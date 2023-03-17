Данилов: Выселять УПЦ МП из Лавры будем без физической силы
Монахов УПЦ МП выпроводят из Киево-Печерской лавры без применения насилия и физической силы.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории", - пообещал он.
Он добавил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. И подчеркнул, что украинские власти не выступают против церкви.
"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", - сказал он. Данилов.
Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Монахи должны покинуть монастырь до 29 марта. Но они заявили, что не собираются покидать Лавру.
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За Вашою логікою людей похілого віку теж треба гнати, бо від них жодної користі??
Якщо і після цього не вийдуть, то просто оточити територію поліцією і нікого всередину не пускати. При цьому створити спеціальний коридор, яким всі бажаючі могли б звідти вийти. І щоб він працював цілодобово. Думаю, після двох-трьох днів в умовах повної антисанітарії, вони самі із задоволенням звідти підуть.
З.І, Я не вірю ,що їх викинуть ,я думаю ,що в останній момент лишуть . Дуже хочу щоб вони звідти пішли назавжди. Це ворожа церква.
Вони ж помічають "порушення прав людини" лише в Україні. У інших - і насамперед у кацапів - вони впритцл не бачуть...
Рішення суду про визнання церкви мокшанського патріархату екстремісткою організацією - і робіть що хочте, хоч кийками, хоч ногами, хоч саджайте.
Будь яка спроба зайти в храми і починати правити московським діалектом буде трактуватись як силове захоплення державного майна з відкриттям справ і тюремними наслідками.
А так ніхто ж силою виганяти не буде. Хай сидять там в келіях чи печерах хоч до смерті
А в реальності сила хоч і буде не зафіксована на відео, но застосована по максимум.
Бо нагадую що русня розуміє та поважає тільки силу!
і українці мають за це платити зі свого карману?
з якого хера?
ну что ж...пусть живут....