Данилов: Выселять УПЦ МП из Лавры будем без физической силы

Монахов УПЦ МП выпроводят из Киево-Печерской лавры без применения насилия и физической силы.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории", - пообещал он.

Он добавил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. И подчеркнул, что украинские власти не выступают против церкви.

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"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", - сказал он. Данилов.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Монахи должны покинуть монастырь до 29 марта. Но они заявили, что не собираются покидать Лавру.

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