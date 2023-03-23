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"Путін з’їдає свою армію в Україні", - радник Залужного Райс

втрати

Щомісяця російська армія втрачає близько 25 тисяч військових в Україні. Втричі більше росіян дістають поранення.

Про це американський офіцер і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ

Райс зазначив, що Путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну в неправильний час. У лютому в цих умовах неможливо нормально атакувати. Але він все одно почав наступ цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", - зазначив Райс.

За його словами, наразі українські військові вбивають близько 25 тисяч окупантів на місяць. Райс вважає, що приблизно такими ж будуть цифри за березень. Втрати пораненими на місяць втричі більші. Росія втрачає свої найкращі підрозділи.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 168 150 осіб (+660 за добу), 3570 танків, 2608 артсистем, 6898 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

втрати (4394) ЗСУ (7536) Райс Деніел (2)


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Топ коментарі
+18
Смачного!
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23.03.2023 16:39
+17
Хай їсть, шоб його вдавило!
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23.03.2023 16:44
+14
В нього така місія -- поховати рашку .
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23.03.2023 16:45
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Смачного!
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23.03.2023 16:39 Відповісти
Хай їсть, шоб його вдавило!
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23.03.2023 16:44 Відповісти
В нього така місія -- поховати рашку .
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23.03.2023 16:45 Відповісти
"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він. Джерело:

Райс знає, про що говорить! Без подробиць. Але світ буде шокований, та ще більше будуть шоковані кацапські виродки. Друга половина квітня - травень. Багато цікавого
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23.03.2023 16:55 Відповісти
75 тисяч в урну. Ті 300 000 в майбутньому для ЗСУ на 4 місяці для утилізації.
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23.03.2023 17:02 Відповісти
Никакие крематории не справятся с таким количеством мобиков. Только бульдозером в канавы
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23.03.2023 18:45 Відповісти
потім признаеться що був штірліц
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23.03.2023 17:03 Відповісти
25 тысяч + втричі пораненими = 100 тысяч в месяц. Умножаем на 13 месяцев и будет 1,3 миллион. Путін уже должен был съесть свою армию.
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23.03.2023 17:10 Відповісти
Напевно, раніше було менше, тому арифметика не працює
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23.03.2023 17:14 Відповісти
співвідношення 1:3 вбитих к пораненим - це інформація 2 світової війни. В нинішних умовах, при можливостях цієї зброї в найкращому випадку 1:2.. Військові експерти говорять про 1:1.8. В принципі, що теж добре. смерть москалям !
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23.03.2023 18:02 Відповісти
Райс опирается на данные американской разведки, а не на теорию.
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23.03.2023 19:28 Відповісти
Можливості зброї впливають на кількість уражених, а не на співвідношення вбитих-поранених. На останнє впливає, наприклад, стан польової медицини. Підозрюю, що у солдатів ЧА не було, навіть, джгутів Есмарха.
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23.03.2023 23:16 Відповісти
...і тампонів)
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23.03.2023 23:17 Відповісти
От чомусь тільки ВВС не вважає Деніела Райса радником Залужного. https://www.bbc.com/ukrainian/features-63474137 Залужний і його оточення. Хто консультує головного генерала країни
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23.03.2023 17:18 Відповісти
Цікаво, що те ж https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-zaluzhniy-hto-ye-radnikami-ta-konsultantami-generala-novini-ukrajini-50281422.html NV поширило статтю ВВС про радників та консультантів Залужного.
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23.03.2023 17:23 Відповісти
Путін-русофоб.Він хоче знищити чоловіче населення рашкі,і згодом їсти устриць з кабаєвою в одному з закордонних маєтків.
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23.03.2023 17:20 Відповісти
Ест, ест, но никак не доест. И ракеты не заканчиваются. Уже по центру Запорожья реактивной артиллерией бьют. Но надеемся на лучшее, ессно.
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23.03.2023 17:22 Відповісти
Чи не обернеться затяжний міф про контрнаступ чимсь жахливим?Може ,накопичення зброї це теж міф ? Всьому є свій час.Може хтось вже "наверху" розпочав свою руйнівну програму,а той хто повинен був помітити-не помітив?
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23.03.2023 17:31 Відповісти
слова Райса да Богу в уши.
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23.03.2023 19:25 Відповісти
 
 