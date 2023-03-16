Науседа: Китай хочет, чтобы Россия продолжала войну в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной, несмотря на то, что Пекин пытается выступать в роли нейтрального мирного посредника.
Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Европейскую правду.
"К сожалению, я вижу цель Китая - продолжить эту войну, сделать эту войну еще более кровавой, и в такой ситуации Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию", - сказал Науседа.
Литовский президент отметил, что ему сложно представить Китай в роли посредника между Украиной и Россией.
"Я могу представить себе такой статус, но сейчас я не вижу возможностей и думаю, что Китай должен подумать, чего он хочет достичь в этой войне. Пока что я оцениваю и вижу роль Китая скорее деструктивной, чем конструктивной", - добавил он.
Комментарии Науседы появились на фоне информации о визите президента Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы достижения мира.
СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.
вже й не знаю кого слухати...
пс головне, що це ніц не смішно - саме так робитиме зелена піdорня по війні, коли захід припинить фінансувати нас...
Може я і помиляюсь, але чогось мені бачиться, що Байден давить на Сі, можливо шантажуючи його оприлюдненням даних про виток Ковіда з Уханської лабораторії, і відповідно приховування Китаєм цієї інформації, а це вже може коштувати Китаю сотень міліардів, якщо не тріліонів.
Та й самому Китаю ця війна не потрібна - Х.йло так чи так буде гавкати на любого, на кого покаже Сі, а російська армія і раніше не була перешкодою для заходу Китаю в Сибір, а зараз і поготів.
Я вже мовчу, що завдяки Х.йлу весь світ прокинувся, і став в прискореному режимі озброюватись, а це явно не йде на користь Сі.
Хоча може я і помиляюсь.
Але одне я знаю точно - китайцям довіряти не можна! Навіть якщо тобі привидиться, що угода вигідна для тебе - китайці знайдуть, як викрутити все на свій зиск, хай навіть це буде через п'ять чи 10 років!