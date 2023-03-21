Зеленський: Україна чекає від Китаю діалогу

Представники України передали Китаю як публічно, так і дипломатичними каналами українську формулу миру. В Україні чекають діалогу від Китаю.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, передає Цензор.НЕТ.

"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь", - заявив президент.

Як повідомлялося, досі немає конкретики, чи відбудеться розмова між Зеленським та головою КНР Сі Цзіньпіном, який наразі перебуває в Москві з офіційним візити.

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