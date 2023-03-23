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Новини Війна
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У МАГАТЕ відмовилися від ідеї демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

заес

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, наразі йдеться про припинення бойових дій поряд з атомною електростанцією.

"Ми чудово розуміємо, які додаткові складності це (створення зони. - Ред.) принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", - заявив Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна безпека на ЗАЕС у критичному стані, - Гроссі

Він нагадав, що переговори тривали вісім місяців. "Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатись як легітимізація російської присутності", - пояснив Гроссі причини зупинення переговорів.

Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+21
не змогли нав'язати Україні кацапський варіант і заспокоїлися
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23.03.2023 19:52
+15
А уже не имеет смысла. Всё равно совсем скоро рашистам там п@зда.
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23.03.2023 19:55
+9
По большому счёту МАГАТЕ право. Вот скажите нахера ребятам в пиджаках, голову ломать и решать вопросы с кацапами, когда не их вина, что сдали Энергодар ? МАГАТЕ видит ,что станция працюе ,ядерка там где нужно. ЩО им ЩЕ нужно? Зеленский, зачем тебе атомная станция,а не ТЫ ли прикручивал станции в угоду Ахметову и его ветрякам? Не ты, не твои ли депутаты и министры? Нет? Что прижало? Да не ври ,я не верю тебе ,я не верю не одному твоему слову. Иди к терриристам ,как с тем автобусом, освобождай станцию?
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23.03.2023 20:03
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не змогли нав'язати Україні кацапський варіант і заспокоїлися
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23.03.2023 19:52 Відповісти
Це фейк. Качка.Брехня.
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23.03.2023 20:30 Відповісти
що саме брехня і де Ваше спростування ?
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23.03.2023 20:35 Відповісти
Навпаки, не спромоглися реалізувати український варіант, та й вирішили: та ну його *****
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23.03.2023 23:48 Відповісти
можна й так сказати
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23.03.2023 23:53 Відповісти
А яке відношення Магате мае до української Землі?!

Ніякого!

Усіх їх рішення по землі е Нікчемні.
Крапка.
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23.03.2023 19:55 Відповісти
Вони ніяких рішень по землі і не виносили ніколи.
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23.03.2023 19:57 Відповісти
А уже не имеет смысла. Всё равно совсем скоро рашистам там п@зда.
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23.03.2023 19:55 Відповісти
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23.03.2023 19:59 Відповісти
8 місяців за ***** зарплатню та на відрядження отримували, а зара кажуть шо *не палучилось*. Я хз
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23.03.2023 19:59 Відповісти
что за территориальные вопросы? вопросов нет, оккупант есть.
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23.03.2023 20:03 Відповісти
По большому счёту МАГАТЕ право. Вот скажите нахера ребятам в пиджаках, голову ломать и решать вопросы с кацапами, когда не их вина, что сдали Энергодар ? МАГАТЕ видит ,что станция працюе ,ядерка там где нужно. ЩО им ЩЕ нужно? Зеленский, зачем тебе атомная станция,а не ТЫ ли прикручивал станции в угоду Ахметову и его ветрякам? Не ты, не твои ли депутаты и министры? Нет? Что прижало? Да не ври ,я не верю тебе ,я не верю не одному твоему слову. Иди к терриристам ,как с тем автобусом, освобождай станцию?
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23.03.2023 20:03 Відповісти
"Не на часі" так і є - не на часі!
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28.03.2023 16:36 Відповісти
Та що ці імпотенти взагалі можуть вирішити, *****. Тільки верещати на весь світ щоб ми туди не стріляли поки звідти русня зносе ураганами житлові будинки в Запоріжжі.
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23.03.2023 20:10 Відповісти
А голова тобі нащо?!
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28.03.2023 16:38 Відповісти
Действия возле аэс и так скоро прекратятся, когда орки сделают "жест доброй воли". А не потому, что это чучело Гросси со стеклянными глазами и вся его команда, которые ни хрена не делают а только балаболят и получают зарплату.
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23.03.2023 20:12 Відповісти
Вы с телемарафона к нам пожаловали?
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24.03.2023 08:54 Відповісти
Куди єто к «вам»? В
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24.03.2023 12:02 Відповісти
Сюда на Цензор) Вы же вроде не из тех, кто шапками всех закидали и уже победили... А я из тех, кто находится на оккупированной территории и вижу как тут все заливают бетоном, и прекрасно понимаю шапками закидать не получится... Плюс куча каналов и мостов через них, которые кацапы захватили без боя, а нашим это все отбивать...
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24.03.2023 12:14 Відповісти
Не понятно, вы считаете что не отобьют?
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24.03.2023 13:18 Відповісти
Отобьют, но не так быстро как многим хочется, и скорей всего в несколько этапов... Вы думаете я против ошибиться и чтобы это было быстрее, только за...
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24.03.2023 13:48 Відповісти
Ну вот и гарненько. А быстро не быстро это у каждого свое розуминня.
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24.03.2023 14:01 Відповісти
Нащо тоді такі міжнародні організації взагалі створюються, коли вони ні на що не в змозі вплинути. Безпорадність світу перед нахабством агресора-терориста просто бісить.
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23.03.2023 20:13 Відповісти
Ммагате и гросси всрались.
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23.03.2023 20:46 Відповісти
вы не разобрались в проблеме. сделать демилитаризованную зону вокруг АЭС нереально. Давайте будем реалистами а не фантазерами. Это просто невозможно, когда вокруг этой зоны будут вестись бои и обстрелы...
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24.03.2023 09:11 Відповісти
Гроссі каже про те, що Україна може лігітимізувати кацапську присутність. Вже ясно, для чого влада запустила ворога в Херсонську і Запорізьку області, - Україна відрізана від моря!!! Шовковий шлях напівготовий. Сі буде домовлятись про мито з кацапами, а не з Україною. 73% дебілів святкують перемогу!!! Поки Бахмут в полум'ї, - в Запоріжжі квітне кацапська інфраструктура з лікарями і вчителями. Бахмут - кацапська стратегія відволікання від південного шляху Сі.
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23.03.2023 21:25 Відповісти
І куди товари з вашого Шовкового шляху товариша Сі підуть звідти?
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24.03.2023 09:27 Відповісти
Ти не заблукала часом, кацапка?
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24.03.2023 12:00 Відповісти
Заблукала не "часом", а розумом!
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28.03.2023 16:43 Відповісти
а что насчет идеи вытурить кацапов с магате за несоответствие так сказать?
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23.03.2023 23:02 Відповісти
Скільки валіз з грошима кремль вкидає в це магате що воно таке про-рашистке?
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24.03.2023 08:29 Відповісти
да потому что самое очевидное решение -- оккупант должен уйти. и точка.
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24.03.2023 09:07 Відповісти
Скоро ця зона буде створена силами ЗСУ, як це було на Чорнобильській АЕС.
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24.03.2023 12:07 Відповісти
 
 