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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Путин съедает свою армию в Украине", - советник Залужного Райс

втрати

Ежемесячно российская армия теряет около 25 тысяч военных в Украине. Втрое больше россиян получают ранения.

Об этом американский офицер и советник главнокомандующего ВСУ ВалериПотери россияня Залужного Дэниел Райс рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

Райс считает, что Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли очень много россиян", - отметил Райс.

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По его словам, сегодня украинские военные убивает около 25 тысяч оккупантов в месяц. Райс считает, что примерно такими же будут цифры за март. Потери ранеными в месяц втрое больше. Россия теряет свои лучшие подразделения.

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - добавил он.

Автор: 

потери (4371) ВСУ (6547) Райс Дэниел (2)


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Топ комментарии
+18
Смачного!
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23.03.2023 16:39
+17
Хай їсть, шоб його вдавило!
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23.03.2023 16:44
+14
В нього така місія -- поховати рашку .
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23.03.2023 16:45
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Смачного!
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23.03.2023 16:39 Ответить
Хай їсть, шоб його вдавило!
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23.03.2023 16:44 Ответить
В нього така місія -- поховати рашку .
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23.03.2023 16:45 Ответить
"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він. Джерело:

Райс знає, про що говорить! Без подробиць. Але світ буде шокований, та ще більше будуть шоковані кацапські виродки. Друга половина квітня - травень. Багато цікавого
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23.03.2023 16:55 Ответить
75 тисяч в урну. Ті 300 000 в майбутньому для ЗСУ на 4 місяці для утилізації.
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23.03.2023 17:02 Ответить
Никакие крематории не справятся с таким количеством мобиков. Только бульдозером в канавы
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23.03.2023 18:45 Ответить
потім признаеться що був штірліц
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23.03.2023 17:03 Ответить
25 тысяч + втричі пораненими = 100 тысяч в месяц. Умножаем на 13 месяцев и будет 1,3 миллион. Путін уже должен был съесть свою армию.
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23.03.2023 17:10 Ответить
Напевно, раніше було менше, тому арифметика не працює
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23.03.2023 17:14 Ответить
співвідношення 1:3 вбитих к пораненим - це інформація 2 світової війни. В нинішних умовах, при можливостях цієї зброї в найкращому випадку 1:2.. Військові експерти говорять про 1:1.8. В принципі, що теж добре. смерть москалям !
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23.03.2023 18:02 Ответить
Райс опирается на данные американской разведки, а не на теорию.
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23.03.2023 19:28 Ответить
Можливості зброї впливають на кількість уражених, а не на співвідношення вбитих-поранених. На останнє впливає, наприклад, стан польової медицини. Підозрюю, що у солдатів ЧА не було, навіть, джгутів Есмарха.
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23.03.2023 23:16 Ответить
...і тампонів)
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23.03.2023 23:17 Ответить
От чомусь тільки ВВС не вважає Деніела Райса радником Залужного. https://www.bbc.com/ukrainian/features-63474137 Залужний і його оточення. Хто консультує головного генерала країни
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23.03.2023 17:18 Ответить
Цікаво, що те ж https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-zaluzhniy-hto-ye-radnikami-ta-konsultantami-generala-novini-ukrajini-50281422.html NV поширило статтю ВВС про радників та консультантів Залужного.
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23.03.2023 17:23 Ответить
Путін-русофоб.Він хоче знищити чоловіче населення рашкі,і згодом їсти устриць з кабаєвою в одному з закордонних маєтків.
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23.03.2023 17:20 Ответить
Ест, ест, но никак не доест. И ракеты не заканчиваются. Уже по центру Запорожья реактивной артиллерией бьют. Но надеемся на лучшее, ессно.
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23.03.2023 17:22 Ответить
Чи не обернеться затяжний міф про контрнаступ чимсь жахливим?Може ,накопичення зброї це теж міф ? Всьому є свій час.Може хтось вже "наверху" розпочав свою руйнівну програму,а той хто повинен був помітити-не помітив?
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23.03.2023 17:31 Ответить
слова Райса да Богу в уши.
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23.03.2023 19:25 Ответить
 
 