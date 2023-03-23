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Візит Сі Цзіньпіна до Москви є тривожним меседжем про підтримку Китаєм Росії, – глава Пентагону Остін

путін,сі

Зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві й підписання спільних документів, які підтверджують двостороннє партнерство в умовах війни проти України, надсилають тривожний сигнал про те, що Китай готовий підтримувати Росію.

Про це заявив під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США глава Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки", - зауважив міністр оборони США.

Остін підкреслив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з російським лідером по суті "стали демонстрацією підтримки" Путіна, що само по собі "є дуже тривожним".

Глава Пентагону також зауважив, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен на комітеті Сенату США: Підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтону

Автор: 

Китай (4575) Пентагон (1419) росія (65098) Остін Ллойд (521)


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23.03.2023 22:51 Відповісти
Это только звоночек. Лет так пять назад я прогнозировал, не дай бог такому случится,если Китай и эрефия войдёт в союз ,будет например китароисия ,новое образование на той территории. кацапам похер,их хоть на бутылку натягивай и даже не ойкнут,попросят ещё и молочную. А вот миру придётся туго. Что делать Украине в таком случае? Это первое и второе хайло агент влияния Китая и это только слепцу не видно и не понятно . А понимая,какие болваны и профаны попали во власть ,жутко становится. даже и думать дальше. Дай бог мир видит и понимает такую угрозы и главное,чтоб Украина не стала разменной монетой в ихней угоде.
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23.03.2023 22:51 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Можно долго говорить про мощь НАТО по отношению к новой Оси зла. Факты: С ядерным оружием: Китай, Северная Корея. Скоро будет ядерное оружие: Иран. Участвуют в войне против Украины, которая отдала ядерное оружие и которой Запад боится дать ракеты на дальность 300км и один F-16.
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23.03.2023 22:55 Відповісти
Сі Дзін і Пу Тін близнюки-браття.
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23.03.2023 23:02 Відповісти
філіал рашистського фсб в Україні-ГУР сьогодні пробував ліпити"зелену липу" про те, що куйло рашистське ніякого інтересу і вигоди від візиту куйла з китаю не отримає.
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23.03.2023 23:16 Відповісти
 
 