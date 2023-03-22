ISW: Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном про бажане партнерство
Російський диктатор Володимир Путін за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити більш щільне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися.
Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У спільній заяві КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру", яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладаються різні двосторонні наміри та підтверджується відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.
Однак зобов'язання, взяті на себе Сі та Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, продовжують вважати аналітики ISW.
Сі похвалив Путіна, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо "політичного врегулювання" війни в Україні, при цьому він не пішов далі за такі заяви.
"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - звертають увагу експерти.
Голова КНР також не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад порівняно з тим, що Путін сподівався досягти переговорів, йдеться в публікації.
В ISW пишуть, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує, і якого бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.
При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.
"Такої риторики явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод", - зазначають в ISW.
Сі Цзіньпін прибув з візитом до РФ 20 березня. Того ж дня він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до "мирного плану Китаю" і що багато положень цього плану можуть бути взяті за основу мирного врегулювання для України. Цзіньпін відповів, що Пекін та Москва мають багато однакових або схожих цілей, і запросив Путіна до Китаю.
При цьому обидва лідери твердять, що їхні країни не вступали у військовий союз.
ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту до РФ Сі Цзіньпін може вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провести віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ввечері 21 березня президент заявив, що поки Україна не має підтвердження інформації щодо цієї розмови.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
И шо теперь скажут кацапы ?
Неужели быть под узкоглазыми лучше, чем "нам под янками" ?
В ЄС, для прикладу, уйобики уйобуються як хотять, а під чайною так не походиш
Уверен, он после ***** с Байденом базарить полетит.
Це наші керівники всіх рангів у fb повідомляють про кожний снаряд.
Нафига им связываться с санкциями, если можно получить всё и даром от РФ итак, тем-то деваться некуда и без оружия они на Китай завязаны. Датут какие-то крохи через Иран да Корею, тем дело и кончится.
тут навiть нiчого i писати не потрiбно. достатньо просто подивитись...