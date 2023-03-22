УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини
7 294 49

У Лаврі має тривати чернече життя, - Ткаченко

ткаченко

У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння. У який спосіб це буде відбуватися - стане зрозуміло найближчим часом.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, питання довгострокової оренди приміщень лаври Православною церквою України (ПЦУ) наразі не розглядається. Але з депутатами обговорюються можливі зміни до закону, щоб у Мінкульту була змога передавати релігійним організаціям в безкоштовне користування державне майно.

Дивіться: УПЦ МП: Нас не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври. ВIДЕО

"Далеко не завжди релігійні організації можуть її (оренду. - Ред.) потягнути з фінансової точки зору. Але, крім Нижньої лаври, у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів у Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів приймання-передачі", - додав Ткаченко.

Що ж стосується Лаври у Києві, то зараз, як пояснив міністр, міжвідомча комісія досліджує збереження майна, у тому числі понад 800 музейних експонатів.

Також дивіться: Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння. ВIДЕО

"Важливий акцент - це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережено, що воно перебуває в належному стані, в тому числі й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", - сказав міністр.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.

Автор: 

Лавра (294) монастир (42) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1205)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Ткаченко хоч раз був в Лаврі? Він бачив тих "ченців"?

Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.

Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
показати весь коментар
22.03.2023 10:56
+19
Але ж не кацапські попи-монахи з погонами!
показати весь коментар
22.03.2023 10:48
+16
Але русский мир там має бути знищений дощенту.
показати весь коментар
22.03.2023 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всю свою зелень запхни туда і сам
показати весь коментар
22.03.2023 10:46 Відповісти
Ткаченко, заткнись, бенина курва. Не виправдовуйся.

Не лізь туди , до релігії. Це виглядає «не кошерно».

Твое діло - державне майно, а не релігійні деталі.

Слідкуй за держмайном, та інформаційною безпекою України.
показати весь коментар
22.03.2023 14:43 Відповісти
Але ж не кацапські попи-монахи з погонами!
показати весь коментар
22.03.2023 10:48 Відповісти
Мобілізувати їх!
показати весь коментар
22.03.2023 13:19 Відповісти
Але русский мир там має бути знищений дощенту.
показати весь коментар
22.03.2023 10:49 Відповісти
Почитайте, что пишут эти е#анутые, какая им Лавра?
показати весь коментар
22.03.2023 10:51 Відповісти
там за розділовими знаками тільки злидні з Америки і Америки під забороною, хто при грошах - welcome! 😂😂😂🤣
показати весь коментар
22.03.2023 11:20 Відповісти
Update: з нато та Aмерики 😂
показати весь коментар
22.03.2023 11:40 Відповісти
коротше, домовляться десь посєрєдінє
показати весь коментар
22.03.2023 10:52 Відповісти
Посередені домовились ще в Омані.
показати весь коментар
22.03.2023 11:26 Відповісти
Зелений ткаченко дав відповідь, що ПЦУ не "потягне" оплачувати приміщення на довгострокову аренду, а "чернечне життя" в Лаврі необхідне, тому там залишиться промосковський і зеляголосующий УПЦ МП, а точніше РПЦ в Україні.
показати весь коментар
22.03.2023 10:53 Відповісти
упц мп (рпц) кацапська фсб/кгб/нквд секта з "томосом" від тогваріща сталіна !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси мають П Н Х не тільки з Святих Лавр, а з усієї України !!!






показати весь коментар
22.03.2023 10:53 Відповісти
Ткаченко хоч раз був в Лаврі? Він бачив тих "ченців"?

Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.

Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
Кому воно має тривати ?мразі зелені
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
напевно вже вирішили, бабло на офшори кинули і дермаку, і блазню, і міністру, тепер шукають спосіб залишити погань у Лаврі, та хто це вирішив, що має продовжуватися духовне чернече життя, згодом усе буде після того, як зайде ПЦУ.
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
вот же ***** очкастое... да скажи прямо - ПЦУ! нет... оно, как янелохмнесорокдва, проституирует... не место его быть министром... урод!
показати весь коментар
22.03.2023 11:01 Відповісти
У нас в КМ усі зрадники так само як і в ОП.
показати весь коментар
22.03.2023 11:21 Відповісти
З якого переляку воно має там тривати? Докуент будь ласка, хоч від Бога. Лавра не є приватною власністю ченців, хочуть собі приватну власність - без питаннь - купили землю, викопали печери і користуйтеся хоч о посиніння.
показати весь коментар
22.03.2023 11:01 Відповісти
Та нема проблем! Виділить їм окреме крило печер Обладнать їх гратами Посадить туди КГБшників у рясах І хай гріхи відмолюють!!!
показати весь коментар
22.03.2023 11:01 Відповісти
Не треба з Богом воювати це ні до чого доброго не призведе. Легше всього ярлики чіпляти не задумуючись над тим, чи відповідає це дійсності. Якщо є зрадники в УПЦ хай влада розбирається з кожним конкретно, а не можна всіх підряд гнати і оскорбляти. Ви разом з монахами гоните мільйони прихожан УПЦ, які теж ******* Україну і є патріотами. Це ж просто бальзам на серце для ворога видимого і невидимого
показати весь коментар
22.03.2023 11:09 Відповісти
Слухай, русская, краще помовч...
показати весь коментар
22.03.2023 11:13 Відповісти
Какаяразніца каму ані моляться,ані же наши люді,повзло б ти у сраку *****
показати весь коментар
22.03.2023 11:28 Відповісти
З Богом ніхто воювати не збирався, не пересмикуйте. Але от до вірян УПЦ МП питання: коли ваші священники розповідали в проповідях "укрофашисты, змеенышы выкормленные Европой"
https://www.youtube.com/watch?v=yC5KHszwo-o

Ви що робили? Мовчки погоджувались? І чогось вас тут було не видно, вас все влаштовувало. Ви не зробили жодної акції протесту чи там, хоча б, написали колективного листа в Синод. Ну будь-що, щоб показати, що ви теж патріоти. Та я не бачив жодного комента за вісім років, щоб хтось сказав "Я прихожанин УПЦ МП и категорически не согласен с высказываниями отцов церкви, потому что я патриот". Жодного комента. І тільки тепер ви вирішили висловитись.
"Почему так медленно продвигается зачистка? Потому что российские миротворцы стараются избегать жертв среди мирного населения". Це з тієї ж проповіді.
Немає війни з Богом, є війна держав і ваша мовчазна згода призвела до таких наслідків.
показати весь коментар
22.03.2023 14:33 Відповісти
Зараз заридаю - "державне майно". Скільки ти того майна просрав на окупованих територіях, нічого зроблене не було для збереження, а може і навпаки.
А що там паша-мердседес закордон вивозив з Лаври, де воно все, у раші?
Цинічні потвори.
показати весь коментар
22.03.2023 11:09 Відповісти
Ткаченко завжди підримував МП. Такщо даремні надії, що МП виселиться з наших лавр.
показати весь коментар
22.03.2023 11:19 Відповісти
Це у Ткаченка має бути ченече життя! Він випадково не хоче??
В когось взагалі здоровий глузд є? Людям пропогують відмовитись від усіх радостів життя!
Як правило, замикаються, це люди з якимись психотравмами з якими вони не можуть впоратись самі, їм потрібен психолог, а не чернече життя!
показати весь коментар
22.03.2023 11:19 Відповісти
У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння - цей прорашистський "зелений слуга " має дати відповідь українському народові, чому монахи в Україні служать духові рашистського вбивці українців і окупанта України ,прикриваючи це служіння рашистському антихристу і вбивці ширмою богослужіння....? гешефт на крові українського народу ,"зелені прорашистські холуї " завжди будуть віідстоювати інтереси рашистсько вбивці українського народу. зелені манкурти.
показати весь коментар
22.03.2023 11:20 Відповісти
"Ченцям" обов'язково жити в центрі Києва?

В Україні сотні затишних сіл, де можна жити, займатися сільським господарством,
хіба там не ідеальні умови для відлюдників?
показати весь коментар
22.03.2023 11:21 Відповісти
Головне,щоб там кацапське життя не тривало.
показати весь коментар
22.03.2023 11:22 Відповісти
Ми вже 3 роки ведем перемовини зі зрадниками МП, ОП та КМУ.
показати весь коментар
22.03.2023 11:24 Відповісти
Геть московських попів разом із Ткаченко П
показати весь коментар
22.03.2023 11:27 Відповісти
Ой блин... 2023 год... в Лавре монашеская жизнь... а я лет 40 назад думал, что в это время уже на спутниках Юпитера будет человеческая жизнь...
показати весь коментар
22.03.2023 11:32 Відповісти
А що, ченці ПЦУ там не можуть бути? Аренда такі безкоштовна!
показати весь коментар
22.03.2023 11:49 Відповісти
Кабаре-шоу "Велика Імітація" продовжується. Театральні обшуки, театральна боротьба з кацапським язиком, театральна боротьба з московітською церквою. Мета одна - рейтинг і оплески глядачів Зомбомарафону. А на ділі скажений зе-дерибан, і блокування законів направлених на захист національних інтересів.
показати весь коментар
22.03.2023 11:53 Відповісти
Спочатку треба екзорцистів туди запустити і очистити, а потім висвятити добре після чортів.
показати весь коментар
22.03.2023 11:57 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 12:09 Відповісти
Лавра- це історичне надбання українського народу і ніяких монахів там не повинно бути.
показати весь коментар
22.03.2023 12:18 Відповісти
Життя дало мені багато "подарунків" в вигляді спілкування з видатними людьми в різних країнах. Але один "подарунок" стоїть в особливому ряду. Це "спілкування" з прокацапленим попом-сектантом РПЦ на Полтавщині, який відмовився відспівувати загиблого воїна в 2015. Зацідив йому в пику з усіє сили і це надихнуло місцевих продовжити цю святу справу. Попа добряче ********** і обісцяли. Казали що наступного дня ця гніда виїхала з села в невідому напрямку... Такі приємні спогади, що ось уже восьмий рік по тому, а на душі відразу теплішає - правильно вчинив... Раджу всім українцям інвестувати в такі приємні спогади...
показати весь коментар
22.03.2023 12:30 Відповісти
22.‎03.‎2023

Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra (c)
показати весь коментар
22.03.2023 12:46 Відповісти
Хтось вище написав, я з ним погоджуюсь, тут ціна питання які зелені загнули "мацковскім папам" за продовження їхнього перебування в Лаврі. Все інше, гра на публіку. Хотіли б вигнати фсбешників у рясах, це б давно вже зробили і доречі не тільки членограї. Все дягнеться з 1991 року.
показати весь коментар
22.03.2023 13:09 Відповісти
Печерська Лавра це історична та культурна спадщина, і повинна працювати лише як музей,
чого в ній має хтось жити та зношувати її, вона у нас одна!
А люди повинні мати гідне життя, а не чернецьке, як хоче Ткаченко чи депутати, щоб люди у всьому собі відмовляли!
показати весь коментар
22.03.2023 13:18 Відповісти
Почалась гра «цена вопроса».
показати весь коментар
22.03.2023 13:38 Відповісти
Чому державне майно раптом передавати комусь, та ще й безкоштовна. Попівський бізнес прибутковий. З якого дива вони податки не платять?
показати весь коментар
22.03.2023 14:33 Відповісти
Вот-вот.... людей чернцями тримають та за дарма експлуатують! А попи які на мерседесах вгодовані, а звідки ж в них гроші??
показати весь коментар
22.03.2023 15:27 Відповісти
зеленый огуречик продолжает заигрывать с московскими попами.
показати весь коментар
22.03.2023 16:20 Відповісти
В українських монастирях не мають жити кацапські попи, хай молитись за пуйла їдуть в кацапстан
показати весь коментар
22.03.2023 19:22 Відповісти
 
 