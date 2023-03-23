Ткаченко закликав ПАРЄ визнати Росію державою, що вчиняє культурний геноцид
Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ПАРЄ визнати культурний геноцид з боку Росії, арештувати активи "россотрудничества" і сприяти поверненню культурних цінностей в Україну.
Про це він написав у своєму Телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сесії Комітету культури, науки, освіти й медіа ПАРЄ закликав організацію визнати російську федерацію країною, яка вчиняє культурний геноцид, арештувати активи філій "Россотрудничества", які займаються розповсюдженням кремлівських наративів, та сприяти у поверненні викрадених культурних цінностей в Україну", - йдеться у повідомленні.
Ткаченко наголосив, що підтвердженням культурного геноциду є " численні докази про злочини, зібрані українськими та міжнародними партнерами протягом 2014-2023 років". Очільник МКІП зауважив, що збереження культурної спадщини України - це інвестиція всього цивілізованого світу в майбутнє України.
"Цивілізований світ не повинен заплющувати очі на знищення культурної спадщини України, зокрема матеріальної та нематеріальної. Адже ця боротьба за спільну історію, спільну культуру, спільну спадщину", - резюмував він.
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Усі проблеми у середині України вже порішав?
Працюй- те!
Якжо не можешь- звільни місце
він думав що і владу йому залишать
Так ты сам продвигал рашинский норативы.....
У тебя гос телеканалы на рашинском... А на некоторых и советские фильмы про героев комсомольців крутили.