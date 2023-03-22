Блінкен на комітеті Сенату США: Підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтону

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив американським законодавцям, що дипломатична і політична підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 22 березня Блінкен відповідав на запитання в Комітеті з міжнародних відносин Сенату в той час, коли президент Китаю Сі Цзіньпін залишив Росію, завершивши триденний візит, під час якого він і президент Росії Володимир Путін підписали низку документів про "стратегічну співпрацю".

"Я думаю, що їхня дипломатична підтримка, їхня політична підтримка і певною мірою матеріальна підтримка Росії, безумовно, суперечить нашим інтересам у припиненні цієї війни (РФ проти України. - Ред.)", – сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, Китай перетне "червону лінію", якщо надасть істотну військову підтримку Росії. За його інформацією, КНР поки не надала Росії військової допомоги, попри посилення дипломатичної підтримки.

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"На сьогодні ми не бачили, щоб вони перетнули цю межу", - сказав Блінкен у відповідь на запитання в комітеті Сенату про те, чи надає Китай "летальну допомогу" Росії.

Як заявив Блінкен, Китай попередили про серйозні проблеми не лише з боку США, а й із боку інших союзників України, якщо він надасть Росії суттєву військову допомогу.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

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ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.