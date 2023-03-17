Виселення з Лаври УПЦ (МП) виправдовує спецоперацію, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав рішення про виселення УПЦ московського патріархату з Києво-Печерської лаври незаконним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агенство "РИА Новости".

"Безумовно, київський режим ось цими незаконними діями, посяганнями на церкву, зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, якому ми повинні покласти край в результаті операції. Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, є абсолютно правильним", — заявив Пєсков.

Він також поскаржився, що рішення української влади "не отримує належного засудження з боку світової спільноти".

Нагадаємо, нещодавно було прийнято рішення про виселення УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що серед ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. Також він наголосив, що українська влада не виступає проти церкви, але виступає проти впливу церкви на державу.

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