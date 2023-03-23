"Путін з’їдає свою армію в Україні", - радник Залужного Райс

Щомісяця російська армія втрачає близько 25 тисяч військових в Україні. Втричі більше росіян дістають поранення.

Про це американський офіцер і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

Райс зазначив, що Путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну в неправильний час. У лютому в цих умовах неможливо нормально атакувати. Але він все одно почав наступ цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", - зазначив Райс.

За його словами, наразі українські військові вбивають близько 25 тисяч окупантів на місяць. Райс вважає, що приблизно такими ж будуть цифри за березень. Втрати пораненими на місяць втричі більші. Росія втрачає свої найкращі підрозділи.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він.

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