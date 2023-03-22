ISW: Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном про бажане партнерство

Російський диктатор Володимир Путін за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити більш щільне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У спільній заяві КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру", яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладаються різні двосторонні наміри та підтверджується відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

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Однак зобов'язання, взяті на себе Сі та Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, продовжують вважати аналітики ISW.

Сі похвалив Путіна, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо "політичного врегулювання" війни в Україні, при цьому він не пішов далі за такі заяви.

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"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - звертають увагу експерти.

Голова КНР також не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад порівняно з тим, що Путін сподівався досягти переговорів, йдеться в публікації.

В ISW пишуть, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує, і якого бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.

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При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такої риторики явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод", - зазначають в ISW.

Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.