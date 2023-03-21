Китай поставив Росії безпілотників на більш ніж 12 млн доларів, - NYT

Близько 70 китайських компаній продали безпілотники Росії 26 різних брендів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

З початку війни Китай поставив Росії дронів та запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці данні видання отримало від російської митниці.

Проте видання зазнчає, що "китайські компанії для обходу санкцій використовують ланцюжки посередників, які можуть містити більше ніж десяток фірм. Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною ширшого потоку технологій, які продаються неофіційними каналами й іншими дружніми Росії країнами, такими як Казахстан, Пакистан і Білорусь".

Таким чином до Росії стабільно поставляються сотні безпілотників різноманітних моделей, які одразу ж вирушають до зони бойових дій в Україні.

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У цій галузі домінують китайські команії DJI та Autel. Проте вони запевняють, що дотримуються санкцій і відзначають, що не можуть проконтролювати, як саме покупець використовує їхню продукцію.

На думку опитаних NYT експертів, найкращим виходом із ситуації стане прирівнювання китайських дронів до товарів подвійного призначення.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили на Донбасі китайський комерційний дрон Mugin-5.

Нагадаємо, наразі голова КНР Сі Цзіньпін перебуває у Москві з офіційним візитом. У НАТО вважають, що російський диктатор Путін проситиме його про постачання зброї до Росії.

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