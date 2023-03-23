"Путин съедает свою армию в Украине", - советник Залужного Райс

Ежемесячно российская армия теряет около 25 тысяч военных в Украине. Втрое больше россиян получают ранения.

Об этом американский офицер и советник главнокомандующего ВСУ ВалериПотери россияня Залужного Дэниел Райс рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

Райс считает, что Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли очень много россиян", - отметил Райс.

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По его словам, сегодня украинские военные убивает около 25 тысяч оккупантов в месяц. Райс считает, что примерно такими же будут цифры за март. Потери ранеными в месяц втрое больше. Россия теряет свои лучшие подразделения.

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - добавил он.