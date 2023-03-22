В Лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - Ткаченко

В Киево-Печерской лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь и богослужения. Как это будет происходить - станет понятно в ближайшее время.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос долгосрочной аренды помещений лавры Православной церковью Украины (ПЦУ) пока не рассматривается. Но с депутатами обсуждаются возможные изменения в закон, чтобы Минкульт имел возможность передавать религиозным организациям в бесплатное пользование государственное имущество.

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"Далеко не всегда религиозные организации могут ее (аренду. – Ред.) потянуть с финансовой точки зрения. Но, кроме Нижней лавры, у нас закончились договора пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких договоров и подписанию соответствующих актов приемки-передачи", - добавил Ткаченко.

Что касается Лавры в Киеве, то сейчас, как пояснил министр, межведомственная комиссия исследует сохранность имущества, в том числе более 800 музейных экспонатов.

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"Важный акцент – это государственное имущество. И государство должно точно понимать, что оно сохранено, что оно находится в надлежащем состоянии, в том числе и музейный фонд, и к нему есть доступ общественности", – сказал министр.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.