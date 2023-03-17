Данілов: Виселяти УПЦ МП з Лаври будемо без фізичної сили
Ченців УПЦ МП випроводять з Києво-Печерської лаври без застосування насильства та фізичної сили.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", - пообіцяв він.
Він додав, що в середовищі ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. І наголосив, що українська влада не виступає проти церкви.
"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", - сказав Данілов.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату). Ченці мають облишити монастир до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються облишати Лавру.
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Якщо і після цього не вийдуть, то просто оточити територію поліцією і нікого всередину не пускати. При цьому створити спеціальний коридор, яким всі бажаючі могли б звідти вийти. І щоб він працював цілодобово. Думаю, після двох-трьох днів в умовах повної антисанітарії, вони самі із задоволенням звідти підуть.
З.І, Я не вірю ,що їх викинуть ,я думаю ,що в останній момент лишуть . Дуже хочу щоб вони звідти пішли назавжди. Це ворожа церква.
Вони ж помічають "порушення прав людини" лише в Україні. У інших - і насамперед у кацапів - вони впритцл не бачуть...
Рішення суду про визнання церкви мокшанського патріархату екстремісткою організацією - і робіть що хочте, хоч кийками, хоч ногами, хоч саджайте.
Будь яка спроба зайти в храми і починати правити московським діалектом буде трактуватись як силове захоплення державного майна з відкриттям справ і тюремними наслідками.
А так ніхто ж силою виганяти не буде. Хай сидять там в келіях чи печерах хоч до смерті
А в реальності сила хоч і буде не зафіксована на відео, но застосована по максимум.
Бо нагадую що русня розуміє та поважає тільки силу!
і українці мають за це платити зі свого карману?
з якого хера?
ну что ж...пусть живут....