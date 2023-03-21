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Новини
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Я вважаю це сумним, - Бербок про візит Сі Цзіньпіня до Москви

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала нинішню позицію КНР і візит до Москви китайського лідера сумними і закликала Пекін до активнішої ініціативи заради забезпечення миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила після зустрічі парламентської групи партії "Зелених", співлідером якої є Бербок.

"Я вважаю це сумним", - сказала глава МЗС Німеччини.

Вона зауважила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за мир у світі.

Візит голови КНР Сі Цзіньпіна до москви міг бути використаний Пекіном для спроб врегулювати ситуацію. Натомість, зауважила Бербок, були запевнення у глибокій дружбі між двома країнами і в чудових результатах торгівлі в 2022 році.

Про загарбницьку війну росії проти України китайський лідер навіть не говорив, вказала Бербок. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВIДЕО

Автор: 

Сі Цзіньпін (312) Анналена Бербок (453)


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Топ коментарі
+13
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21.03.2023 19:07
+7
Це пусті слова .США та ЕС забирайте інвестиції та виробництва з КНР назад до себе і ви зразу відчуєте зміну риторики у китайців!!
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21.03.2023 19:11
+7
Самі викормили гадину. Спершу сталін давав зброю, допоміг з атомною бомбою, а потім, коли хитрожопі китайці почали вдавати, що посварились з кацапією, всі наперегонки кинулись їм помагати, індустріалізувати і виводити до них виробництво. Думали, що відвернуть їх від кацапії і привчать до європейської цивілізації. А китайози надурили і цих. Виросла гідра, готова пожерти всіх. Тепер заграють з кацапією, але вже є наказ Сі вживати замість кацапських назв владивосток, хабаровск, ... "справжні" китайські назви.
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21.03.2023 19:21
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21.03.2023 19:07 Відповісти
виразила озабоченность
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21.03.2023 19:07 Відповісти
Це пусті слова .США та ЕС забирайте інвестиції та виробництва з КНР назад до себе і ви зразу відчуєте зміну риторики у китайців!!
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21.03.2023 19:11 Відповісти
Самі викормили гадину. Спершу сталін давав зброю, допоміг з атомною бомбою, а потім, коли хитрожопі китайці почали вдавати, що посварились з кацапією, всі наперегонки кинулись їм помагати, індустріалізувати і виводити до них виробництво. Думали, що відвернуть їх від кацапії і привчать до європейської цивілізації. А китайози надурили і цих. Виросла гідра, готова пожерти всіх. Тепер заграють з кацапією, але вже є наказ Сі вживати замість кацапських назв владивосток, хабаровск, ... "справжні" китайські назви.
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21.03.2023 19:21 Відповісти
Китайці і кацапи мають схожу історію рабства в результаті феодально-кріпосницького і комуністичного правління. Рабство в них вже зафіксоване на генному рівні. Вони не жили, а існували серед брехні, підлості і жорстокості. Любий психолог підтвердить, якщо рабу дати владу, він стане чудовиськом. Так що не бачу нічого дивного. Косоокий прикинувся ягнятком точно так як і недоносок тільки щоб отримати можливість вкрасти технології це зробило рабів сильнішими і дало владу над слабшими. Недоноску свербіло скористатись новим надбанням і він зірвався, але переоцінив свої можливості. Косоокий розсердився, що із-за нетерпеливого дурня і йому надалі доступ до технологій на всякий випадок обмежать, але зрозумів, що триматись разом з опущеним необхідно, щоб бути сильним гравцем на міжнародній арені. Та й у дурня треба використати - ним легше управляти, можна видурити в нього вітаміни для себе.
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21.03.2023 20:35 Відповісти
золотые дипломатические слова Бербок... надеюсь, вонючему ворующему китаю подписали приговор...
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21.03.2023 19:23 Відповісти
недостатки перевода. В немецком языке нет идиомы "унылое говно".
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21.03.2023 19:33 Відповісти
Цікаво, що краще сум чи занепокєння ?
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21.03.2023 19:38 Відповісти
Це дійсно дуже сумно. Як нас зрадив свого часу Янукович на користь Московії. Так зараз зрадив Путлер на користь Китаю.
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21.03.2023 19:57 Відповісти
Московія довгий час буде колониєю Китая.
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21.03.2023 19:58 Відповісти
всі диктатори сцикливі,
збираються зграями щоб почуватися безпечно
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21.03.2023 20:32 Відповісти
Вже пізно пити "Боржомі". Бажання "заощадити" на оплаті праці та природоохоронних заходах, а точніше, елементарна скнарість зіграли із виробниками "ширнепотребу" злий жарт. Перенесення виробництва "всього і вся" до Китаю дозволило завалити практично весь світ споживчими товарами. "Підсажені" на низькоякісні, але наддешеві товари, споживачі вже не взмозі від них відмовитись.
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21.03.2023 21:12 Відповісти
а вот янелохмнесорокдва и кулёёб молчат... то, что у обеих украинских политиков нет мозгов - сомнений никаких... может им уже пора сказать - всё, ухожу?
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22.03.2023 06:50 Відповісти
 
 