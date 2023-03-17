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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Виселення з Лаври УПЦ (МП) виправдовує спецоперацію, - Пєсков

пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав рішення про виселення УПЦ московського патріархату з Києво-Печерської лаври незаконним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агенство "РИА Новости".

"Безумовно, київський режим ось цими незаконними діями, посяганнями на церкву, зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, якому ми повинні покласти край в результаті операції. Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, є абсолютно правильним", — заявив Пєсков.

Він також поскаржився, що рішення української влади "не отримує належного засудження з боку світової спільноти".

Нагадаємо, нещодавно було прийнято рішення про виселення УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що серед ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. Також він наголосив, що українська влада не виступає проти церкви, але виступає проти впливу церкви на державу. 

Також читайте: Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, - Пєсков

Данілов Олексій (1259) Лавра (294) Пєсков Дмитро (1707)


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Топ коментарі
+62
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17.03.2023 15:09 Відповісти
+49
ми на вас напали, а ви нас вбиваєте, значить ми правильно напали)
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17.03.2023 15:09 Відповісти
+47
Прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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17.03.2023 15:10 Відповісти
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ми на вас напали, а ви нас вбиваєте, значить ми правильно напали)
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17.03.2023 15:09 Відповісти
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17.03.2023 15:09 Відповісти
Прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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17.03.2023 15:10 Відповісти
Досить згадати, хто 80 років тому створив московський сатанат РПЦ МП в ********* вигляді.
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17.03.2023 15:37 Відповісти
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17.03.2023 15:10 Відповісти
ти краще в куй подуй-там дзюрка є
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Тупой таракан опять путает причину со следствием...
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17.03.2023 15:10 Відповісти
При чому умисно.
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17.03.2023 15:30 Відповісти
То самое собирался писать. Не знаю что с таким ********* вобще можно сделать. Только огородить в загоне и не выпускать.
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17.03.2023 17:38 Відповісти
так звана рпц, як і її українська філія упц мп не має жодного стосунку до автентичного Православʼя бо це філія нквд/кгб/фсб створена тогварішем сталіним у вересні 1943 року !!! піськов ПНХ кацап ти диібльний !!!



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17.03.2023 15:11 Відповісти
церква ж начебто українська, піськов сам так казав. то чому тоді кацапів розриває від того, що робиться в Україні з українською церквою? не тому, що вона "українська"?
от якби ПЦУ тут почали хоч палками бити, письков би і не піськнув, а за "українську" церкву він горою.
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17.03.2023 15:11 Відповісти
Дебільна пика воділи, який дослужився до начальника автоколони.

Висрався ротом?
Ну то з полегшенням!
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17.03.2023 15:11 Відповісти
Таке можна зрозуміти і зв'зати до купи тільки тим хто має лишню хромосому.
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17.03.2023 15:12 Відповісти
у ****** ***** другого быть не может...
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17.03.2023 15:12 Відповісти
Такие нелепые оправдания у чмыря. Мы насилуем детей, пытаем и убиваем украинцев, потому что нас из лавры выгонять на второй год войны, бу бу бу.
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17.03.2023 15:13 Відповісти
І ця паскуда ще відкриває свого смердючого рота ? ти нациський виродок вбивця, гори в пеклі рашиська паскуда.
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17.03.2023 15:13 Відповісти
Уже не важно что говорят росийские фашисты
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17.03.2023 15:14 Відповісти
Лавра наша. Яким боком туди цапня ? Коли Лавра будувалась, цапи ще на болотах навіть не жили.
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17.03.2023 15:14 Відповісти
Тогда на мокшинских болотах еще даже жабы не квакали, бо даже в канун новой эры пресноводное озеро накрывало те епеня. Когда прорвало естественную дамбу, та вода ушла тремя днепровскими руслами в Черное море: на Крым, нынешнее и тупо на запад (от Запорожья к Бугу).
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17.03.2023 16:40 Відповісти
Агресія...підтвердження скільки в Украіні сміття...Яке треба викинути.Яке правило агресора...Не було б того сміття чи б була агресія? Пригріли..
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17.03.2023 15:14 Відповісти
Спецоперація пескова по знищеню УПЦ нашої влади триває він каже що церква їх а наші противники православя це використовують і розпочинають гоніня. Якби УПЦ мала якесь відношеня до рф вони і рота не розрили щоб зберегти своїх ви чули хоч одне слово проїх агентів які розмінували Чонгар ітд .
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17.03.2023 18:04 Відповісти
та їхню "операцію" тепер і писк українських комарів виправдає
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17.03.2023 15:14 Відповісти
йо..... клмн ..! піськов Яке тобі задроту кацапському діло , до того - кого й звідки ми виселяємо ??
Ми в себе вдома , і робимо те що вважаємо за потрібне .
Забирай той попівський виводок і поселяй його хоч і в кремлі , хоч і в себе вдома , тільки - від'ї....сь від нас , урод ..
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17.03.2023 15:15 Відповісти
Не розхитуйте човна, а то Путін нападе. Як знайомо...
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17.03.2023 15:16 Відповісти
и тебя выселят.
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17.03.2023 15:18 Відповісти
Що таке йоршик?давно у вусах ГІВНО не застрягало!пора тобі занурити у дупу ху*ла!
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17.03.2023 15:18 Відповісти
П.ц. Якби ви не напали, ваші фсбгники в рясах щеб роками у Лаврі сиділи.
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17.03.2023 15:19 Відповісти
Если ершик песков очередной раз говорит что наши действия "оправдывают цели апирации" значить мы на правильном пути. Хороший индикатор кстати
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17.03.2023 15:19 Відповісти
Порушення причинно-наслідкових зв'язків - явна ознака психічних захворювань.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
Путать причины и следствия это норма для дебила кацапа. Как и сравнивать десятки разрушенных городов с выселением кучки педофилов.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
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17.03.2023 15:20 Відповісти
Дніпро поряд. Тихесенько, по одному без зайвого гомону... Як ізраїльські спецслужби з нацистськими злодіями... До літа у святині буде чисто.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
Тільки хрести почорніють можеш священиків потопить по наводці пескова але православя не вбьєш гебнявий. Весь світ попереджував що кацапи йдуть війною ви не вірили а пєскову вірите з полуслова одна шайка богоборців.
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17.03.2023 18:11 Відповісти
Одужуйте, добродію. Все минеться.
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17.03.2023 18:36 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/society/v-kryimu-svyaschennika-ptsu-vyishvyirivayut-na-ulitsu-podrobnosti-skandala.htm ****** кацапня всіх навколо звинувачує у власних злочинах
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17.03.2023 15:24 Відповісти
Так то не вони придумали, то їх нащадок Геббельс казав - "Звинувачуй ворога у тому, що робиш сам!" От вони і виконують заповіти їх братків нацистів, їх "примусили"!
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17.03.2023 15:32 Відповісти
Буряти, ви чули, за що втратили кінцівки?

За те, щоб декілька кацапських попів сиділи у Лаврі (але це не точно).
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17.03.2023 15:24 Відповісти
Віддавати буддістсько-бурятське життя за московитську православну християнську церкву (правильніше псевдорелігійну секту КГБ-ФСБ), то мабуть "свята" справа!
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17.03.2023 15:30 Відповісти
Що трапилось йоршику?давненько у вусах ГІВНО не застрягало!зануруй у дупу свого ху*ла йому потрібно допомогти бо вже гнівно у другу голову потрапляє!
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17.03.2023 15:24 Відповісти
ДУРНУ ГОЛІВКУ)))
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Цей покидьок лише вкотре підтвердив, що треба викидати цю секту не лише з Лаври, а й з України, а майно цих покидьків конфіскувати. Попів на обмін - свою агентуру кацапи намагаються виміняти в першу чергу.
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Я не розумію яким чином наслідки якоїсь дії чи події можуть "виправдовувати" саму дію, або подію, але викривленій свідомості Пєскова "видніше"!
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17.03.2023 15:27 Відповісти
Умом расєю нє панять - не витрачайте на це розумову енергію
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17.03.2023 15:29 Відповісти
А, так це вони через попів упц мп нам пів країни спаскудили? Нє, ну тоді попи мильте пОпи, або вірьовки, суки
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17.03.2023 15:28 Відповісти
Сосі пісос ,піськов.
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17.03.2023 15:28 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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17.03.2023 15:28 Відповісти
Церковь святого Феликса Дзержинского и апостола Берии.
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17.03.2023 15:30 Відповісти
А яке відношення держава має до церкви, тим більше чужа і ще більше агресор? Письков мабуть не чув, що московські попи в Україні повідомляли, що вони зовсім незалежні, а виходить вони і є кацапська церква під українською назвою УПЦ. Письков, нам не страшно що ви нападете, бо ви давно напали і ваші страшилки для ваших же кацапів. Краще забуріть цю смердючу потвору до себе, в свох болота.
А як там ПЦУ і УГКЦ в Криму і на окупованих територіях? Всіх вже знищили і вселили туди сатаністів? То нічого?
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17.03.2023 15:33 Відповісти
Тупая ********* кацапская.
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17.03.2023 15:34 Відповісти
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17.03.2023 15:37 Відповісти
Не чего обращать внимание на свинособак. Всю сволочь выселить в мордор.
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17.03.2023 15:44 Відповісти
Круто! - Рік тому ми напали, бо тепер виселяють московітських попів з Лаври.
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17.03.2023 15:46 Відповісти
У Писькоффа видение было!
Ещё год назад!
Что Президентом Украины станет Зеля московских попов выселят из Лавры...
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17.03.2023 15:53 Відповісти
Какой год назад? Еще в четырнадцатом - так пыня утверждал.
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17.03.2023 16:32 Відповісти
Альо, дебил, яке відношення до українських церков мають співробітники ФСБ (у спідницях)?
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17.03.2023 15:47 Відповісти
Ничего что сначала на Киев начали сыпаться бомбы и ракеты а потом уже начали выселять чертей РПЦ из Лавры? С другой стороны уже насрать что в Мордоре о нас думают. Скорее здесь уже нужно ориентироваться на визг кремлевских чертей чтобы легче было их ловить
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17.03.2023 15:51 Відповісти
любов кремлівських нацистів до упц мп, це любов до свого передового, деверсійного загону фашистської окупації України. Раша-фашистів тільки знищувати, не зважаючи на їх одяги, образи, мімікрію і тотальну їх брехню.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Теряюсь в догадках, что раньше по календарю: начало "спец.операции" -февраль 2022" или непродление аренды Киево-Печерской лавры для РПЦ - март 2023.
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17.03.2023 15:52 Відповісти
Скажу більше - будь-яка ×уйня виправдовує розпад московії.
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17.03.2023 15:53 Відповісти
У кацапни своя логика, лучше всего она описана у Оруэлла, "1984".
Пытаться дискутировать с ними в рамках общечеловеческой системы логики бесполезно. Лучше просто ******* их день за днем, пока всё говно из их черепушек не выйдет.
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17.03.2023 15:57 Відповісти
І нехай хтось скаже що релігія поза політикою та не є політичним і окупаційним інструментам. Всіх рпцешників треба побити, запхати в камери, тримати в жахливих умовах на одній лиш воді та фізичному і психологічному пресингу, а в кінці обміняти на наших громадян яких росія тримає в полоні завдяки геніальнішій підготовці до війни. Відпускати просто так рпцешок це злочин.
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17.03.2023 15:59 Відповісти
давно військових злоіїв не вішали, ох давно.....
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17.03.2023 16:01 Відповісти
Ви ржотє з дебільної логіки свиснсобак, але це їхній звичний стан речей. колись в тирнеті одне ватяне падло мені казало " ми вас голодом в 33 морили, бо ви нашим солдатам на Західній Україні в 44-45 рр в спини стріляли" а інше сватяне падло, ніби змагаючись в маразмі, перднуло " правильно ми в 39 -40 Хельсінки бомбили , бо фіни гади в 41-42 приймали участь в блокаді Ленінграда разом з Гітлером.. Вони сцуки щось знають і тому всі гадості роблять заздалегідь))))
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17.03.2023 16:15 Відповісти
Буду краток - путинский ******** !
Больше тут комментировать нечего....
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17.03.2023 16:20 Відповісти
Ідуть на вольніі хліба а то прикормились .
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17.03.2023 16:21 Відповісти
Мое ИМХО: кацапська вiйна спровоцировала выселение из Лавры кацапских посiпак .
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17.03.2023 16:29 Відповісти
Егеж - купка нероб-садомитів варта сотень тисяч життів.
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17.03.2023 17:12 Відповісти
А яким боком житлові права збоченців-самосвятів обітаючих в об'єкті ЮНЕСКО, що належить Державі мають відношення до массових знищень міст і убивства цивільних і військових в результаті нападу без об'яви війни ?
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17.03.2023 17:50 Відповісти
піськов своїм дурним ротом підтвердив, що упц мп це філія фсб від сатанату рпц
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17.03.2023 18:41 Відповісти
Піськова коли мама рожала мабуть стоя і він випав і вдарився головою об бітонну підлогу,ось вам і наслідки.
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17.03.2023 19:21 Відповісти
Мабуть єдина користь від спецоперації, що прийшло розуміння - Лавру потрібно очистити від бісів.
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18.03.2023 00:51 Відповісти
 
 