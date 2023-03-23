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Ткаченко закликав ПАРЄ визнати Росію державою, що вчиняє культурний геноцид

ткаченко

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ПАРЄ визнати культурний геноцид з боку Росії, арештувати активи "россотрудничества" і сприяти поверненню культурних цінностей в Україну.

Про це він написав у своєму Телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"На сесії Комітету культури, науки, освіти й медіа ПАРЄ закликав організацію визнати російську федерацію країною, яка вчиняє культурний геноцид, арештувати активи філій "Россотрудничества", які займаються розповсюдженням кремлівських наративів, та сприяти у поверненні викрадених культурних цінностей в Україну", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко наголосив, що підтвердженням культурного геноциду є " численні докази про злочини, зібрані українськими та міжнародними партнерами протягом 2014-2023 років". Очільник МКІП зауважив, що збереження культурної спадщини України - це інвестиція всього цивілізованого світу в майбутнє України.

"Цивілізований світ не повинен заплющувати очі на знищення культурної спадщини України, зокрема матеріальної та нематеріальної. Адже ця боротьба за спільну історію, спільну культуру, спільну спадщину", - резюмував він. 

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Міністерство культури (756) ПАРЄ (848) Ткаченко Олександр (509)


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Ткаченко, ты за ПАРЕ не парься, для начала ВЫ иуды промосковские, все министры ряженные признайте кацапов и пуйла террористом номер 1, мировым ,а не стратегическим важным торговым партнёром. А уж потом на ПАРЕ кивай гривой.
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23.03.2023 19:51 Відповісти
****, а хто скіфське золото не вивіз. ПАРЄ?
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23.03.2023 19:52 Відповісти
Тобі нічим займатися!?!

Усі проблеми у середині України вже порішав?

Працюй- те!
Якжо не можешь- звільни місце
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23.03.2023 19:53 Відповісти
почему ***** не вывез ценности перед окупацией хотя тебя предупредили что такое возможно?
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23.03.2023 19:56 Відповісти
навмисне все лишив
він думав що і владу йому залишать
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23.03.2023 20:01 Відповісти
а він узгодив цей заклик з українофобом та своїм другом Бужанським?

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23.03.2023 19:59 Відповісти
Ой ржу не могу....
Так ты сам продвигал рашинский норативы.....
У тебя гос телеканалы на рашинском... А на некоторых и советские фильмы про героев комсомольців крутили.
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24.03.2023 05:12 Відповісти
 
 