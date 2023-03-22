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В Лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - Ткаченко

ткаченко

В Киево-Печерской лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь и богослужения. Как это будет происходить - станет понятно в ближайшее время.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос долгосрочной аренды помещений лавры Православной церковью Украины (ПЦУ) пока не рассматривается. Но с депутатами обсуждаются возможные изменения в закон, чтобы Минкульт имел возможность передавать религиозным организациям в бесплатное пользование государственное имущество.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП: Нас не пускают к пещерам и мощам в Киево-Печерской лавре. ВИДЕО

"Далеко не всегда религиозные организации могут ее (аренду. – Ред.) потянуть с финансовой точки зрения. Но, кроме Нижней лавры, у нас закончились договора пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких договоров и подписанию соответствующих актов приемки-передачи", - добавил Ткаченко.

Что касается Лавры в Киеве, то сейчас, как пояснил министр, межведомственная комиссия исследует сохранность имущества, в том числе более 800 музейных экспонатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение. ВИДЕО

"Важный акцент – это государственное имущество. И государство должно точно понимать, что оно сохранено, что оно находится в надлежащем состоянии, в том числе и музейный фонд, и к нему есть доступ общественности", – сказал министр.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Лавра (421) монастырь (79) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+22
Ткаченко хоч раз був в Лаврі? Він бачив тих "ченців"?

Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.

Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
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22.03.2023 10:56
+19
Але ж не кацапські попи-монахи з погонами!
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22.03.2023 10:48
+16
Але русский мир там має бути знищений дощенту.
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22.03.2023 10:49
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Правила форума Совет форумчан
всю свою зелень запхни туда і сам
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22.03.2023 10:46 Ответить
Ткаченко, заткнись, бенина курва. Не виправдовуйся.

Не лізь туди , до релігії. Це виглядає «не кошерно».

Твое діло - державне майно, а не релігійні деталі.

Слідкуй за держмайном, та інформаційною безпекою України.
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22.03.2023 14:43 Ответить
Але ж не кацапські попи-монахи з погонами!
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22.03.2023 10:48 Ответить
Мобілізувати їх!
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22.03.2023 13:19 Ответить
Але русский мир там має бути знищений дощенту.
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22.03.2023 10:49 Ответить
Почитайте, что пишут эти е#анутые, какая им Лавра?
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22.03.2023 10:51 Ответить
там за розділовими знаками тільки злидні з Америки і Америки під забороною, хто при грошах - welcome! 😂😂😂🤣
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22.03.2023 11:20 Ответить
Update: з нато та Aмерики 😂
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22.03.2023 11:40 Ответить
коротше, домовляться десь посєрєдінє
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22.03.2023 10:52 Ответить
Посередені домовились ще в Омані.
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22.03.2023 11:26 Ответить
Зелений ткаченко дав відповідь, що ПЦУ не "потягне" оплачувати приміщення на довгострокову аренду, а "чернечне життя" в Лаврі необхідне, тому там залишиться промосковський і зеляголосующий УПЦ МП, а точніше РПЦ в Україні.
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22.03.2023 10:53 Ответить
упц мп (рпц) кацапська фсб/кгб/нквд секта з "томосом" від тогваріща сталіна !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси мають П Н Х не тільки з Святих Лавр, а з усієї України !!!






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22.03.2023 10:53 Ответить
Ткаченко хоч раз був в Лаврі? Він бачив тих "ченців"?

Я був. І навіть поставляв тим "ченцям" комп'ютери для бугалтерії. І бачив їх життя зсередини.

Певен, що всі затики зараз впираються у суму, яку хочуть струсити ЗЕлені ***** з кацапських попів.
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22.03.2023 10:56 Ответить
Кому воно має тривати ?мразі зелені
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22.03.2023 10:56 Ответить
напевно вже вирішили, бабло на офшори кинули і дермаку, і блазню, і міністру, тепер шукають спосіб залишити погань у Лаврі, та хто це вирішив, що має продовжуватися духовне чернече життя, згодом усе буде після того, як зайде ПЦУ.
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22.03.2023 10:56 Ответить
вот же ***** очкастое... да скажи прямо - ПЦУ! нет... оно, как янелохмнесорокдва, проституирует... не место его быть министром... урод!
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22.03.2023 11:01 Ответить
У нас в КМ усі зрадники так само як і в ОП.
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22.03.2023 11:21 Ответить
З якого переляку воно має там тривати? Докуент будь ласка, хоч від Бога. Лавра не є приватною власністю ченців, хочуть собі приватну власність - без питаннь - купили землю, викопали печери і користуйтеся хоч о посиніння.
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22.03.2023 11:01 Ответить
Та нема проблем! Виділить їм окреме крило печер Обладнать їх гратами Посадить туди КГБшників у рясах І хай гріхи відмолюють!!!
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22.03.2023 11:01 Ответить
Не треба з Богом воювати це ні до чого доброго не призведе. Легше всього ярлики чіпляти не задумуючись над тим, чи відповідає це дійсності. Якщо є зрадники в УПЦ хай влада розбирається з кожним конкретно, а не можна всіх підряд гнати і оскорбляти. Ви разом з монахами гоните мільйони прихожан УПЦ, які теж ******* Україну і є патріотами. Це ж просто бальзам на серце для ворога видимого і невидимого
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22.03.2023 11:09 Ответить
Слухай, русская, краще помовч...
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22.03.2023 11:13 Ответить
Какаяразніца каму ані моляться,ані же наши люді,повзло б ти у сраку *****
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22.03.2023 11:28 Ответить
З Богом ніхто воювати не збирався, не пересмикуйте. Але от до вірян УПЦ МП питання: коли ваші священники розповідали в проповідях "укрофашисты, змеенышы выкормленные Европой"
https://www.youtube.com/watch?v=yC5KHszwo-o

Ви що робили? Мовчки погоджувались? І чогось вас тут було не видно, вас все влаштовувало. Ви не зробили жодної акції протесту чи там, хоча б, написали колективного листа в Синод. Ну будь-що, щоб показати, що ви теж патріоти. Та я не бачив жодного комента за вісім років, щоб хтось сказав "Я прихожанин УПЦ МП и категорически не согласен с высказываниями отцов церкви, потому что я патриот". Жодного комента. І тільки тепер ви вирішили висловитись.
"Почему так медленно продвигается зачистка? Потому что российские миротворцы стараются избегать жертв среди мирного населения". Це з тієї ж проповіді.
Немає війни з Богом, є війна держав і ваша мовчазна згода призвела до таких наслідків.
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22.03.2023 14:33 Ответить
Зараз заридаю - "державне майно". Скільки ти того майна просрав на окупованих територіях, нічого зроблене не було для збереження, а може і навпаки.
А що там паша-мердседес закордон вивозив з Лаври, де воно все, у раші?
Цинічні потвори.
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22.03.2023 11:09 Ответить
Ткаченко завжди підримував МП. Такщо даремні надії, що МП виселиться з наших лавр.
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22.03.2023 11:19 Ответить
Це у Ткаченка має бути ченече життя! Він випадково не хоче??
В когось взагалі здоровий глузд є? Людям пропогують відмовитись від усіх радостів життя!
Як правило, замикаються, це люди з якимись психотравмами з якими вони не можуть впоратись самі, їм потрібен психолог, а не чернече життя!
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22.03.2023 11:19 Ответить
У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння - цей прорашистський "зелений слуга " має дати відповідь українському народові, чому монахи в Україні служать духові рашистського вбивці українців і окупанта України ,прикриваючи це служіння рашистському антихристу і вбивці ширмою богослужіння....? гешефт на крові українського народу ,"зелені прорашистські холуї " завжди будуть віідстоювати інтереси рашистсько вбивці українського народу. зелені манкурти.
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22.03.2023 11:20 Ответить
"Ченцям" обов'язково жити в центрі Києва?

В Україні сотні затишних сіл, де можна жити, займатися сільським господарством,
хіба там не ідеальні умови для відлюдників?
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22.03.2023 11:21 Ответить
Головне,щоб там кацапське життя не тривало.
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22.03.2023 11:22 Ответить
Ми вже 3 роки ведем перемовини зі зрадниками МП, ОП та КМУ.
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22.03.2023 11:24 Ответить
Геть московських попів разом із Ткаченко П
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22.03.2023 11:27 Ответить
Ой блин... 2023 год... в Лавре монашеская жизнь... а я лет 40 назад думал, что в это время уже на спутниках Юпитера будет человеческая жизнь...
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22.03.2023 11:32 Ответить
А що, ченці ПЦУ там не можуть бути? Аренда такі безкоштовна!
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22.03.2023 11:49 Ответить
Кабаре-шоу "Велика Імітація" продовжується. Театральні обшуки, театральна боротьба з кацапським язиком, театральна боротьба з московітською церквою. Мета одна - рейтинг і оплески глядачів Зомбомарафону. А на ділі скажений зе-дерибан, і блокування законів направлених на захист національних інтересів.
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22.03.2023 11:53 Ответить
Спочатку треба екзорцистів туди запустити і очистити, а потім висвятити добре після чортів.
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22.03.2023 11:57 Ответить
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22.03.2023 12:09 Ответить
Лавра- це історичне надбання українського народу і ніяких монахів там не повинно бути.
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22.03.2023 12:18 Ответить
Життя дало мені багато "подарунків" в вигляді спілкування з видатними людьми в різних країнах. Але один "подарунок" стоїть в особливому ряду. Це "спілкування" з прокацапленим попом-сектантом РПЦ на Полтавщині, який відмовився відспівувати загиблого воїна в 2015. Зацідив йому в пику з усіє сили і це надихнуло місцевих продовжити цю святу справу. Попа добряче ********** і обісцяли. Казали що наступного дня ця гніда виїхала з села в невідому напрямку... Такі приємні спогади, що ось уже восьмий рік по тому, а на душі відразу теплішає - правильно вчинив... Раджу всім українцям інвестувати в такі приємні спогади...
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22.03.2023 12:30 Ответить
22.‎03.‎2023

Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra (c)
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22.03.2023 12:46 Ответить
Хтось вище написав, я з ним погоджуюсь, тут ціна питання які зелені загнули "мацковскім папам" за продовження їхнього перебування в Лаврі. Все інше, гра на публіку. Хотіли б вигнати фсбешників у рясах, це б давно вже зробили і доречі не тільки членограї. Все дягнеться з 1991 року.
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22.03.2023 13:09 Ответить
Печерська Лавра це історична та культурна спадщина, і повинна працювати лише як музей,
чого в ній має хтось жити та зношувати її, вона у нас одна!
А люди повинні мати гідне життя, а не чернецьке, як хоче Ткаченко чи депутати, щоб люди у всьому собі відмовляли!
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22.03.2023 13:18 Ответить
Почалась гра «цена вопроса».
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22.03.2023 13:38 Ответить
Чому державне майно раптом передавати комусь, та ще й безкоштовна. Попівський бізнес прибутковий. З якого дива вони податки не платять?
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22.03.2023 14:33 Ответить
Вот-вот.... людей чернцями тримають та за дарма експлуатують! А попи які на мерседесах вгодовані, а звідки ж в них гроші??
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22.03.2023 15:27 Ответить
зеленый огуречик продолжает заигрывать с московскими попами.
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22.03.2023 16:20 Ответить
В українських монастирях не мають жити кацапські попи, хай молитись за пуйла їдуть в кацапстан
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22.03.2023 19:22 Ответить
 
 