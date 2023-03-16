РУС
Науседа: Китай хочет, чтобы Россия продолжала войну в Украине

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной, несмотря на то, что Пекин пытается выступать в роли нейтрального мирного посредника.

Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Европейскую правду.

"К сожалению, я вижу цель Китая - продолжить эту войну, сделать эту войну еще более кровавой, и в такой ситуации Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию", - сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что ему сложно представить Китай в роли посредника между Украиной и Россией.

Читайте также: Китай продолжит сотрудничать с Россией, пытаясь бросить вызов США, – американская разведка

"Я могу представить себе такой статус, но сейчас я не вижу возможностей и думаю, что Китай должен подумать, чего он хочет достичь в этой войне. Пока что я оцениваю и вижу роль Китая скорее деструктивной, чем конструктивной", - добавил он.

Комментарии Науседы появились на фоне информации о визите президента Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы достижения мира.

СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Читайте также: Китайский "мирный план" по прекращению войны в Украине - это "троянский конь" для Запада, - The Hill

+9
Не перестаю повторювати: той хто вірить китайцям - дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі... ПС Науседа добре знає, що таке совок і комуняки.
16.03.2023 15:39 Ответить
+5
а ну, хламідія, розкажи науседі... зе-лупна лєнка теж щось могла би тьохнути "па поваду" китаю його успіхів та мирних цілей...
16.03.2023 15:08 Ответить
+5
Думаю, стоит просто понаблюдать за действиями. Скорее всего, китай просто использует конфликт как тему для торга с развитым Миром. В ответ на это ему вводят санкции. А значит ставят перед выбором с двумя вариантами: 1. - повлиять на срашу, заставив выполнять требования Украины. 2. - оказаться со срашей в одной упряжке. Пока что, не понятно куда собрался китай. Но думаю, как и любой коммунистический режим, - выберет второй вариант, говоря, что выбрал первый.
16.03.2023 15:09 Ответить
Китаи по собі всіх рівняє -- иому можна столітні віини вести .
16.03.2023 14:48 Ответить
нам пів року розказували що китай хоче припинити війну (на умовах росії звичайно хоча і не принципово) але припинити...
вже й не знаю кого слухати...
16.03.2023 15:00 Ответить
Китаю просто вигідно, щоб кацапи забрали всі війська і зброю з далекого сходу і потратили їх в Україні - тоді Китай поверне свої "ісконні" території без єдиного пострілу
16.03.2023 15:52 Ответить
й послицю-мін'єтчицю нормальну до пекіну нарешті підберіть... й дороги будувати не лише туркам доручайте, а китайцям також - он під житомиром таку дорогу захєрачили... а красти на них китайці так само дозволяють... а ще портів їм побільше продайте задешево, й чорноземів, й лісів (звісно, які іще залишилися). ну, що, здається я вже усі рішення у стилі зеленої наволочі перелічів?
пс головне, що це ніц не смішно - саме так робитиме зелена піdорня по війні, коли захід припинить фінансувати нас...
16.03.2023 15:13 Ответить
Війна була санкціонована китаем в февралі 2022 року на зустрічі ***** і сі під час ллімпіади. Приблизно таке саме було під час зустрічи ***** з янучарою в сочі 2014 а потім і крим і рим і мідні труби...не ведіться на весь цей срач про китай хороший, китай прагне миру бо втрачае гроші. Вони підтримують виключно ***** і його режим і давити будуть на Україну. Тому ні в якому разі не можна іти їм на зустрічь. Вони і так дадуть ***** зброю це не минуче
16.03.2023 15:20 Ответить
Не зрозуміло чого Україна продає кукурузу в Китай та Іран
16.03.2023 16:16 Ответить
Не думаю, що Китаю це потрібно.

Може я і помиляюсь, але чогось мені бачиться, що Байден давить на Сі, можливо шантажуючи його оприлюдненням даних про виток Ковіда з Уханської лабораторії, і відповідно приховування Китаєм цієї інформації, а це вже може коштувати Китаю сотень міліардів, якщо не тріліонів.

Та й самому Китаю ця війна не потрібна - Х.йло так чи так буде гавкати на любого, на кого покаже Сі, а російська армія і раніше не була перешкодою для заходу Китаю в Сибір, а зараз і поготів.

Я вже мовчу, що завдяки Х.йлу весь світ прокинувся, і став в прискореному режимі озброюватись, а це явно не йде на користь Сі.

Хоча може я і помиляюсь.

Але одне я знаю точно - китайцям довіряти не можна! Навіть якщо тобі привидиться, що угода вигідна для тебе - китайці знайдуть, як викрутити все на свій зиск, хай навіть це буде через п'ять чи 10 років!
16.03.2023 15:28 Ответить
Нажаль китаю вигідна слабка россия виснажена війною, а на Україну їм просто плювати
16.03.2023 15:36 Ответить
Науседа красавчик.
16.03.2023 15:58 Ответить
Ніколи не вірте червонодупим китайцям. Ніколи! Всі червоні завжди будуть ворогами України. Всі. Без жодних винятків.
16.03.2023 16:01 Ответить
 
 