Візит Сі Цзіньпіна до Москви є тривожним меседжем про підтримку Китаєм Росії, – глава Пентагону Остін

Зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві й підписання спільних документів, які підтверджують двостороннє партнерство в умовах війни проти України, надсилають тривожний сигнал про те, що Китай готовий підтримувати Росію.

Про це заявив під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США глава Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки", - зауважив міністр оборони США.

Остін підкреслив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з російським лідером по суті "стали демонстрацією підтримки" Путіна, що само по собі "є дуже тривожним".

Глава Пентагону також зауважив, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

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