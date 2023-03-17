Данілов: Виселяти УПЦ МП з Лаври будемо без фізичної сили

Ченців УПЦ МП випроводять з Києво-Печерської лаври без застосування насильства та фізичної сили.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", - пообіцяв він.

Він додав, що в середовищі ченців УПЦ МП є представники п’ятого та першого управлінь ФСБ РФ. І наголосив, що українська влада не виступає проти церкви.

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"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", - сказав Данілов.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату). Ченці мають облишити монастир до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються облишати Лавру.

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