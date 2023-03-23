Казахстан планує посилити контроль над реекспортом до Росії, - FT

Казахстан планує посилити контроль за товарами, які проходять через країну для реекспорту в РФ, відстежуючи їх доти, доки вони не досягнуть кінцевого пункту призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, торік у Казахстані зафіксували стрибок експорту до РФ, зокрема, побутової електроніки. Це пов'язують з тим, що санкції обмежили доступ РФ до західних ринків. Казахстан хоче задвольнити прагнення Європи не допустити обходу Москвою санкцій.

"Казахстан є одним з найближчих партнерів Москви, він не запроваджував жодних санкцій... Проте він також має тісні економічні зв'язки з ЄС і не хоче ними ризикувати", - пише видання.

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Казахстанські чиновники наполягають на тому, що за багатьма стрибками в експортних даних стоять інші причини, окрім реекспорту товарів до Росії. Але вони також прагнуть підкреслити заходи, яких країна вжила для забезпечення дотримання законодавства, такі як нова система митного відстеження.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за взаємною торгівлею з усіма партнерами", - сказав посадовець, додавши, що країна "постійно працює над зниженням ризиків реекспорту".

Дані казахстанського Бюро національної статистики свідчать про 25-відсоткове зростання експорту до Росії минулого року порівняно з попереднім роком. Наприклад, кількість пральних машин, експортованих до Росії з Казахстану, зросла з нуля в 2021 році до майже 100 тис у 2022 році.

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