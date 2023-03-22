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Новини Війна
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Блінкен на комітеті Сенату США: Підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтону

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив американським законодавцям, що дипломатична і політична підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 22 березня Блінкен відповідав на запитання в Комітеті з міжнародних відносин Сенату в той час, коли президент Китаю Сі Цзіньпін залишив Росію, завершивши триденний візит, під час якого він і президент Росії Володимир Путін підписали низку документів про "стратегічну співпрацю".

"Я думаю, що їхня дипломатична підтримка, їхня політична підтримка і певною мірою матеріальна підтримка Росії, безумовно, суперечить нашим інтересам у припиненні цієї війни (РФ проти України. - Ред.)", – сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, Китай перетне "червону лінію", якщо надасть істотну військову підтримку Росії. За його інформацією, КНР поки не надала Росії військової допомоги, попри посилення дипломатичної підтримки.

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"На сьогодні ми не бачили, щоб вони перетнули цю межу", - сказав Блінкен у відповідь на запитання в комітеті Сенату про те, чи надає Китай "летальну допомогу" Росії.

Як заявив Блінкен, Китай попередили про серйозні проблеми не лише з боку США, а й із боку інших союзників України, якщо він надасть Росії суттєву військову допомогу.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

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ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.

Автор: 

Китай (4501) росія (64911) США (22473) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+5
Любу країну, де немає злочинної диктатури це не може влаштовувати.
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22.03.2023 20:08
+4
Стрілка на шкалі стурбометра потроху підповзає до позначки 50 Меркелей. Небезпечний рівень. Терміново викликати посла косооких в Білий Дім, де пригрозити Китаю... , та нічим, і продовжувати переводити виробництво в Азію, закриваючи власні заводи
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22.03.2023 20:06
+4
Ці дві варварські комуняцькі диктатури є головною загрозою світовій Цивілізації.
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22.03.2023 20:19
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Стрілка на шкалі стурбометра потроху підповзає до позначки 50 Меркелей. Небезпечний рівень. Терміново викликати посла косооких в Білий Дім, де пригрозити Китаю... , та нічим, і продовжувати переводити виробництво в Азію, закриваючи власні заводи
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22.03.2023 20:06 Відповісти
Нічим грозити Кітаю?

1. США « грозити» не будуть. Тільки попередять- бо цього достатне для Китаю.

Він дуже добре усе розуміе, що одне діло трандіти про борьбу с імперіалізмом у середині країни.
А зовсім друге діло- міжнародний рівень.

2. США достатньо Обмежети доступ Китаю на внутрішній ринок США для зменшення амбіцій Китаю.

А якщо це буде « не обмеження», а повний бойкот китайських товарів, то це буде повна зупинка іх єкономіки.

3. У Разі скордінованниз дій Заходу ( Европи, Японії та інших) проти китайських товарів- це буде повне руйнування всеого…

Чому???
Тому що усе китайське «єкономічне чудо « було сбудованно на доступу на завнішні ринки Західних країн.

Тому що коммуністичний Китай не взмозі збудувати «сильну» єкономіку. Его внутрішній ринок не може споживати усе що вони виробляють.

Ден Сяо Пін зміг умовити США відкрити свій ринок для китайських товарів.
Зараз американці зрозуміли що це була помилка та намагаються її виправити.

Один необережний рух Кітаю і ці двері будуть зачинени…
Тому вони много говорять та не дуже поспішають з допомогою ху&лу.
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22.03.2023 22:05 Відповісти
А інвестиції вашого бізнесу до КНР не суперечать інтересам, чи може айфони та багато іншого вже там не збирають?
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22.03.2023 20:08 Відповісти
Любу країну, де немає злочинної диктатури це не може влаштовувати.
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22.03.2023 20:08 Відповісти
На ютюбі вже більше року є цікаві симуляції того, як може початися військове зіткнення США та Китаю. Якщо коротко, то в один прекрасний момент при проведені демонстративних маневрів залякування у якогось із операторів озброєння не витримають нерви (як це вже бувало в історії) і хтось першим відкриє рахунок. А далі процес лавиноподібно стане неконтрольованим. Дивлячися, на те, як чешеться ЧСВ у убер-***** Сі - це цілком ймовірний сценарій. https://www.youtube.com/watch?v=rzw68Wt77aA&ab_channel=HypOps https://www.youtube.com/watch?v=vJXWJ-Px5tU&ab_channel=HypOps
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22.03.2023 20:13 Відповісти
Ці дві варварські комуняцькі диктатури є головною загрозою світовій Цивілізації.
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22.03.2023 20:19 Відповісти
В своё время Гитлер и Сталин поделили , в тайне, Европу между собою. Польшу пополам , Литву , Латвию , Эстонию , Финляндию решили отдать СССР . В результате , нет ни Гитлеровской Германии , ни СССР , а эти страны живы , здоровы и члены ЕС и НАТО , а в России гитлеризм
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22.03.2023 20:40 Відповісти
Ну що ж, якщо "суперечить" зробіть щось таке, щоб не суперечила...
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23.03.2023 03:59 Відповісти
Китай такая же ЫМПЕРИЯ РАБОВ, как и паРашка, но в отличи от злобных орков, китайцев больше и они на самом деле (своей внутренней природе) не такие ЗЛОБНЫЕ и воинственные, как хотят себя видеть (в многочисленых сказках-фэнтези китайского кинопроката), а довольно трусливые (в бою), поэтому проиграли в свое время монголам, японцам и даже немногочисленым англичанам. РАБЫ - всегда плохие и плохо мотивированные воины на поле боя, несмотря на свою многочисленость, история это уже многократно доказала!
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23.03.2023 07:16 Відповісти
 
 