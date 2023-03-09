Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов погрожує розправою президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов заявив, що з радістю подивився б на помсту російських солдат за постачання зброї в Україну.

"Дождетесь! Будет стоять Т-90 прямо напротив вашего рейхстага гребаного!" - погрожує пропагандист.

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