У Лаврі має тривати чернече життя, - Ткаченко

У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння. У який спосіб це буде відбуватися - стане зрозуміло найближчим часом.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, питання довгострокової оренди приміщень лаври Православною церквою України (ПЦУ) наразі не розглядається. Але з депутатами обговорюються можливі зміни до закону, щоб у Мінкульту була змога передавати релігійним організаціям в безкоштовне користування державне майно.

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"Далеко не завжди релігійні організації можуть її (оренду. - Ред.) потягнути з фінансової точки зору. Але, крім Нижньої лаври, у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів у Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів приймання-передачі", - додав Ткаченко.

Що ж стосується Лаври у Києві, то зараз, як пояснив міністр, міжвідомча комісія досліджує збереження майна, у тому числі понад 800 музейних експонатів.

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"Важливий акцент - це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережено, що воно перебуває в належному стані, в тому числі й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", - сказав міністр.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.