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Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов погрожує розправою президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов заявив, що з радістю подивився б на помсту російських солдат за постачання зброї в Україну.

"Дождетесь! Будет стоять Т-90 прямо напротив вашего рейхстага гребаного!" - погрожує пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов обурений постачанням танків "Leopard" в Україну: "Шольц, Бербок, Пісторіус - нацистские подонки! Германия - законная военная цель!". ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7484) Єврокомісія (2184) пропаганда (2826) погрози (490) Соловйов Володимир (141) фон дер Ляєн Урсула (794) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+74
Так уже ж стояв, тільки ніби Т-72. Але є нюанс...
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09.03.2023 10:53 Відповісти
+73
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09.03.2023 10:55 Відповісти
+58
Можу тільки побажати,щоб це відео з німецькими субтитрами показали в ЄС.
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09.03.2023 10:55 Відповісти
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*************** свинособака пнх...............................
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09.03.2023 11:13 Відповісти
о весеннее обострение
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09.03.2023 11:14 Відповісти
Аналена у роздумакх Яку швабру дауну запхати у дупу.
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09.03.2023 11:14 Відповісти
Гадаю, що замість швабри краще підійшов би великий і грубий кактус.
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09.03.2023 23:01 Відповісти
Они бы дошли за неделю до Ла-Манша, но зачем-то пошли через Бахмут.
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09.03.2023 11:17 Відповісти
Соловьев настолько тупой, что даже не понимает, что его тявканье хорошо слышно токо в его говностудии.. Камера вся в слюнях, наверно, лол... Зря глотку дерет только...
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09.03.2023 11:17 Відповісти
....Соловейко, мабуть до сина свого в модельне поїдь, там тобі продують всі мізки і отвори)))
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09.03.2023 11:18 Відповісти
Хіба що картонний рейстах осилять той що вони побудували
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09.03.2023 11:18 Відповісти
таке враження що на якогось задорнова натягнули гумове обличчя якогось соловйова
інтонація та ж сама
так звані жарти так само гидотні
думаю що й пушкін так само розважав друзів гусарів 200 років тому такими ж жартами

русская ідєнтічность
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09.03.2023 11:21 Відповісти
Гидко дивитись на цього виродка! Але ж кацапня дивиться. Та ще й з "васторгом".
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09.03.2023 11:23 Відповісти
І *****, й цей соловей -- то є відображення внутрішнього світосприймання усієї кацапні. Так що -- нічого дивного в тому що дивляться "Та ще й з "васторгом".
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09.03.2023 11:36 Відповісти
якось не переконливо, опереточно, таким підорастичним фальцетом. Бенефіс для мерзотників
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09.03.2023 11:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d1Bs--GFep0&t=38s ******** раскрыл тайну своего СЫНА 😁 [Пародия]
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09.03.2023 19:01 Відповісти
непереконливо
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22.03.2023 00:50 Відповісти
Этот козел, у него крыша поехала,окончательно рехнулся урод, помогите ему избавиться от страданий и пристрелите как бешеную сучку
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09.03.2023 11:25 Відповісти
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09.03.2023 12:03 Відповісти
Соловьев-Шапиро у которого оба родителя евреи, типичный представитель "мирового Хабада".
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09.03.2023 11:27 Відповісти
Соловьев типичный представитель россии, путина и кремля.
К Хабаду, как и к евреям(кроме записи в Свидетельстве о Рождении), как и к еврейской религии он не имеет ни малейшего отношения.
Ваня, а чем вам не нравится Хабад?
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09.03.2023 11:42 Відповісти
Он верующий иудей.
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09.03.2023 13:10 Відповісти
Откуда вы знаете, что он верующий иудей?
Вы с ним вместе молились?
Вы с ним общались на религиозные темы?
На чем основывается ваше утверждение.
Лично я вижу, что его "бог" сидит в Кремле, а его духовные "ценности", это русские уголовные понятия.
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09.03.2023 13:29 Відповісти
В Израиле нет гугла?
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09.03.2023 16:02 Відповісти
Вопрос веры настолько личный, что в Гугле он не отображается.
Вот путин, к примеру, на праздники стоит в церкви с толстой свечой в руках. Он верующий?
Поэтому я вас и спросил, откуда в вас такая железная уверенность, что Соловьев верующий иудей?
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09.03.2023 16:14 Відповісти
Да что вы говорите. У вас в Израиле какой-то странный гугл. Даже в Википедии написано что он иудей. Он сам рассказывает всем что ходит молиться в синагогу.

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09.03.2023 16:21 Відповісти
Часто в нашу синагогу
Ходит девушка одна
И молиться с нею вместе
Я готов хоть до утра
Я хотел бы в этом зале
С ней молитвы прошептать
Но нельзя, мне имя путин
Надо вовремя сказать
Кружаться бабки, легко в карманы скользя
Легко и плавно скользя льется бакс серебристый...

Как-то так примерно. Отвали, лахтинский, мои запасы внимания, любви и ласки для тебя на сегодня закончились
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09.03.2023 16:32 Відповісти
Arye, не нервничайте, пожалуйста! И не вступайте в перепалку с пригожинскими и или подляковскими ( что, по сути, одно и тоже)! Не опускайтесь до уровня дураков, иначе они задавят Вас своим "опытом"!
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09.03.2023 16:05 Відповісти
солов,їний гуано - герой задрипаного мультіка, намалоьваного гоміками з глибокого перепою після ночної оргії...
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Не защищайтесь, а то ******.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
Орет постоянно, как притыренный.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
Коли цю нациську паскуду повішають ?,затрималось воно на цьому світі.
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09.03.2023 11:37 Відповісти
Та не довго вже чекати.... Він це знає того й *******
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09.03.2023 16:23 Відповісти
Чё то оно какое-то нервное не? И нозями топает, и верещит, как недорезанное, и пальциком грозит...
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09.03.2023 11:46 Відповісти
окончательно ясно, что первый петух на масковской деревне выбрал тюрьму в Европе, а не нары в счастливом ГУЛАГе или чью-то кувалду по голове или под хвост...
весь этот безумный энтузиазм кацапского патриота-дебила об этом аж кричит..
петухов прекрасно понимает, что Мокше он - говно, пусть и элитное, а в "Гааге" и бить не будут и накормят его-тварюку, как человека и даже без телевизора с интернетом не оставят, он даже "майн кампф" сможет написать
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09.03.2023 11:49 Відповісти
Мудило гороховое, он должен подозревать что мы его посадим в клетку и будем демонстративно хорошо к нему относиться, шут безмозглый
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09.03.2023 11:52 Відповісти
а сынок твой .....че ногти-то красит???)))))
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09.03.2023 12:18 Відповісти
"Одна з перших західних реакцій на відкриття звірств російської армії в Бучі - незабарна, соцмережева, - прийшла таки з «зони переламаних хребтів»: від німецьких жінок старшого покоління. Ну зрозуміло, що росіяни робили таке в нас у 1945-му, - казали вони, - ми були для них вороги, загарбники, від яких вони п'ять літ мусили відбиватись, але чому вони тепер роблять це саме з українками, їх-то за що?..

Під тиском нових фактів перегляду вимагали самі умови задачі. Стало ясно, що помилка вкралась десь там: раз росіяни, вдершись у Богу-їм-духа-винну Україну, ґвалтують матерів на очах у дітей і дітей на очах у матерів з таким самим масовим оскаженінням, як робили це з угорками й німкенями в 1945-му, то, може, чого доброго, вони й тоді робили це - не тому (як погодились були весь цей час уважати жертви), що їх палило жагою помсти за «такі самі» злочини, скоєні німцями й угорцями в їхніх містах і селах, - а, страшно припустити, тому, що вони ПО ТЕ Й ПРИЙШЛИ - по дозволене ПРАВО БУТИ ЗВІРАМИ?.. Що ґвалт і мародерство, з засади протипоказані армії описаного Клаузевіцем модерного типу (і тоталітарним арміям Осі в тому числі, їхні злочинства, досконало вивчені й описані, виглядали інакше!), - були, є і залишаються СИСТЕМНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ російської армії, що в 18-19-му, що в 20-му, що сьогодні, в 21-му столітті?..

Щось таке підмічає навіть далека від військової справи Польц (недарма все-таки дружина офіцера іншого крою!), - дивуючись, як у росіян взагалі щось виходило, «при такому розгардіяші». Що «розгардіяш» цей має свою логіку, вона, розуміється, не здогадується, то вже інсайдерське знання: Льву Копєлєву це намагався пояснити його політрук (котрий його зрештою й посадив, за нетямущість!) - щоб спонукати армію, до краю виснажену трьома роками найтяжчої мислимої війни, після визволення своїх земель, замість посунути додому, гнатись далі за кордон завойовувати для Сталіна нові землі, - на те недосить було «заградотрядів» за спиною, треба було «стимулювати бійців матеріально», простіше кажучи - дати знати, що «йдемо грабувати буржуїв». Це не було нібито «неминуче» озвіріння мужчин на війні, як то всіляко намагаються представити злочинці (і, в унісон їм, згодні на покуту «за гріхи батьків» жертви), а цілком планова, цинічна політтехнологія деморалізації: підкупу демотивованої армії - розбоєм і наживою.

Олесь Гончар у фронтовому щоденнику записує так прямо й почуте з уст комбрига - перед боєм за чергове угорське містечко: «Братцы! Впереди вино и бабы, с Богом, за мной!» - чи ж варт дивувати, що потім ніч у взятому під такий заклик містечку лящатиме од жіночого вереску?.. Спостережлива Польц навіть зуміла завважити певну закономірність: скидалось на те, що по взяттю міста «росіяни» (як вона їх уперто йменує, не розрізняючи підрадянських народів, але, за всіма спогадами, росіяни й становили ядро «армії ґвалту») отримували від командування, як у середньовіччі, три дні на розграбунок, - а вже по тому починалось сяке-таке впорядкування окупації… У цій культурній матриці (в модерну добу характерній для світу тюрми і «зони») «жінки ворога» належать до «трофеїв», таких самих, як майно в покинутих помешканнях - ним або захланно, наввипередки напихають солдатські мішки, щоб відіслати додому (за наказом Наркомоборони СРСР від 26.12.1944, тобто відколи Червона Армія покинула територію СРСР, кожному бійцеві дозволялась одна посилка з фронту «в тил» місячно, вагою, залежно від звання й бойових заслуг, від 5 до 16 кг, під що створено було цілу окрему інфраструктуру військового мародерства), - або ж із ненавистю нищать (палять, трощать, мітять своїми екскрементами…) все те, що не здужають привласнити (що не влізає в мішок). В застосунку до «живих трофеїв» це значить - або цілим взводом накидаються ґвалтувати, що́ (хто!) трапиться попідруч (вік жертв, за Е. Бівером, зафіксовано в діапазоні від 8 до 80 років), або, що́ не вдається «привласнити пенетрацією» (наприклад, в разі опору або «зіпсуття при використанні»), - вбивають. https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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09.03.2023 12:21 Відповісти
Тепер я думаю, що Польц, занадто юна й не надто досвідчена в сексі <...>, все ж відчула й точно продіагностувала в цих своїх, без іронії кажучи, «польових дослідженнях російського сексу» одну дуже важливу річ, якої досі не сказала нам вся світова русистика: російська культура, за своєю суттю, є культура ТЮРЕМНО-ГАРНІЗОННА, і секс у ній - ІНСТРУМЕНТ ВЛАДИ, а не насолоди. Саме тому гуртові ґвалти й сприймалися Ален як чисте насильство: бо вони такими й були.

Але за визнанням цього факту відкриваються двері в реальність, русистикою практично не освоєну. Щоб її зрозуміти, мають (чи краще сказати - мали?) бути написані цілі бібліотеки правдивих книг - про рабське становище жінки в Росії, про «Домострой» і збережену до 20 ст. пуналуальну родину («снохачество»), про культурну німоту російської жінки, також до самого 20-го ст. включно (Ахматова недарма заявляла під кінець життя: «Я научила женщин говорить»!), про появу повноцінних жіночих образів у російській літературі під західним, насамперед українським (найближчим) впливом, - про все те, що десятиліттями було викривлялось, замовчувалось, ретушувалось і затулялось штучно вималюваними декораціями позірної «цивілізованости», і без чого годі зрозуміти російську «культуру зґвалтування» як ту історичну форму суспільної організації, в якій статевозріла жінка є за визначенням або «чиясь», або «всіх» , і тому сам по собі гуртовий ґвалт як такий у принципі не мислиться злочином (він цілком грайливо-добродушно оспівується і в веселих народних частушках, і в «жартівливій» спадщині російських класиків, як-от у поемі М. Лермонтова «Уланша», і коли жінка знов гине від множинних травм хребта й малого тазу, як це сталось у 2014-му в Донбасі з місцевою мешканкою, котра необачно запросила до себе на день народження російських солдатів, але сексом гадала зайнятись тільки з одним із них, то окупаційна влада трактує таку смерть як «нещасний випадок» - у повній згоді з цим самим, глибоко «домодерним», моральним кодексом).

Це довга дорога, і досі її було надійно закрито від нас барикадами брехні. Вихопившись в Україні 2022-го на сцену історії при повному світлі прожекторів такою, як є, без гриму й машкари, 300-тисячна російська армія розвалила ці барикади. Цю дорогу тепер західна культура може й повинна пройти - в інтересах власного самопізнання і, в кінцевому підсумку, - самозбереження.

А ще цю дорогу вона завинила новим жертвам, які, на відміну від своїх попередниць 1945-го (а почасти, ще й 1995-го!), навідріз відмовились, у будь-який спосіб і в будь-якій пропорції, ділити із злочинцем його вину".

(З есе "РЕПОРТАЖ ІЗ ЗОНИ ЗЛАМАНИХ ХРЕБТІВ", лютий 2023) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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09.03.2023 12:22 Відповісти
Буде стояти той танк 100%! І не один ! Тільки трохи попечений,з відбитою башнею і без траків.
У Києві вже виставляли такі танки
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09.03.2023 12:39 Відповісти
Че йому пердак скипідаром намастили чи шо,так верещить,пішов би до рейстагу і показав би німцям куськину мать,во би нарід реготав!
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09.03.2023 13:16 Відповісти
На новый казенный дом под Воркутой зарабатывает!
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09.03.2023 13:16 Відповісти
А глупая немчура им всё заводы и трубопроводы строила. Вот результат.
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09.03.2023 13:25 Відповісти
нацист еврей соловьев это просто оскорбление 6 млн евреев убитых гитлером и его выродками -- это обыкновенный *********** --- тебя падла петля ждет уже с 14 года
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09.03.2023 13:33 Відповісти
Ну ніяк не можу зрозуміти,що вони там курять чи нюхають,ну щось мабуть новеньке,ще засекречене.
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09.03.2023 13:45 Відповісти
Це котрі рюзькіє солдати розберуться, ті що райцентр нещасний десять місяців взяти не можуть? З такими темпами вони до рейстага через 50 років доберуться. Бербок вже на пенсії буде, а Ляєн геть стара, дай Боже їм здоров'я!
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09.03.2023 13:57 Відповісти
Психічно хворий. https://som.livejournal.com/1089805.html "бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше" .
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09.03.2023 14:07 Відповісти
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *немца* - *россянец*, що є дуже актуально тепер для кожного українця. *Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли россияне не люди. Отныне слово "россияне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянен" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного россиянина. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя россиянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, россиянин убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей россиянина штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь россиянина жить, россиянин повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее россиянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою россиянцев. Убей россиянца! - это просит старуха-мать. Убей россиянца! - это молит тебя дитя. Убей россиянца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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09.03.2023 14:24 Відповісти
Его бы слова да этим женщинам в уши
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09.03.2023 14:42 Відповісти
неначаси. Им олимпиаду скоро проводить. С дорогими гостями
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09.03.2023 21:57 Відповісти
Ах Моська, знать она сильна.
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09.03.2023 14:47 Відповісти
Так это и сейчас можно организовать. Вон в Таллинне стоял русский танк на площади Свободы. Правда, Т-72, но можно и Т-90 подыскать
https://i.err.ee/resize?type=optimize&height=1080&url=https%3A%2F%2Fs.err.ee%2Fphoto%2Fcrop%2F2023%2F02%2F25%2F1805237hce6c.jpg
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09.03.2023 14:49 Відповісти
Европа снова взглотнёт этот помёт??
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09.03.2023 15:04 Відповісти
вже ,нуль реакції на порушення повітряного простору ЕС кацапськими ракетами .
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09.03.2023 15:51 Відповісти
меня поражает, что они делают вид, что этого вообще нет....
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09.03.2023 21:58 Відповісти
Помьотич розуміє, що його нічого не врятує, може продовжувати наматувати шмарклі на кулак. Давно йому вже по фіг, а градус треба підвищувати. Так що.... треба виловити цю мерзоту
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09.03.2023 16:01 Відповісти
Главный клоун+ феерический дибил
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09.03.2023 16:55 Відповісти
цвіркотить цей соловей за гроші, тексти пише для лохторату фсб, так що не звертайте уваги на цього папугу, він ретранслятор пропаганди.
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09.03.2023 18:29 Відповісти
Не в цьому житті, бидло, не в цьому житті.
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09.03.2023 20:08 Відповісти
воно хворе ! коли Бог хоче покарати то він відбирає розум !
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09.03.2023 22:14 Відповісти
Хм-м-м... У здорової людини здорові потреби. А то, що Солов'їний Помйот хоче дивитися на жахливі перверзії - не дивина; ба більше - свідчення того, що з головою (та й у штанях) у нього біда. На синульку б свого дивився, коли вже без вуаєризму ніяк не обійдеться.
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09.03.2023 22:59 Відповісти
Ну, балабол соловьинный помет , вряд ли уже над рейхстагом будет красный флаг резвиваться ведь его в 1945 украинцы туда повесили зря за вас мрази они воевали с немцами теперь видно кто враг а кто друг
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09.03.2023 23:18 Відповісти
Просто смішно цього ушллепка слухати, по своїй суті це гімно, яке окрім погрожувати своїм смердючим ротом, більше нічого не вміє, заробляє як може, але ж кара настигне...
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10.03.2023 06:15 Відповісти
Эбанарий,Ти мартышка кому угорожаеш??!!кацапише швайн,все что ты можешь эт вонять,чё скатался на передок ????очко как ,не треснуло,скотч прислали?
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14.03.2023 23:44 Відповісти
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