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МВС планує запустити єдиний реєстр зброї в червні цього року, - Клименко

оружие,стрельба,пистолет

Міністерство внутрішніх справ України планує запустити єдиний реєстр зброї в червні 2023 року.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП

Міністр відповів на запитання журналістів щодо долі зброї, яку видавали простим громадянам на початку повномасштабного вторгнення РФ, та про ситуацію з легалізацією зброї в Україні.

"Перше: вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі підрозділами Національної поліції, на сьогоднішній день облікована в єдиній базі. І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках.

Ми розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї (наразі проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю готується до другого читання – ред.), відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції. В першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо з широкою громадськістю, з експертами, народними депутатами зараз обговорити.

Перший крок, який ми вже робимо зараз – це розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб’єктами господарювання, з іншими правоохоронними структурами. Можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через три місяці – 23 червня 2023 року", - розповів Клименко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Влада проти озброєння народу", - Українська асоціація власників зброї. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3501) зброя (7457) Нацполіція (15161) Клименко Ігор (484)


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Топ коментарі
+8
Нехайби краще з реєстром зниклих безвісти впоралися... А то вже котрий рік усе неспроможні його створити... А тут щоб усе було ніштячком - для москалів вже зробили реєстр ветеранів військової служби та учасників бойових дій, - щоб орки не втрачали час і знали за ким йти... Тепер по зброї те ж мутять...
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23.03.2023 19:47
+8
Тільки повний ідіот, маючи на руках кацапський калаш та набої, від дохлого чмобіка, піде здавати це добро мусорам. Після того, як клоуни кидонули населення з підготовкою до війни, автомат під диваном - це єдина гарантія власної безпеки.
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23.03.2023 20:26
+6
Непогано, якби у хоплофобів типу тебе, були мізки в макитрі.
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23.03.2023 19:49
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Ну правильно реформа правоОхринетельной системы прошла, судебной прошла, медицинской проходит с успехом, осталось с оружием зарехформироваться и во А ля, 90е покажутся сказкой ,этакой фантазией,на улицы выйдут обученные,натренерованные где в гаражах будут и джавелины и нлавы и т.д Здорово. А как насчёт реестра танков, которые у Поворознюка ?
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23.03.2023 19:45 Відповісти
Непогано, якби у хоплофобів типу тебе, були мізки в макитрі.
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23.03.2023 19:49 Відповісти
а ти кацапчику мову вчи
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23.03.2023 21:55 Відповісти
Нехайби краще з реєстром зниклих безвісти впоралися... А то вже котрий рік усе неспроможні його створити... А тут щоб усе було ніштячком - для москалів вже зробили реєстр ветеранів військової служби та учасників бойових дій, - щоб орки не втрачали час і знали за ким йти... Тепер по зброї те ж мутять...
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23.03.2023 19:47 Відповісти
Це звичайна зе-гдидяцька влада!
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23.03.2023 19:50 Відповісти
Невже бздять Майдану?
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23.03.2023 20:08 Відповісти
Тільки повний ідіот, маючи на руках кацапський калаш та набої, від дохлого чмобіка, піде здавати це добро мусорам. Після того, як клоуни кидонули населення з підготовкою до війни, автомат під диваном - це єдина гарантія власної безпеки.
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23.03.2023 20:26 Відповісти
Тому, що воно - твоє! І якщо ти не бандит, чи довбойоб - тобі ця зброя стане в пригоді.
У нормального мужика - повинна бути вдома зброя!
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23.03.2023 22:27 Відповісти
Звісно, ***** - видавали сотнями на віру.
А потім - скільки в людей трофеїв, з яких вони русню гасили.
Та виявляйте в бандюків.
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23.03.2023 20:32 Відповісти
Реестр уже обещали, в прошлом году. Но он не заменит закона про зброю. А вот с этим клименко специально тормозит. Кто же сам отдаст левый зароботок?
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23.03.2023 22:39 Відповісти
Цікава річ - реєстр зброї.
А кулемет Максима та Томпсон, подарений Яйценюку - десь в боях засвітився?
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24.03.2023 00:19 Відповісти
В мешканців Кончі-Заспи скільки зброї - могли б гнати бульбашів до Мурманська.
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24.03.2023 00:21 Відповісти
Как не разрешали скрытое ношение гладкоствола , так и не разрешают....
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24.03.2023 05:13 Відповісти
 
 