У Лаврі має тривати чернече життя, - Ткаченко
У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння. У який спосіб це буде відбуватися - стане зрозуміло найближчим часом.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, питання довгострокової оренди приміщень лаври Православною церквою України (ПЦУ) наразі не розглядається. Але з депутатами обговорюються можливі зміни до закону, щоб у Мінкульту була змога передавати релігійним організаціям в безкоштовне користування державне майно.
"Далеко не завжди релігійні організації можуть її (оренду. - Ред.) потягнути з фінансової точки зору. Але, крім Нижньої лаври, у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів у Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів приймання-передачі", - додав Ткаченко.
Що ж стосується Лаври у Києві, то зараз, як пояснив міністр, міжвідомча комісія досліджує збереження майна, у тому числі понад 800 музейних експонатів.
"Важливий акцент - це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережено, що воно перебуває в належному стані, в тому числі й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", - сказав міністр.
Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.
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Не лізь туди , до релігії. Це виглядає «не кошерно».
Твое діло - державне майно, а не релігійні деталі.
Слідкуй за держмайном, та інформаційною безпекою України.
Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.
Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
https://www.youtube.com/watch?v=yC5KHszwo-o
Ви що робили? Мовчки погоджувались? І чогось вас тут було не видно, вас все влаштовувало. Ви не зробили жодної акції протесту чи там, хоча б, написали колективного листа в Синод. Ну будь-що, щоб показати, що ви теж патріоти. Та я не бачив жодного комента за вісім років, щоб хтось сказав "Я прихожанин УПЦ МП и категорически не согласен с высказываниями отцов церкви, потому что я патриот". Жодного комента. І тільки тепер ви вирішили висловитись.
"Почему так медленно продвигается зачистка? Потому что российские миротворцы стараются избегать жертв среди мирного населения". Це з тієї ж проповіді.
Немає війни з Богом, є війна держав і ваша мовчазна згода призвела до таких наслідків.
А що там паша-мердседес закордон вивозив з Лаври, де воно все, у раші?
Цинічні потвори.
В когось взагалі здоровий глузд є? Людям пропогують відмовитись від усіх радостів життя!
Як правило, замикаються, це люди з якимись психотравмами з якими вони не можуть впоратись самі, їм потрібен психолог, а не чернече життя!
В Україні сотні затишних сіл, де можна жити, займатися сільським господарством,
хіба там не ідеальні умови для відлюдників?
Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra (c)
чого в ній має хтось жити та зношувати її, вона у нас одна!
А люди повинні мати гідне життя, а не чернецьке, як хоче Ткаченко чи депутати, щоб люди у всьому собі відмовляли!