і тд, бабуїни-террористи
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10.03.2023 19:03 Відповісти
тре ********* весь бізнез китайозів і памятати про це щє років з 1000, шо б жодного представнитства китайозьких-комуняк-террористів не було в Україні
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10.03.2023 19:05 Відповісти
Ну как там Госдеп, опять отморозятся что бы санкции против красножопых не вводить.
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10.03.2023 21:20 Відповісти
Байкот усьому китайскому , наскільки це можливо
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10.03.2023 21:37 Відповісти
 
 