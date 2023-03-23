В МАГАТЭ отказались от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это (создание зоны. - ред.) принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", - заявил Гросси.

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Он напомнил, что переговоры продолжались восемь месяцев. "Я пришел к выводу, что территориальный вопрос по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия", - объяснил Гросси причины остановки переговоров.