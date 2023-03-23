З 1 квітня запрацює станція метро "Гідропарк", - КМДА

Роботу станції метро "Гідропарк" відновлять 1 квітня, водночас працюватиме тільки один вестибюль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки вестибюль № 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, їхатимуть без зупинки.

"Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог. Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів. Рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", - нагадали у КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві транспорт з 26 березня працюватиме на годину довше, - Кличко