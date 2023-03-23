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Новини Боротьба з корупцією
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Завтра відбудеться загальнонаціональне онлайн голосування за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони, - НАЗК

онлайн

Для загальнонаціонального голосування онлайн за кандидатів до антикорупційної ради при Міноборони використовується система рейтингового інтернет-голосування, яка була передана Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Для організації процесу формування складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України міністерство звернулося до Національногоагентства з проханням розглянути можливість щодо використання системи рейтингового інтернет-голосування (далі – система), яка була передана Національному агентству в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія". За погодженням із розробником системи Національне агентство надало Міністерству оборони України сирцевий код та документацію на систему, а також забезпечило технічну консультаційну підтримку фахівців міністерства з питань її використання", - зазначили в агентстві.

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При Міноборони України працюватиме громадська антикорупційна рада, голосування за кандидатів відбудеться 24 березня. За його результатами з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Громадяни України зможуть проголосувати за членів антикорупційної ради у п‘ятницю з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено впродовж доби.

Загалом для участі в конкурсі до складу антикорупційної ради попередньо подали заявки 53 кандидати, вичерпний перелік необхідних документів надали 29 претендентів.

Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.

Автор: 

голосування (485) корупція (4683) Міноборони (7349) НАЗК (1685)


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Топ коментарі
+18
Якась фігня. Проголосують боти подоляка і все
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23.03.2023 16:29
+10
Тільки так і треба.
Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
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23.03.2023 16:41
+7
Якої сторони ? Той сторони, як називав зеля срасію ?
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23.03.2023 16:49
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а голосувать по приколу можно чи навіть треба?
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23.03.2023 16:27 Відповісти
Тільки так і треба.
Яка ж бляха профанація та показуха. Ніхто з людей ніхєра про кандидатів не знає і взнати не захоче. І взагалі насре на ці вибори. Зате за потрібних кандидатів проголосують 100% "багато" людей
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23.03.2023 16:41 Відповісти
Так зате це ж "вперше в історії України" таке голосування! Нарід (ZеОПа малює що їй треба) обирає кота в мішку!
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23.03.2023 16:55 Відповісти
голосуй не голосуй все одно получишь.. яблуко
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23.03.2023 17:04 Відповісти
Давайте ШАбунина. Пусть почувствует вкус бабла
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23.03.2023 16:29 Відповісти
Якась фігня. Проголосують боти подоляка і все
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23.03.2023 16:29 Відповісти
Шикарний демократичний метод виборів!
- А що так можна було?
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23.03.2023 16:35 Відповісти
Так боты противоположный стороны тоже могут проголосовать. Или они принципиально не берут участия в таких голосованиях? Если так, то не патриотично получается.
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23.03.2023 16:41 Відповісти
Якої сторони ? Той сторони, як називав зеля срасію ?
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23.03.2023 16:49 Відповісти
Я не совсем понял ход вашей мысли. Или научитесь внятно формулировать свою мысль, или не пишите то, на что нужно время что бы понять, что вы имеете ввиду.
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23.03.2023 16:55 Відповісти
Або ви не з України, або ви мови не розумієте, або і те і інше.
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23.03.2023 16:59 Відповісти
Я розумію, і з України. Просто речь не о мові, а о ходе вашей мысли А это согласитесь две разные вещи.
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23.03.2023 17:20 Відповісти
Поясніть хід вашої мислі.
Бо не ясно хто ж буде опонувати зеленим ботам при голосуванні.
пс. Якби ви більше слухали нашого президента, то знали би, що три роки поспіль він називав агресора ні як інакше, як "та сторона". Його намагались допитати що ж це за сторона така. Ну та сторона, відповідало воно. Люди це знають, а ви ні.
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23.03.2023 17:29 Відповісти
Це ще шо за об'****?
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23.03.2023 16:37 Відповісти
Точна назва типу конкурсу
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23.03.2023 16:47 Відповісти
А за що голосувати, якщо невідомі ні прізвища, ні життєвий шлях особини під ними.
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23.03.2023 16:51 Відповісти
Вибачте, сама в ах@ї..як веслом по голові
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23.03.2023 16:52 Відповісти
Майор Чорнобай
@andrei_doggg
·
1 год
Зелені кадри:
1. Бернацька- підозрювана у привласненні 54 млн грн.У 2023 внесла заставу 7 млн грн. щоб не потрапити в СІЗО.
2. Голубицька -дочка рига Просолова. Важають,що він з оточення Р. Ахметова. Пов"язана з таможнею.

Тут вам і " знищив олігархів" і "поборов корупцію".
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23.03.2023 16:58 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

От чисто емоційне, бо дістали виродки зелені. Пару днів тому нардеп-слуга Володимир Гевко (голова Тернопільської парторганізації слуг) убив людину. Їхав по трасі Львів-Тернопіль. У межах населеного пункту Червоне Золочівського району Львівської області із значним перевищенням швидкості збив місцевого жителя. Поки ще плачеться й співчуває родині вбитого ним старшого чоловіка.

А тепер про цю родину - дідусь Євген Григорович ішов провідати онуків, батько яких і син пана Євгена зараз захищає Україну на фронті. А слуги нікого не захищають. Вони тільки грабують країну й армію і вбивають українців. А потім "співчувають" нашим бійцям, чиїх рідних вони вбили в глибокому й мирному тилу...

У соцмережах згадують і про те, що Гевко вертався з Польщі (у слуг проблем з кордоном не виникає), і про шалену швидкість. Чи правда, чи ні мало б відповісти слідство. Але розслідує ДБР, тож можете вже впевнено очікувати виправдального або не пов'язаного з жодним обмеженням волі вердикту. Хто ж його посадить, якщо він слуга Зеленського, а його брат - комік, що брав участь у проектах кварталу? Тим більше, вихолощений антикорупційний суд щойно 1 лютого вже звільнив Гевка від відповідальності, попри явне правопорушення із приховуванням від декларування 3,7 мільйона гривень. Найдикіше, що пішов хор шанувальників, які вихваляють Гевка. Ні, поки, слава Богу, не за те, що вбив людину, а тому що, бач, сам написав і просльозився... Курва! Я не знаю, які випробування ще впадуть на народ, який готовий толерувати будь-яке зло від цих виродків!
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23.03.2023 17:03 Відповісти
Якщо запитати середньостатистичного громадянина, чи відомо йому щось про це голосування, чи має він якесь уявлення про кандидатів - абсолютна більшість відповість, що вперше про таке чує. Відтак, це черговий фарс від ЗЕбілів.
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23.03.2023 17:17 Відповісти
Ну ви там висувайте пропозиції, сміливіше дискутуйте! І кого Керуючий презедентом скаже, той і буде.
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23.03.2023 17:25 Відповісти
ВЫ ВЕРИТЕ В ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЕ?
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23.03.2023 17:49 Відповісти
Як ви можете не вірити найвеличнішому з наймогутніших?
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23.03.2023 20:18 Відповісти
І як Я маю голосувати онлайн? Що для цього потрібно? Де про це написано?
БЛ...ДЬ, це що таке, підготовка до виборів, щоб провірити як це буде діяти і як обманути "населєніє"???
****, ЗАДОВБАЛИ!
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23.03.2023 18:15 Відповісти
Увага! Голосування за кандидатів до Антикорради
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
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23.03.2023 19:46 Відповісти
"Громадяни України зможуть проголосувати за членів антикорупційної ради у п'ятницю з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено впродовж доби."

курва, якої доби? після завершення голосування? опубліковано 23.03.23 16:23
а де попередньо розміщені біографії претендентів? хочаб за тиждень...
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23.03.2023 18:32 Відповісти
Это профанация, для того, чтоб осмыслено голосовать (за кого-либо) для этого нужно ознакомится с биографией, узнать человека, его вгляды и убеждения, для это и существует процедура выборов, которая по времени составляет не менее ПОЛУГОДА. А так называемое "голосование" за неизвесных темных лошадок, где тайной является не только список кандидатов, но ссылка на интернет ресурс - это что за ФАРС и ********!??
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23.03.2023 19:01 Відповісти
питання...
з якого такого яйця, вилупились кандидати????
а чому не спитали по бригадах, кого воїни вважають самим чесним та патріотичним в бригаді і відрядити цих людей контролювати процес???
чому не батьки загиблих чи важко поранених чи інвалідів???
чи не виявляться ці наглядачі власниками 58 купленими мамою земельних ділянок???
чи не позичали їм якісь пенсіонери по ляму баксів
бо як лиш призначать когось на боротьбу з деребаном, зразу з,являється стаття про його минулі досягнення.
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23.03.2023 19:25 Відповісти
Увага! Голосування за кандидатів до Антикорради
https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/
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23.03.2023 19:45 Відповісти
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. Спробуйте хоть щось зробити замість ойкати і казати, що все профанація і все куплено. В данному випадку - проголосувати. Посилання нижче. Також за посиланням можна ознайомитись зі списком кандидатів. Я буду голосувати за всіх від ГО "Сорорітас" та "Антикорупційна сокира". А ви можете за кого хочете чи знаєте, але категорічно НЕ за Добродомова, бо це абсолютно продажний тип і ригівсько-російська консерва.

https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0 https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/22/uvaga!-golosuvannya-za-kandidativ-do-antikorradi/?fbclid=IwAR026RnDxxoHkTSP9KtD7dBjDpy-vsxS-b0dnxmysFHUP5rJHgSrA5sxV-0

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23.03.2023 20:06 Відповісти
У нас уже столько антикоррупционных органов, что от коррупции уже и тени недолжно остаться.
Может просто ужесточить наказание, Например, за яйца по 17гр - пожизненное, полная конфискация всего имущества. Конфискация имущества у членов семьи и запрет всем членам этих семей заниматься предпринимательской деятельностью лет, эдак, десять. И, никаких амнистий!
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24.03.2023 04:43 Відповісти
 
 