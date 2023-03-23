Завтра відбудеться загальнонаціональне онлайн голосування за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони, - НАЗК

Для загальнонаціонального голосування онлайн за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони використовується система рейтингового інтернет-голосування, яка була передана Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Для організації процесу формування складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України міністерство звернулося до Національногоагентства з проханням розглянути можливість щодо використання системи рейтингового інтернет-голосування (далі – система), яка була передана Національному агентству в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія". За погодженням із розробником системи Національне агентство надало Міністерству оборони України сирцевий код та документацію на систему, а також забезпечило технічну консультаційну підтримку фахівців міністерства з питань її використання", - зазначили в агентстві.

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При Міноборони України працюватиме громадська антикорупційна рада, голосування за кандидатів відбудеться 24 березня. За його результатами з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Громадяни України зможуть проголосувати за членів антикорупційної ради у п‘ятницю з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено впродовж доби.

Загалом для участі в конкурсі до складу антикорупційної ради попередньо подали заявки 53 кандидати, вичерпний перелік необхідних документів надали 29 претендентів.

Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.