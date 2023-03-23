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Новости Война
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В МАГАТЭ отказались от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

заес

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это (создание зоны. - ред.) принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", - заявил Гросси.

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Он напомнил, что переговоры продолжались восемь месяцев. "Я пришел к выводу, что территориальный вопрос по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия", - объяснил Гросси причины остановки переговоров.

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+21
не змогли нав'язати Україні кацапський варіант і заспокоїлися
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23.03.2023 19:52
+15
А уже не имеет смысла. Всё равно совсем скоро рашистам там п@зда.
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23.03.2023 19:55
+9
По большому счёту МАГАТЕ право. Вот скажите нахера ребятам в пиджаках, голову ломать и решать вопросы с кацапами, когда не их вина, что сдали Энергодар ? МАГАТЕ видит ,что станция працюе ,ядерка там где нужно. ЩО им ЩЕ нужно? Зеленский, зачем тебе атомная станция,а не ТЫ ли прикручивал станции в угоду Ахметову и его ветрякам? Не ты, не твои ли депутаты и министры? Нет? Что прижало? Да не ври ,я не верю тебе ,я не верю не одному твоему слову. Иди к терриристам ,как с тем автобусом, освобождай станцию?
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23.03.2023 20:03
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не змогли нав'язати Україні кацапський варіант і заспокоїлися
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23.03.2023 19:52 Ответить
Це фейк. Качка.Брехня.
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23.03.2023 20:30 Ответить
що саме брехня і де Ваше спростування ?
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23.03.2023 20:35 Ответить
Навпаки, не спромоглися реалізувати український варіант, та й вирішили: та ну його *****
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23.03.2023 23:48 Ответить
можна й так сказати
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23.03.2023 23:53 Ответить
А яке відношення Магате мае до української Землі?!

Ніякого!

Усіх їх рішення по землі е Нікчемні.
Крапка.
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23.03.2023 19:55 Ответить
Вони ніяких рішень по землі і не виносили ніколи.
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23.03.2023 19:57 Ответить
А уже не имеет смысла. Всё равно совсем скоро рашистам там п@зда.
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23.03.2023 19:55 Ответить
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23.03.2023 19:59 Ответить
8 місяців за ***** зарплатню та на відрядження отримували, а зара кажуть шо *не палучилось*. Я хз
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23.03.2023 19:59 Ответить
что за территориальные вопросы? вопросов нет, оккупант есть.
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23.03.2023 20:03 Ответить
По большому счёту МАГАТЕ право. Вот скажите нахера ребятам в пиджаках, голову ломать и решать вопросы с кацапами, когда не их вина, что сдали Энергодар ? МАГАТЕ видит ,что станция працюе ,ядерка там где нужно. ЩО им ЩЕ нужно? Зеленский, зачем тебе атомная станция,а не ТЫ ли прикручивал станции в угоду Ахметову и его ветрякам? Не ты, не твои ли депутаты и министры? Нет? Что прижало? Да не ври ,я не верю тебе ,я не верю не одному твоему слову. Иди к терриристам ,как с тем автобусом, освобождай станцию?
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23.03.2023 20:03 Ответить
"Не на часі" так і є - не на часі!
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28.03.2023 16:36 Ответить
Та що ці імпотенти взагалі можуть вирішити, *****. Тільки верещати на весь світ щоб ми туди не стріляли поки звідти русня зносе ураганами житлові будинки в Запоріжжі.
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23.03.2023 20:10 Ответить
А голова тобі нащо?!
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28.03.2023 16:38 Ответить
Действия возле аэс и так скоро прекратятся, когда орки сделают "жест доброй воли". А не потому, что это чучело Гросси со стеклянными глазами и вся его команда, которые ни хрена не делают а только балаболят и получают зарплату.
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23.03.2023 20:12 Ответить
Вы с телемарафона к нам пожаловали?
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24.03.2023 08:54 Ответить
Куди єто к «вам»? В
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24.03.2023 12:02 Ответить
Сюда на Цензор) Вы же вроде не из тех, кто шапками всех закидали и уже победили... А я из тех, кто находится на оккупированной территории и вижу как тут все заливают бетоном, и прекрасно понимаю шапками закидать не получится... Плюс куча каналов и мостов через них, которые кацапы захватили без боя, а нашим это все отбивать...
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24.03.2023 12:14 Ответить
Не понятно, вы считаете что не отобьют?
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24.03.2023 13:18 Ответить
Отобьют, но не так быстро как многим хочется, и скорей всего в несколько этапов... Вы думаете я против ошибиться и чтобы это было быстрее, только за...
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24.03.2023 13:48 Ответить
Ну вот и гарненько. А быстро не быстро это у каждого свое розуминня.
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24.03.2023 14:01 Ответить
Нащо тоді такі міжнародні організації взагалі створюються, коли вони ні на що не в змозі вплинути. Безпорадність світу перед нахабством агресора-терориста просто бісить.
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23.03.2023 20:13 Ответить
Ммагате и гросси всрались.
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23.03.2023 20:46 Ответить
вы не разобрались в проблеме. сделать демилитаризованную зону вокруг АЭС нереально. Давайте будем реалистами а не фантазерами. Это просто невозможно, когда вокруг этой зоны будут вестись бои и обстрелы...
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24.03.2023 09:11 Ответить
Гроссі каже про те, що Україна може лігітимізувати кацапську присутність. Вже ясно, для чого влада запустила ворога в Херсонську і Запорізьку області, - Україна відрізана від моря!!! Шовковий шлях напівготовий. Сі буде домовлятись про мито з кацапами, а не з Україною. 73% дебілів святкують перемогу!!! Поки Бахмут в полум'ї, - в Запоріжжі квітне кацапська інфраструктура з лікарями і вчителями. Бахмут - кацапська стратегія відволікання від південного шляху Сі.
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23.03.2023 21:25 Ответить
І куди товари з вашого Шовкового шляху товариша Сі підуть звідти?
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24.03.2023 09:27 Ответить
Ти не заблукала часом, кацапка?
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24.03.2023 12:00 Ответить
Заблукала не "часом", а розумом!
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28.03.2023 16:43 Ответить
а что насчет идеи вытурить кацапов с магате за несоответствие так сказать?
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23.03.2023 23:02 Ответить
Скільки валіз з грошима кремль вкидає в це магате що воно таке про-рашистке?
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24.03.2023 08:29 Ответить
да потому что самое очевидное решение -- оккупант должен уйти. и точка.
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24.03.2023 09:07 Ответить
Скоро ця зона буде створена силами ЗСУ, як це було на Чорнобильській АЕС.
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24.03.2023 12:07 Ответить
 
 