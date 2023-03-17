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Данілов: Виселяти УПЦ МП з Лаври будемо без фізичної сили

олексій,данілов

Ченців УПЦ МП випроводять з Києво-Печерської лаври без застосування насильства та фізичної сили.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", - пообіцяв він.

Він додав, що в середовищі ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. І наголосив, що українська влада не виступає проти церкви.

Дивіться: Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", - сказав Данілов.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату). Ченці мають облишити монастир до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються облишати Лавру.

Також читайте: Деяких представників УПЦ МП "стимулюватимуть" піти з Києво-Печерської лаври, - Ткаченко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Лавра (294) УПЦ МП (1214)


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Топ коментарі
+33
без фізичної сили це як ??? газ впустите ??? самі ці кацапські фсб/кгб попи 3.14дераси звідти не підуть !!!
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17.03.2023 14:21 Відповісти
+20
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17.03.2023 14:24 Відповісти
+16
А шкода, там би ці попи нормально б так поповнили наш обмінний фонл
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17.03.2023 14:22 Відповісти
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без фізичної сили це як ??? газ впустите ??? самі ці кацапські фсб/кгб попи 3.14дераси звідти не підуть !!!
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17.03.2023 14:21 Відповісти
Якщо там всі ідейні педіки, то достатньо запустити одну голу дівку))).
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17.03.2023 14:27 Відповісти
Поднимут тариф за проживание
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17.03.2023 14:29 Відповісти
В облогу візьмуть, може?
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17.03.2023 14:30 Відповісти
Часником
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17.03.2023 14:44 Відповісти
скоріше святою водою з Йордану !!!
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17.03.2023 14:46 Відповісти
Відключити їм інтернет і самі порозбігаються.
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17.03.2023 17:58 Відповісти
А шкода, там би ці попи нормально б так поповнили наш обмінний фонл
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17.03.2023 14:22 Відповісти
Сльозоточивий газ - чудовий засіб, абсолютно не фізична сила, самі вийдуть. А шо поплачуть, то плакать корисно, та й гріхи у кожного такі що не знаю який котел у пеклі таке витримає...
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17.03.2023 14:23 Відповісти
Данілов: Виселяти УПЦ МП з Лаври будемо без фізичної сили? После того как Кирилл "подошлет полезных идиотов" и ТВ с папой из Рима.
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17.03.2023 14:23 Відповісти

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17.03.2023 14:24 Відповісти
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом - Аль Капоне.
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17.03.2023 14:37 Відповісти
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17.03.2023 14:24 Відповісти
Не в тему мульт. Там як раз пес нормальний...
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17.03.2023 14:29 Відповісти
Якраз в тему. За що його вигнали? За те, що бачив, як https://youtu.be/jQmBi7e8qjg?t=117 злодій краде , і нічого не зробив - спати йому хотілось...
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17.03.2023 14:53 Відповісти
То Ви без звуку дивились?? Чи у Вас логіка, як у того хазяїна у мульті? Чи у Вас тварини домашньої ніколи не було? Пса вигнали тому, що став тягарем на прикінці свого віку. Він був глухим й підсліпуватим.

За Вашою логікою людей похілого віку теж треба гнати, бо від них жодної користі??
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17.03.2023 15:11 Відповісти
На пенсію, якщо не можеш виконувати СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ - ти там не потрібен! В будь якій фірмі так... Ніхто його там не буде тримати!
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17.03.2023 15:18 Відповісти
Ну то ж не виганяти?
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17.03.2023 15:21 Відповісти
нэ выгоняты! Собака цэ друг!
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17.03.2023 17:12 Відповісти
прошу Вас, не используйте эту гифку , очень хороший украинский мультик!
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17.03.2023 17:15 Відповісти
перекрити доставку водяри, через 3 дні самі повилазять
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17.03.2023 14:25 Відповісти
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17.03.2023 14:25 Відповісти
Воду, електроенергію та опалення за борги вимкніть. Самі повиходять...
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17.03.2023 14:25 Відповісти
Тільки картинку для світових ЗМІ зроблять де "справжні" православні носять їм воду харчі та все необхідне а "фашисти" їх переслідують....
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17.03.2023 15:45 Відповісти
Не пускати
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17.03.2023 16:56 Відповісти
Їх просто треба публічно про це повідомити і дати дві доби на звільнення приміщень. А після цього все повимикати. Тобто все буде чесно та прозоро.

Якщо і після цього не вийдуть, то просто оточити територію поліцією і нікого всередину не пускати. При цьому створити спеціальний коридор, яким всі бажаючі могли б звідти вийти. І щоб він працював цілодобово. Думаю, після двох-трьох днів в умовах повної антисанітарії, вони самі із задоволенням звідти підуть.
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17.03.2023 17:06 Відповісти
Ще можна накласти на них штраф за невиконання судового рішення (можна прийняти до того часу). І нараховувати їм щоденну пеню за несплату. І поставити умову: якщо вийдуть добровільно, то штрафи та пеню вони не сплачуватимуть.
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17.03.2023 17:09 Відповісти
Жінок туди та матерів ,чиї чоловіки завдяки і цим потворам на фронті до них ,щоб їх там на шмаття порозртвали.

З.І, Я не вірю ,що їх викинуть ,я думаю ,що в останній момент лишуть . Дуже хочу щоб вони звідти пішли назавжди. Це ворожа церква.
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17.03.2023 16:08 Відповісти
РПЦ та її філії повині бути на державному рівні визнані екстремістськими організаціями та заборонені в Україні.
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17.03.2023 14:27 Відповісти
Что за телячьи нежности во время войны...
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17.03.2023 14:30 Відповісти
Так зараз почнуть вити різні хьюманрайтсвоч та емнестіінтернешнл.

Вони ж помічають "порушення прав людини" лише в Україні. У інших - і насамперед у кацапів - вони впритцл не бачуть...
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17.03.2023 14:38 Відповісти
Головне побільше взять з собою сцяних тряпок.
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17.03.2023 14:31 Відповісти
Типу вони подоброму самі підуть!
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17.03.2023 14:32 Відповісти
Не жалейте дуста, товарищи гуманисты!
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17.03.2023 14:33 Відповісти
"вообще не хочем уезжать из лавры, из Киева! как здесь классно! вообще… мы привыкли здесь, как в своем доме жили. настолько все душевно! по-домашнему" (лаврская братва)
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17.03.2023 14:33 Відповісти
То цікаво, бо за комунальні борги збираються попри мораторій людей викидати з житла, а тут гебню не можуть викинути.

Рішення суду про визнання церкви мокшанського патріархату екстремісткою організацією - і робіть що хочте, хоч кийками, хоч ногами, хоч саджайте.
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17.03.2023 14:34 Відповісти
дихлофосом в вентиляцию - со всех щелей сами повылезают
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17.03.2023 14:35 Відповісти
по вагонам... і в море
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17.03.2023 14:38 Відповісти
В лавре должно быть ровно столько рпцэшников, сколько украинских священников в москве.
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17.03.2023 14:40 Відповісти
Буде так Частина печерних попів переметнеться в ПЦУ, їм відкриють храми і будуть правити українською. Промосковським на чолі з мерседесом не дозволять зашибати бабло. Їхня паства, як почує українську мову в церкві, то зразу з жахом розбіжиться.

Будь яка спроба зайти в храми і починати правити московським діалектом буде трактуватись як силове захоплення державного майна з відкриттям справ і тюремними наслідками.
А так ніхто ж силою виганяти не буде. Хай сидять там в келіях чи печерах хоч до смерті
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17.03.2023 14:41 Відповісти
До речі, там кацапські пропагандони заявили, що на Київо-Печерській Лаврі хрести почорніли через виселення УПЦ МП
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17.03.2023 14:43 Відповісти
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17.03.2023 14:44 Відповісти
Черговий раз ляпнув, як корова на дорозі!
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17.03.2023 14:44 Відповісти
Це при масовому бомбардуванні цивільних та розстрілах беззбройних військових ?
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17.03.2023 14:46 Відповісти
даремно...
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17.03.2023 14:47 Відповісти
У вас стільки грошей не буде, щоб вони без фізичної сили погодилися здриснути звідти
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17.03.2023 14:48 Відповісти
Свет и воду им выключите, пусть чувствуют то, что украинцы чувствовали
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17.03.2023 14:49 Відповісти
А зря...Животворящие пиз..ли не помешали бы
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17.03.2023 14:55 Відповісти
Ето как? Залижите их насмерть? Или как еще кацапских чертей можно выгнать? Как вариант можно повестки им выдать и отправить на фронт с деревянными автоматами.
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17.03.2023 14:58 Відповісти
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17.03.2023 14:59 Відповісти
та кілька копняків - це ніяка не сила і зовсім не фізична.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
та конечно, пинком под зад, у..банов.....
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17.03.2023 15:06 Відповісти
шапіто
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17.03.2023 15:06 Відповісти
иприт или новичок ?
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17.03.2023 15:06 Відповісти
Виселяти треба лірично, зі сльозами. Хлорпікрином.
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17.03.2023 15:09 Відповісти
Тобто, не будемо.
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17.03.2023 15:12 Відповісти
невже зацілуєте???
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17.03.2023 15:28 Відповісти
Пам'ятаю, як з 56 чи 57 корпусу, де був обчислювальний центр мінфіну, попи з другого поверху викидали меблі, звільняючи приміщення для себе. Це так, до слів "без фізичної сили" - бл@дям божим значить можна, а нам закон?
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17.03.2023 15:38 Відповісти
Яка сила, нівіщо сила, навіщо цирк? Виконайте закон від 2018 року і назвіть її, як там написано "Російська православна церква в Україні". А це вже нова назва і нові договори, от і все. Але цього ніхто робити не буде, краще кожного дня говорити, щоб отримувати бали і рейтинги. Зробіть тихенько, вишвирніть ворога з наших святинь, а потім повідомте. Але таке враження, що у Данилова немає чим зайнятися під час війни на такому посту, то він робить те, що вміє команда "слуг" - відоси!
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17.03.2023 15:40 Відповісти
Нужно их дустом, дустом. И то может против этих гнид с первого раза может не помочь.
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17.03.2023 15:49 Відповісти
Підсрачниками їх виганяти та святою водою.
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17.03.2023 15:54 Відповісти
А як ти будеш їх виселяти??)) Молитви їм читати будеш чи може Боневтіку напишуть слізну промову він зачитає і вони все бігом підуть?? Чудні справи твої господи. Наділив ти народ україни дурнями зеленими сповна.
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17.03.2023 16:04 Відповісти
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17.03.2023 16:05 Відповісти
А для чого тоді створені штурмові бригади МВС ? Територію Лаври окупували перевдіті в попів орки . Бійці бригад «Гвардія наступу» виконуватимуть різноманітні завдання, зокрема штурм, зачистку і звільнення територій .
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17.03.2023 16:11 Відповісти
Надіюсь це просто слова.

А в реальності сила хоч і буде не зафіксована на відео, но застосована по максимум.

Бо нагадую що русня розуміє та поважає тільки силу!
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17.03.2023 16:12 Відповісти
окропите их святой водой.они сами изыдут.
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17.03.2023 16:24 Відповісти
Це, як у відомої казці, коли за допомогою чарівної сопілки позбавили місто щурів. Черговий серіал від Банкової, де роль музиканта-аматора виконує Данилов, а сопілки - сам гундос.
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17.03.2023 16:26 Відповісти
Ну и зря. Действовать нужно быстро и по-возможности незаметно, например ночью. Чем дольше будет длиться эта история, тем больше будет от нее вони, а это на руку мацкве.
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17.03.2023 17:38 Відповісти
Зеленою молитвою?
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17.03.2023 17:44 Відповісти
Данілов може тільки дурниці говорити. Не одної проблеми він не вирішив.
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17.03.2023 18:40 Відповісти
тільки екзорцизм, цих вовків в овечих шкурах гнати в Ім'я Господне на підорашку до гуньдяки
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17.03.2023 18:48 Відповісти
коли в орендаторів закінчився договір то що вони далі собі там житимуть?

і українці мають за це платити зі свого карману?
з якого хера?
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17.03.2023 20:36 Відповісти
значит никто никого не выгонит. Типа, мы ж не можем силой....
ну что ж...пусть живут....
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17.03.2023 22:03 Відповісти
Та не соромтесь вже так. Не підуть самі тихенько, то можна і копняками в відкормлені зади підштовхнути. Святе діло зробите.
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18.03.2023 00:59 Відповісти
 
 