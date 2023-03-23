Завтра відбудеться загальнонаціональне онлайн голосування за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони, - НАЗК
Для загальнонаціонального голосування онлайн за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони використовується система рейтингового інтернет-голосування, яка була передана Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги.
Про це йдеться у відповіді НАЗК на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Для організації процесу формування складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України міністерство звернулося до Національногоагентства з проханням розглянути можливість щодо використання системи рейтингового інтернет-голосування (далі – система), яка була передана Національному агентству в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія". За погодженням із розробником системи Національне агентство надало Міністерству оборони України сирцевий код та документацію на систему, а також забезпечило технічну консультаційну підтримку фахівців міністерства з питань її використання", - зазначили в агентстві.
При Міноборони України працюватиме громадська антикорупційна рада, голосування за кандидатів відбудеться 24 березня. За його результатами з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.
Громадяни України зможуть проголосувати за членів антикорупційної ради у п‘ятницю з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено впродовж доби.
Загалом для участі в конкурсі до складу антикорупційної ради попередньо подали заявки 53 кандидати, вичерпний перелік необхідних документів надали 29 претендентів.
Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.
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Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
- А що так можна було?
Бо не ясно хто ж буде опонувати зеленим ботам при голосуванні.
пс. Якби ви більше слухали нашого президента, то знали би, що три роки поспіль він називав агресора ні як інакше, як "та сторона". Його намагались допитати що ж це за сторона така. Ну та сторона, відповідало воно. Люди це знають, а ви ні.
@andrei_doggg
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1 год
Зелені кадри:
1. Бернацька- підозрювана у привласненні 54 млн грн.У 2023 внесла заставу 7 млн грн. щоб не потрапити в СІЗО.
2. Голубицька -дочка рига Просолова. Важають,що він з оточення Р. Ахметова. Пов"язана з таможнею.
Тут вам і " знищив олігархів" і "поборов корупцію".
От чисто емоційне, бо дістали виродки зелені. Пару днів тому нардеп-слуга Володимир Гевко (голова Тернопільської парторганізації слуг) убив людину. Їхав по трасі Львів-Тернопіль. У межах населеного пункту Червоне Золочівського району Львівської області із значним перевищенням швидкості збив місцевого жителя. Поки ще плачеться й співчуває родині вбитого ним старшого чоловіка.
А тепер про цю родину - дідусь Євген Григорович ішов провідати онуків, батько яких і син пана Євгена зараз захищає Україну на фронті. А слуги нікого не захищають. Вони тільки грабують країну й армію і вбивають українців. А потім "співчувають" нашим бійцям, чиїх рідних вони вбили в глибокому й мирному тилу...
У соцмережах згадують і про те, що Гевко вертався з Польщі (у слуг проблем з кордоном не виникає), і про шалену швидкість. Чи правда, чи ні мало б відповісти слідство. Але розслідує ДБР, тож можете вже впевнено очікувати виправдального або не пов'язаного з жодним обмеженням волі вердикту. Хто ж його посадить, якщо він слуга Зеленського, а його брат - комік, що брав участь у проектах кварталу? Тим більше, вихолощений антикорупційний суд щойно 1 лютого вже звільнив Гевка від відповідальності, попри явне правопорушення із приховуванням від декларування 3,7 мільйона гривень. Найдикіше, що пішов хор шанувальників, які вихваляють Гевка. Ні, поки, слава Богу, не за те, що вбив людину, а тому що, бач, сам написав і просльозився... Курва! Я не знаю, які випробування ще впадуть на народ, який готовий толерувати будь-яке зло від цих виродків!
БЛ...ДЬ, це що таке, підготовка до виборів, щоб провірити як це буде діяти і як обманути "населєніє"???
****, ЗАДОВБАЛИ!
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
курва, якої доби? після завершення голосування? опубліковано 23.03.23 16:23
а де попередньо розміщені біографії претендентів? хочаб за тиждень...
з якого такого яйця, вилупились кандидати????
а чому не спитали по бригадах, кого воїни вважають самим чесним та патріотичним в бригаді і відрядити цих людей контролювати процес???
чому не батьки загиблих чи важко поранених чи інвалідів???
чи не виявляться ці наглядачі власниками 58 купленими мамою земельних ділянок???
чи не позичали їм якісь пенсіонери по ляму баксів
бо як лиш призначать когось на боротьбу з деребаном, зразу з,являється стаття про його минулі досягнення.
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0 https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0
Может просто ужесточить наказание, Например, за яйца по 17гр - пожизненное, полная конфискация всего имущества. Конфискация имущества у членов семьи и запрет всем членам этих семей заниматься предпринимательской деятельностью лет, эдак, десять. И, никаких амнистий!