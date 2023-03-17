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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков заявил, что выселение из Лавры УПЦ (МП) оправдывает спецоперацию

пєсков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о выселении УПЦ московского патриархата из Киево-Печерской лавры незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот же характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате операции. Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем  - абсолютно правильно", — заявил Песков.

Он также пожаловался, что решение украинских властей "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества".

Напомним, недавно было принято решение о выселении УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. Также он подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви, но выступает против влияния церкви на государство.

Читайте: Руководство Молдовы поражено "русофобской инфекцией", - Песков

Данилов Алексей (1066) Лавра (421) Песков Дмитрий (1954)


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Топ комментарии
+62
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17.03.2023 15:09 Ответить
+49
ми на вас напали, а ви нас вбиваєте, значить ми правильно напали)
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17.03.2023 15:09 Ответить
+47
Прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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17.03.2023 15:10 Ответить
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ми на вас напали, а ви нас вбиваєте, значить ми правильно напали)
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17.03.2023 15:09 Ответить
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17.03.2023 15:09 Ответить
Прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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17.03.2023 15:10 Ответить
Досить згадати, хто 80 років тому створив московський сатанат РПЦ МП в ********* вигляді.
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17.03.2023 15:37 Ответить
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17.03.2023 15:10 Ответить
ти краще в куй подуй-там дзюрка є
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17.03.2023 15:26 Ответить
Тупой таракан опять путает причину со следствием...
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17.03.2023 15:10 Ответить
При чому умисно.
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17.03.2023 15:30 Ответить
То самое собирался писать. Не знаю что с таким ********* вобще можно сделать. Только огородить в загоне и не выпускать.
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17.03.2023 17:38 Ответить
так звана рпц, як і її українська філія упц мп не має жодного стосунку до автентичного Православʼя бо це філія нквд/кгб/фсб створена тогварішем сталіним у вересні 1943 року !!! піськов ПНХ кацап ти диібльний !!!



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17.03.2023 15:11 Ответить
церква ж начебто українська, піськов сам так казав. то чому тоді кацапів розриває від того, що робиться в Україні з українською церквою? не тому, що вона "українська"?
от якби ПЦУ тут почали хоч палками бити, письков би і не піськнув, а за "українську" церкву він горою.
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17.03.2023 15:11 Ответить
Дебільна пика воділи, який дослужився до начальника автоколони.

Висрався ротом?
Ну то з полегшенням!
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17.03.2023 15:11 Ответить
Таке можна зрозуміти і зв'зати до купи тільки тим хто має лишню хромосому.
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17.03.2023 15:12 Ответить
у ****** ***** другого быть не может...
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17.03.2023 15:12 Ответить
Такие нелепые оправдания у чмыря. Мы насилуем детей, пытаем и убиваем украинцев, потому что нас из лавры выгонять на второй год войны, бу бу бу.
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17.03.2023 15:13 Ответить
І ця паскуда ще відкриває свого смердючого рота ? ти нациський виродок вбивця, гори в пеклі рашиська паскуда.
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17.03.2023 15:13 Ответить
Уже не важно что говорят росийские фашисты
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17.03.2023 15:14 Ответить
Лавра наша. Яким боком туди цапня ? Коли Лавра будувалась, цапи ще на болотах навіть не жили.
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17.03.2023 15:14 Ответить
Тогда на мокшинских болотах еще даже жабы не квакали, бо даже в канун новой эры пресноводное озеро накрывало те епеня. Когда прорвало естественную дамбу, та вода ушла тремя днепровскими руслами в Черное море: на Крым, нынешнее и тупо на запад (от Запорожья к Бугу).
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17.03.2023 16:40 Ответить
Агресія...підтвердження скільки в Украіні сміття...Яке треба викинути.Яке правило агресора...Не було б того сміття чи б була агресія? Пригріли..
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17.03.2023 15:14 Ответить
Спецоперація пескова по знищеню УПЦ нашої влади триває він каже що церква їх а наші противники православя це використовують і розпочинають гоніня. Якби УПЦ мала якесь відношеня до рф вони і рота не розрили щоб зберегти своїх ви чули хоч одне слово проїх агентів які розмінували Чонгар ітд .
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17.03.2023 18:04 Ответить
та їхню "операцію" тепер і писк українських комарів виправдає
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17.03.2023 15:14 Ответить
йо..... клмн ..! піськов Яке тобі задроту кацапському діло , до того - кого й звідки ми виселяємо ??
Ми в себе вдома , і робимо те що вважаємо за потрібне .
Забирай той попівський виводок і поселяй його хоч і в кремлі , хоч і в себе вдома , тільки - від'ї....сь від нас , урод ..
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17.03.2023 15:15 Ответить
Не розхитуйте човна, а то Путін нападе. Як знайомо...
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17.03.2023 15:16 Ответить
и тебя выселят.
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17.03.2023 15:18 Ответить
Що таке йоршик?давно у вусах ГІВНО не застрягало!пора тобі занурити у дупу ху*ла!
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17.03.2023 15:18 Ответить
П.ц. Якби ви не напали, ваші фсбгники в рясах щеб роками у Лаврі сиділи.
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17.03.2023 15:19 Ответить
Если ершик песков очередной раз говорит что наши действия "оправдывают цели апирации" значить мы на правильном пути. Хороший индикатор кстати
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17.03.2023 15:19 Ответить
Порушення причинно-наслідкових зв'язків - явна ознака психічних захворювань.
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17.03.2023 15:20 Ответить
Путать причины и следствия это норма для дебила кацапа. Как и сравнивать десятки разрушенных городов с выселением кучки педофилов.
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17.03.2023 15:20 Ответить
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17.03.2023 15:20 Ответить
Дніпро поряд. Тихесенько, по одному без зайвого гомону... Як ізраїльські спецслужби з нацистськими злодіями... До літа у святині буде чисто.
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17.03.2023 15:20 Ответить
Тільки хрести почорніють можеш священиків потопить по наводці пескова але православя не вбьєш гебнявий. Весь світ попереджував що кацапи йдуть війною ви не вірили а пєскову вірите з полуслова одна шайка богоборців.
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17.03.2023 18:11 Ответить
Одужуйте, добродію. Все минеться.
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17.03.2023 18:36 Ответить
https://news.obozrevatel.com/society/v-kryimu-svyaschennika-ptsu-vyishvyirivayut-na-ulitsu-podrobnosti-skandala.htm ****** кацапня всіх навколо звинувачує у власних злочинах
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17.03.2023 15:24 Ответить
Так то не вони придумали, то їх нащадок Геббельс казав - "Звинувачуй ворога у тому, що робиш сам!" От вони і виконують заповіти їх братків нацистів, їх "примусили"!
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17.03.2023 15:32 Ответить
Буряти, ви чули, за що втратили кінцівки?

За те, щоб декілька кацапських попів сиділи у Лаврі (але це не точно).
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17.03.2023 15:24 Ответить
Віддавати буддістсько-бурятське життя за московитську православну християнську церкву (правильніше псевдорелігійну секту КГБ-ФСБ), то мабуть "свята" справа!
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17.03.2023 15:30 Ответить
Що трапилось йоршику?давненько у вусах ГІВНО не застрягало!зануруй у дупу свого ху*ла йому потрібно допомогти бо вже гнівно у другу голову потрапляє!
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17.03.2023 15:24 Ответить
ДУРНУ ГОЛІВКУ)))
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17.03.2023 15:26 Ответить
Цей покидьок лише вкотре підтвердив, що треба викидати цю секту не лише з Лаври, а й з України, а майно цих покидьків конфіскувати. Попів на обмін - свою агентуру кацапи намагаються виміняти в першу чергу.
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17.03.2023 15:26 Ответить
Я не розумію яким чином наслідки якоїсь дії чи події можуть "виправдовувати" саму дію, або подію, але викривленій свідомості Пєскова "видніше"!
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17.03.2023 15:27 Ответить
Умом расєю нє панять - не витрачайте на це розумову енергію
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17.03.2023 15:29 Ответить
А, так це вони через попів упц мп нам пів країни спаскудили? Нє, ну тоді попи мильте пОпи, або вірьовки, суки
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17.03.2023 15:28 Ответить
Сосі пісос ,піськов.
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17.03.2023 15:28 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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17.03.2023 15:28 Ответить
Церковь святого Феликса Дзержинского и апостола Берии.
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17.03.2023 15:30 Ответить
А яке відношення держава має до церкви, тим більше чужа і ще більше агресор? Письков мабуть не чув, що московські попи в Україні повідомляли, що вони зовсім незалежні, а виходить вони і є кацапська церква під українською назвою УПЦ. Письков, нам не страшно що ви нападете, бо ви давно напали і ваші страшилки для ваших же кацапів. Краще забуріть цю смердючу потвору до себе, в свох болота.
А як там ПЦУ і УГКЦ в Криму і на окупованих територіях? Всіх вже знищили і вселили туди сатаністів? То нічого?
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17.03.2023 15:33 Ответить
Тупая ********* кацапская.
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17.03.2023 15:34 Ответить
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17.03.2023 15:37 Ответить
Не чего обращать внимание на свинособак. Всю сволочь выселить в мордор.
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17.03.2023 15:44 Ответить
Круто! - Рік тому ми напали, бо тепер виселяють московітських попів з Лаври.
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17.03.2023 15:46 Ответить
У Писькоффа видение было!
Ещё год назад!
Что Президентом Украины станет Зеля московских попов выселят из Лавры...
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17.03.2023 15:53 Ответить
Какой год назад? Еще в четырнадцатом - так пыня утверждал.
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17.03.2023 16:32 Ответить
Альо, дебил, яке відношення до українських церков мають співробітники ФСБ (у спідницях)?
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17.03.2023 15:47 Ответить
Ничего что сначала на Киев начали сыпаться бомбы и ракеты а потом уже начали выселять чертей РПЦ из Лавры? С другой стороны уже насрать что в Мордоре о нас думают. Скорее здесь уже нужно ориентироваться на визг кремлевских чертей чтобы легче было их ловить
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17.03.2023 15:51 Ответить
любов кремлівських нацистів до упц мп, це любов до свого передового, деверсійного загону фашистської окупації України. Раша-фашистів тільки знищувати, не зважаючи на їх одяги, образи, мімікрію і тотальну їх брехню.
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17.03.2023 15:51 Ответить
Теряюсь в догадках, что раньше по календарю: начало "спец.операции" -февраль 2022" или непродление аренды Киево-Печерской лавры для РПЦ - март 2023.
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17.03.2023 15:52 Ответить
Скажу більше - будь-яка ×уйня виправдовує розпад московії.
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17.03.2023 15:53 Ответить
У кацапни своя логика, лучше всего она описана у Оруэлла, "1984".
Пытаться дискутировать с ними в рамках общечеловеческой системы логики бесполезно. Лучше просто ******* их день за днем, пока всё говно из их черепушек не выйдет.
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17.03.2023 15:57 Ответить
І нехай хтось скаже що релігія поза політикою та не є політичним і окупаційним інструментам. Всіх рпцешників треба побити, запхати в камери, тримати в жахливих умовах на одній лиш воді та фізичному і психологічному пресингу, а в кінці обміняти на наших громадян яких росія тримає в полоні завдяки геніальнішій підготовці до війни. Відпускати просто так рпцешок це злочин.
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17.03.2023 15:59 Ответить
давно військових злоіїв не вішали, ох давно.....
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17.03.2023 16:01 Ответить
Ви ржотє з дебільної логіки свиснсобак, але це їхній звичний стан речей. колись в тирнеті одне ватяне падло мені казало " ми вас голодом в 33 морили, бо ви нашим солдатам на Західній Україні в 44-45 рр в спини стріляли" а інше сватяне падло, ніби змагаючись в маразмі, перднуло " правильно ми в 39 -40 Хельсінки бомбили , бо фіни гади в 41-42 приймали участь в блокаді Ленінграда разом з Гітлером.. Вони сцуки щось знають і тому всі гадості роблять заздалегідь))))
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17.03.2023 16:15 Ответить
Буду краток - путинский ******** !
Больше тут комментировать нечего....
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17.03.2023 16:20 Ответить
Ідуть на вольніі хліба а то прикормились .
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17.03.2023 16:21 Ответить
Мое ИМХО: кацапська вiйна спровоцировала выселение из Лавры кацапских посiпак .
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17.03.2023 16:29 Ответить
Егеж - купка нероб-садомитів варта сотень тисяч життів.
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17.03.2023 17:12 Ответить
А яким боком житлові права збоченців-самосвятів обітаючих в об'єкті ЮНЕСКО, що належить Державі мають відношення до массових знищень міст і убивства цивільних і військових в результаті нападу без об'яви війни ?
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17.03.2023 17:50 Ответить
піськов своїм дурним ротом підтвердив, що упц мп це філія фсб від сатанату рпц
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17.03.2023 18:41 Ответить
Піськова коли мама рожала мабуть стоя і він випав і вдарився головою об бітонну підлогу,ось вам і наслідки.
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17.03.2023 19:21 Ответить
Мабуть єдина користь від спецоперації, що прийшло розуміння - Лавру потрібно очистити від бісів.
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18.03.2023 00:51 Ответить
 
 