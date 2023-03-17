Песков заявил, что выселение из Лавры УПЦ (МП) оправдывает спецоперацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о выселении УПЦ московского патриархата из Киево-Печерской лавры незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот же характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате операции. Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем - абсолютно правильно", — заявил Песков.

Он также пожаловался, что решение украинских властей "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества".

Напомним, недавно было принято решение о выселении УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. Также он подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви, но выступает против влияния церкви на государство.

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