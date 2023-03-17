Песков заявил, что выселение из Лавры УПЦ (МП) оправдывает спецоперацию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о выселении УПЦ московского патриархата из Киево-Печерской лавры незаконным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот же характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате операции. Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем - абсолютно правильно", — заявил Песков.
Он также пожаловался, что решение украинских властей "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества".
Напомним, недавно было принято решение о выселении УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. Также он подчеркнул, что украинская власть не выступает против церкви, но выступает против влияния церкви на государство.
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от якби ПЦУ тут почали хоч палками бити, письков би і не піськнув, а за "українську" церкву він горою.
Висрався ротом?
Ну то з полегшенням!
Ми в себе вдома , і робимо те що вважаємо за потрібне .
Забирай той попівський виводок і поселяй його хоч і в кремлі , хоч і в себе вдома , тільки - від'ї....сь від нас , урод ..
За те, щоб декілька кацапських попів сиділи у Лаврі (але це не точно).
А як там ПЦУ і УГКЦ в Криму і на окупованих територіях? Всіх вже знищили і вселили туди сатаністів? То нічого?
Ещё год назад!
Что
Президентом Украины станет Зелямосковских попов выселят из Лавры...
Пытаться дискутировать с ними в рамках общечеловеческой системы логики бесполезно. Лучше просто ******* их день за днем, пока всё говно из их черепушек не выйдет.
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