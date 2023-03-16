Науседа: Китай хочет, чтобы Россия продолжала войну в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной, несмотря на то, что Пекин пытается выступать в роли нейтрального мирного посредника.

Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Европейскую правду.

"К сожалению, я вижу цель Китая - продолжить эту войну, сделать эту войну еще более кровавой, и в такой ситуации Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию", - сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что ему сложно представить Китай в роли посредника между Украиной и Россией.

"Я могу представить себе такой статус, но сейчас я не вижу возможностей и думаю, что Китай должен подумать, чего он хочет достичь в этой войне. Пока что я оцениваю и вижу роль Китая скорее деструктивной, чем конструктивной", - добавил он.

Комментарии Науседы появились на фоне информации о визите президента Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы достижения мира.

СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

