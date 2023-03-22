В Лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - Ткаченко
В Киево-Печерской лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь и богослужения. Как это будет происходить - станет понятно в ближайшее время.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, вопрос долгосрочной аренды помещений лавры Православной церковью Украины (ПЦУ) пока не рассматривается. Но с депутатами обсуждаются возможные изменения в закон, чтобы Минкульт имел возможность передавать религиозным организациям в бесплатное пользование государственное имущество.
"Далеко не всегда религиозные организации могут ее (аренду. – Ред.) потянуть с финансовой точки зрения. Но, кроме Нижней лавры, у нас закончились договора пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких договоров и подписанию соответствующих актов приемки-передачи", - добавил Ткаченко.
Что касается Лавры в Киеве, то сейчас, как пояснил министр, межведомственная комиссия исследует сохранность имущества, в том числе более 800 музейных экспонатов.
"Важный акцент – это государственное имущество. И государство должно точно понимать, что оно сохранено, что оно находится в надлежащем состоянии, в том числе и музейный фонд, и к нему есть доступ общественности", – сказал министр.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Не лізь туди , до релігії. Це виглядає «не кошерно».
Твое діло - державне майно, а не релігійні деталі.
Слідкуй за держмайном, та інформаційною безпекою України.
Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.
Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
https://www.youtube.com/watch?v=yC5KHszwo-o
Ви що робили? Мовчки погоджувались? І чогось вас тут було не видно, вас все влаштовувало. Ви не зробили жодної акції протесту чи там, хоча б, написали колективного листа в Синод. Ну будь-що, щоб показати, що ви теж патріоти. Та я не бачив жодного комента за вісім років, щоб хтось сказав "Я прихожанин УПЦ МП и категорически не согласен с высказываниями отцов церкви, потому что я патриот". Жодного комента. І тільки тепер ви вирішили висловитись.
"Почему так медленно продвигается зачистка? Потому что российские миротворцы стараются избегать жертв среди мирного населения". Це з тієї ж проповіді.
Немає війни з Богом, є війна держав і ваша мовчазна згода призвела до таких наслідків.
А що там паша-мердседес закордон вивозив з Лаври, де воно все, у раші?
Цинічні потвори.
В когось взагалі здоровий глузд є? Людям пропогують відмовитись від усіх радостів життя!
Як правило, замикаються, це люди з якимись психотравмами з якими вони не можуть впоратись самі, їм потрібен психолог, а не чернече життя!
В Україні сотні затишних сіл, де можна жити, займатися сільським господарством,
хіба там не ідеальні умови для відлюдників?
Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra (c)
чого в ній має хтось жити та зношувати її, вона у нас одна!
А люди повинні мати гідне життя, а не чернецьке, як хоче Ткаченко чи депутати, щоб люди у всьому собі відмовляли!