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Данилов: Выселять УПЦ МП из Лавры будем без физической силы

олексій,данілов

Монахов УПЦ МП выпроводят из Киево-Печерской лавры без применения насилия и физической силы.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории", - пообещал он.

Он добавил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. И подчеркнул, что украинские власти не выступают против церкви.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наместник Лавры Павел и "братия" записали обращение к президенту: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВИДЕО

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", - сказал он. Данилов.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Монахи должны покинуть монастырь до 29 марта. Но они заявили, что не собираются покидать Лавру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры призвал к "уважению" 

Данилов Алексей (1066) Лавра (421) УПЦ МП (1567)


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Топ комментарии
+33
без фізичної сили це як ??? газ впустите ??? самі ці кацапські фсб/кгб попи 3.14дераси звідти не підуть !!!
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17.03.2023 14:21 Ответить
+20
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17.03.2023 14:24 Ответить
+16
А шкода, там би ці попи нормально б так поповнили наш обмінний фонл
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17.03.2023 14:22 Ответить
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без фізичної сили це як ??? газ впустите ??? самі ці кацапські фсб/кгб попи 3.14дераси звідти не підуть !!!
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17.03.2023 14:21 Ответить
Якщо там всі ідейні педіки, то достатньо запустити одну голу дівку))).
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17.03.2023 14:27 Ответить
Поднимут тариф за проживание
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17.03.2023 14:29 Ответить
В облогу візьмуть, може?
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17.03.2023 14:30 Ответить
Часником
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17.03.2023 14:44 Ответить
скоріше святою водою з Йордану !!!
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17.03.2023 14:46 Ответить
Відключити їм інтернет і самі порозбігаються.
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17.03.2023 17:58 Ответить
А шкода, там би ці попи нормально б так поповнили наш обмінний фонл
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17.03.2023 14:22 Ответить
Сльозоточивий газ - чудовий засіб, абсолютно не фізична сила, самі вийдуть. А шо поплачуть, то плакать корисно, та й гріхи у кожного такі що не знаю який котел у пеклі таке витримає...
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17.03.2023 14:23 Ответить
Данілов: Виселяти УПЦ МП з Лаври будемо без фізичної сили? После того как Кирилл "подошлет полезных идиотов" и ТВ с папой из Рима.
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17.03.2023 14:23 Ответить

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17.03.2023 14:24 Ответить
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом - Аль Капоне.
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17.03.2023 14:37 Ответить
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17.03.2023 14:24 Ответить
Не в тему мульт. Там як раз пес нормальний...
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17.03.2023 14:29 Ответить
Якраз в тему. За що його вигнали? За те, що бачив, як https://youtu.be/jQmBi7e8qjg?t=117 злодій краде , і нічого не зробив - спати йому хотілось...
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17.03.2023 14:53 Ответить
То Ви без звуку дивились?? Чи у Вас логіка, як у того хазяїна у мульті? Чи у Вас тварини домашньої ніколи не було? Пса вигнали тому, що став тягарем на прикінці свого віку. Він був глухим й підсліпуватим.

За Вашою логікою людей похілого віку теж треба гнати, бо від них жодної користі??
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17.03.2023 15:11 Ответить
На пенсію, якщо не можеш виконувати СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ - ти там не потрібен! В будь якій фірмі так... Ніхто його там не буде тримати!
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17.03.2023 15:18 Ответить
Ну то ж не виганяти?
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17.03.2023 15:21 Ответить
нэ выгоняты! Собака цэ друг!
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17.03.2023 17:12 Ответить
прошу Вас, не используйте эту гифку , очень хороший украинский мультик!
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17.03.2023 17:15 Ответить
перекрити доставку водяри, через 3 дні самі повилазять
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17.03.2023 14:25 Ответить
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17.03.2023 14:25 Ответить
Воду, електроенергію та опалення за борги вимкніть. Самі повиходять...
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17.03.2023 14:25 Ответить
Тільки картинку для світових ЗМІ зроблять де "справжні" православні носять їм воду харчі та все необхідне а "фашисти" їх переслідують....
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17.03.2023 15:45 Ответить
Не пускати
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17.03.2023 16:56 Ответить
Їх просто треба публічно про це повідомити і дати дві доби на звільнення приміщень. А після цього все повимикати. Тобто все буде чесно та прозоро.

Якщо і після цього не вийдуть, то просто оточити територію поліцією і нікого всередину не пускати. При цьому створити спеціальний коридор, яким всі бажаючі могли б звідти вийти. І щоб він працював цілодобово. Думаю, після двох-трьох днів в умовах повної антисанітарії, вони самі із задоволенням звідти підуть.
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17.03.2023 17:06 Ответить
Ще можна накласти на них штраф за невиконання судового рішення (можна прийняти до того часу). І нараховувати їм щоденну пеню за несплату. І поставити умову: якщо вийдуть добровільно, то штрафи та пеню вони не сплачуватимуть.
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17.03.2023 17:09 Ответить
Жінок туди та матерів ,чиї чоловіки завдяки і цим потворам на фронті до них ,щоб їх там на шмаття порозртвали.

З.І, Я не вірю ,що їх викинуть ,я думаю ,що в останній момент лишуть . Дуже хочу щоб вони звідти пішли назавжди. Це ворожа церква.
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17.03.2023 16:08 Ответить
РПЦ та її філії повині бути на державному рівні визнані екстремістськими організаціями та заборонені в Україні.
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17.03.2023 14:27 Ответить
Что за телячьи нежности во время войны...
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17.03.2023 14:30 Ответить
Так зараз почнуть вити різні хьюманрайтсвоч та емнестіінтернешнл.

Вони ж помічають "порушення прав людини" лише в Україні. У інших - і насамперед у кацапів - вони впритцл не бачуть...
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17.03.2023 14:38 Ответить
Головне побільше взять з собою сцяних тряпок.
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17.03.2023 14:31 Ответить
Типу вони подоброму самі підуть!
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17.03.2023 14:32 Ответить
Не жалейте дуста, товарищи гуманисты!
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17.03.2023 14:33 Ответить
"вообще не хочем уезжать из лавры, из Киева! как здесь классно! вообще… мы привыкли здесь, как в своем доме жили. настолько все душевно! по-домашнему" (лаврская братва)
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17.03.2023 14:33 Ответить
То цікаво, бо за комунальні борги збираються попри мораторій людей викидати з житла, а тут гебню не можуть викинути.

Рішення суду про визнання церкви мокшанського патріархату екстремісткою організацією - і робіть що хочте, хоч кийками, хоч ногами, хоч саджайте.
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17.03.2023 14:34 Ответить
дихлофосом в вентиляцию - со всех щелей сами повылезают
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17.03.2023 14:35 Ответить
по вагонам... і в море
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17.03.2023 14:38 Ответить
В лавре должно быть ровно столько рпцэшников, сколько украинских священников в москве.
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17.03.2023 14:40 Ответить
Буде так Частина печерних попів переметнеться в ПЦУ, їм відкриють храми і будуть правити українською. Промосковським на чолі з мерседесом не дозволять зашибати бабло. Їхня паства, як почує українську мову в церкві, то зразу з жахом розбіжиться.

Будь яка спроба зайти в храми і починати правити московським діалектом буде трактуватись як силове захоплення державного майна з відкриттям справ і тюремними наслідками.
А так ніхто ж силою виганяти не буде. Хай сидять там в келіях чи печерах хоч до смерті
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17.03.2023 14:41 Ответить
До речі, там кацапські пропагандони заявили, що на Київо-Печерській Лаврі хрести почорніли через виселення УПЦ МП
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17.03.2023 14:43 Ответить
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17.03.2023 14:44 Ответить
Черговий раз ляпнув, як корова на дорозі!
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17.03.2023 14:44 Ответить
Це при масовому бомбардуванні цивільних та розстрілах беззбройних військових ?
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17.03.2023 14:46 Ответить
даремно...
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17.03.2023 14:47 Ответить
У вас стільки грошей не буде, щоб вони без фізичної сили погодилися здриснути звідти
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17.03.2023 14:48 Ответить
Свет и воду им выключите, пусть чувствуют то, что украинцы чувствовали
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17.03.2023 14:49 Ответить
А зря...Животворящие пиз..ли не помешали бы
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17.03.2023 14:55 Ответить
Ето как? Залижите их насмерть? Или как еще кацапских чертей можно выгнать? Как вариант можно повестки им выдать и отправить на фронт с деревянными автоматами.
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17.03.2023 14:58 Ответить
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17.03.2023 14:59 Ответить
та кілька копняків - це ніяка не сила і зовсім не фізична.
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17.03.2023 15:00 Ответить
та конечно, пинком под зад, у..банов.....
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17.03.2023 15:06 Ответить
шапіто
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17.03.2023 15:06 Ответить
иприт или новичок ?
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17.03.2023 15:06 Ответить
Виселяти треба лірично, зі сльозами. Хлорпікрином.
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17.03.2023 15:09 Ответить
Тобто, не будемо.
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17.03.2023 15:12 Ответить
невже зацілуєте???
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17.03.2023 15:28 Ответить
Пам'ятаю, як з 56 чи 57 корпусу, де був обчислювальний центр мінфіну, попи з другого поверху викидали меблі, звільняючи приміщення для себе. Це так, до слів "без фізичної сили" - бл@дям божим значить можна, а нам закон?
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17.03.2023 15:38 Ответить
Яка сила, нівіщо сила, навіщо цирк? Виконайте закон від 2018 року і назвіть її, як там написано "Російська православна церква в Україні". А це вже нова назва і нові договори, от і все. Але цього ніхто робити не буде, краще кожного дня говорити, щоб отримувати бали і рейтинги. Зробіть тихенько, вишвирніть ворога з наших святинь, а потім повідомте. Але таке враження, що у Данилова немає чим зайнятися під час війни на такому посту, то він робить те, що вміє команда "слуг" - відоси!
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17.03.2023 15:40 Ответить
Нужно их дустом, дустом. И то может против этих гнид с первого раза может не помочь.
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17.03.2023 15:49 Ответить
Підсрачниками їх виганяти та святою водою.
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17.03.2023 15:54 Ответить
А як ти будеш їх виселяти??)) Молитви їм читати будеш чи може Боневтіку напишуть слізну промову він зачитає і вони все бігом підуть?? Чудні справи твої господи. Наділив ти народ україни дурнями зеленими сповна.
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17.03.2023 16:04 Ответить
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17.03.2023 16:05 Ответить
А для чого тоді створені штурмові бригади МВС ? Територію Лаври окупували перевдіті в попів орки . Бійці бригад «Гвардія наступу» виконуватимуть різноманітні завдання, зокрема штурм, зачистку і звільнення територій .
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17.03.2023 16:11 Ответить
Надіюсь це просто слова.

А в реальності сила хоч і буде не зафіксована на відео, но застосована по максимум.

Бо нагадую що русня розуміє та поважає тільки силу!
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17.03.2023 16:12 Ответить
окропите их святой водой.они сами изыдут.
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17.03.2023 16:24 Ответить
Це, як у відомої казці, коли за допомогою чарівної сопілки позбавили місто щурів. Черговий серіал від Банкової, де роль музиканта-аматора виконує Данилов, а сопілки - сам гундос.
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17.03.2023 16:26 Ответить
Ну и зря. Действовать нужно быстро и по-возможности незаметно, например ночью. Чем дольше будет длиться эта история, тем больше будет от нее вони, а это на руку мацкве.
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17.03.2023 17:38 Ответить
Зеленою молитвою?
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17.03.2023 17:44 Ответить
Данілов може тільки дурниці говорити. Не одної проблеми він не вирішив.
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17.03.2023 18:40 Ответить
тільки екзорцизм, цих вовків в овечих шкурах гнати в Ім'я Господне на підорашку до гуньдяки
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17.03.2023 18:48 Ответить
коли в орендаторів закінчився договір то що вони далі собі там житимуть?

і українці мають за це платити зі свого карману?
з якого хера?
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17.03.2023 20:36 Ответить
значит никто никого не выгонит. Типа, мы ж не можем силой....
ну что ж...пусть живут....
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17.03.2023 22:03 Ответить
Та не соромтесь вже так. Не підуть самі тихенько, то можна і копняками в відкормлені зади підштовхнути. Святе діло зробите.
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18.03.2023 00:59 Ответить
 
 