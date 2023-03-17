Виселення з Лаври УПЦ (МП) виправдовує спецоперацію, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав рішення про виселення УПЦ московського патріархату з Києво-Печерської лаври незаконним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агенство "РИА Новости".
"Безумовно, київський режим ось цими незаконними діями, посяганнями на церкву, зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, якому ми повинні покласти край в результаті операції. Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, є абсолютно правильним", — заявив Пєсков.
Він також поскаржився, що рішення української влади "не отримує належного засудження з боку світової спільноти".
Нагадаємо, нещодавно було прийнято рішення про виселення УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що серед ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. Також він наголосив, що українська влада не виступає проти церкви, але виступає проти впливу церкви на державу.
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от якби ПЦУ тут почали хоч палками бити, письков би і не піськнув, а за "українську" церкву він горою.
Висрався ротом?
Ну то з полегшенням!
Ми в себе вдома , і робимо те що вважаємо за потрібне .
Забирай той попівський виводок і поселяй його хоч і в кремлі , хоч і в себе вдома , тільки - від'ї....сь від нас , урод ..
За те, щоб декілька кацапських попів сиділи у Лаврі (але це не точно).
А як там ПЦУ і УГКЦ в Криму і на окупованих територіях? Всіх вже знищили і вселили туди сатаністів? То нічого?
Ещё год назад!
Что
Президентом Украины станет Зелямосковских попов выселят из Лавры...
Пытаться дискутировать с ними в рамках общечеловеческой системы логики бесполезно. Лучше просто ******* их день за днем, пока всё говно из их черепушек не выйдет.
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