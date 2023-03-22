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ISW: Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном про бажане партнерство

путін,сі,цзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити більш щільне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У спільній заяві КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру", яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладаються різні двосторонні наміри та підтверджується відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

Читайте: Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні, - Путін

Однак зобов'язання, взяті на себе Сі та Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, продовжують вважати аналітики ISW.

Сі похвалив Путіна, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо "політичного врегулювання" війни в Україні, при цьому він не пішов далі за такі заяви.

Також читайте: Нічого зі сказаного Сі та Путіним не вказує, що війна в Україні скоро закінчиться, - Білий дім

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - звертають увагу експерти.

Голова КНР також не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад порівняно з тим, що Путін сподівався досягти переговорів, йдеться в публікації.

В ISW пишуть, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує, і якого бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.

Також читайте: Зеленський: Україна чекає від Китаю діалогу

При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такої риторики явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод", - зазначають в ISW.

Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.

При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.

ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Не пишіть ***** в пацакському стилі.
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22.03.2023 09:17
+7
Китай хоче, щоб росія якомога більше ослабла у цій війні, але не дасть їй програти остаточно.
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
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22.03.2023 09:24
+4
не захотів робити мінь*ет- от нема і партнерства
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22.03.2023 09:13
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не захотів робити мінь*ет- от нема і партнерства
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22.03.2023 09:13 Відповісти
Не пишіть ***** в пацакському стилі.
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22.03.2023 09:17 Відповісти
Смокче на вищому рівні, із задоволенням і аж по самі гланди і росія справедливо заслужила репустацію по всьому світі як знатна с@салка. Але @тсос @тсосом, а жетвувати собою, економікою, власним народом, ідучи на конфлік зі Світовим Лідером заради с@салки хай навіть і чудової ніхто не стане
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22.03.2023 09:21 Відповісти
Значит ждемо нових поставок озброєнь на парашу.
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22.03.2023 09:21 Відповісти
Сі добре знає, що:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.03.2023 09:21 Відповісти
Китай хоче, щоб росія якомога більше ослабла у цій війні, але не дасть їй програти остаточно.
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
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22.03.2023 09:24 Відповісти
Но зато получил внешнее управление !
И шо теперь скажут кацапы ?
Неужели быть под узкоглазыми лучше, чем "нам под янками" ?
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22.03.2023 09:25 Відповісти
Кричать що краще, ідіоти.
В ЄС, для прикладу, уйобики уйобуються як хотять, а під чайною так не походиш
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22.03.2023 09:31 Відповісти
Си медленно проворачивает ***** на нефритовом стержне.

Уверен, он после ***** с Байденом базарить полетит.
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22.03.2023 09:26 Відповісти
СВО іде по плану.... Китаю 😕
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22.03.2023 09:28 Відповісти
так. і це найнеприємніше для нас
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22.03.2023 09:51 Відповісти
Звідки вони знають,чого вони досягли.
Це наші керівники всіх рангів у fb повідомляють про кожний снаряд.
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22.03.2023 09:37 Відповісти
Вот что, ребята. Пулемета я вам не дам.
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22.03.2023 09:38 Відповісти
китай получает нефть от ***** почти даром так что все по плану...
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22.03.2023 09:40 Відповісти
https://youtu.be/GdUEczJ8u1s Во Владивостоке не успевают хоронить
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22.03.2023 09:40 Відповісти
А всего то, пыню намедне объявили в розыск.
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22.03.2023 09:43 Відповісти
вони ніхєра аналізувати не можуть. вже стільки сказаного ними виявилося булькою, що часом думаю, чи на китай вони там всі працюют
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22.03.2023 09:48 Відповісти
Існує думка,що китай не пробачить ніколи раші відібрані китайські землі...значить,сильний лаптестан йому не потрібен і він веде сценічну гру,спостерігаючи,чим все це закінчиться для помийки.
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22.03.2023 10:21 Відповісти
Ну типично китайский стиль, взяли как можно больше, дали как можно меньше.
Нафига им связываться с санкциями, если можно получить всё и даром от РФ итак, тем-то деваться некуда и без оружия они на Китай завязаны. Датут какие-то крохи через Иран да Корею, тем дело и кончится.
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22.03.2023 10:22 Відповісти
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22.03.2023 11:06 Відповісти


тут навiть нiчого i писати не потрiбно. достатньо просто подивитись...

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22.03.2023 13:30 Відповісти
 
 