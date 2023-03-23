У МАГАТЕ відмовилися від ідеї демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, наразі йдеться про припинення бойових дій поряд з атомною електростанцією.

"Ми чудово розуміємо, які додаткові складності це (створення зони. - Ред.) принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", - заявив Гроссі.

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Він нагадав, що переговори тривали вісім місяців. "Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатись як легітимізація російської присутності", - пояснив Гроссі причини зупинення переговорів.