УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10890 відвідувачів онлайн
Новини
11 672 57

Китай поставив Росії безпілотників на більш ніж 12 млн доларів, - NYT

дрон,безпілотник

Близько 70 китайських компаній продали безпілотники Росії 26 різних брендів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

З початку війни Китай поставив Росії дронів та запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці данні видання отримало від російської митниці. 

Проте видання зазнчає, що "китайські компанії для обходу санкцій використовують ланцюжки посередників, які можуть містити більше ніж десяток фірм. Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною ширшого потоку технологій, які продаються неофіційними каналами й іншими дружніми Росії країнами, такими як Казахстан, Пакистан і Білорусь".

Таким чином до Росії стабільно поставляються сотні безпілотників різноманітних моделей, які одразу ж вирушають до зони бойових дій в Україні.

Також читайте: Якщо Китай хоче миру в Україні, то має говорити безпосередньо з Україною, - Столтенберг

У цій галузі домінують китайські команії DJI та Autel. Проте вони запевняють, що дотримуються санкцій і відзначають, що не можуть проконтролювати, як саме покупець використовує їхню продукцію. 

На думку опитаних NYT експертів, найкращим виходом із ситуації стане прирівнювання китайських дронів до товарів подвійного призначення.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили на Донбасі китайський комерційний дрон Mugin-5. 

Нагадаємо, наразі голова КНР Сі Цзіньпін перебуває у Москві з офіційним візитом. У НАТО вважають, що російський диктатор Путін проситиме його про постачання зброї до Росії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та Сі Цзіньпін обговорили "мирний план" Китаю

Китай (4501) росія (64911) дрони (4620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними мерзенними покидьками...
показати весь коментар
21.03.2023 17:09
+16
И эти сраные поцы, которые ещё не так давно сидели в своей перенаселённой клоаке во френчах идиотского покроя, кушали только воробьёв и рис с мышами, а сейчас, только благодаря инвестициям США и ЕС, катаются туристами (правда заплёвывая города где бывают) кушают рис с маслом и даже мясо, будут нам рассказывать за свои типа мирные инициативы в пользу Параши?
Я не одессит, но наш Подол это же кусок Одессы, так я имею им, китайцам сказать - идите таки в жопу и не на минуточку.
показати весь коментар
21.03.2023 17:19
+9
Дай Бог втриматися посеред цього кохання.

показати весь коментар
21.03.2023 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними мерзенними покидьками...
показати весь коментар
21.03.2023 17:09 Відповісти
Покажи мне тех кто таким не является?
показати весь коментар
21.03.2023 18:17 Відповісти
ти з Єрмаком і Сивохой! вгадав?
показати весь коментар
21.03.2023 18:22 Відповісти
Японія, Південна Корея, Сінгапур,Австралія довго ще казати достатньо виправдовуати виродків комуністичних
показати весь коментар
21.03.2023 18:58 Відповісти
Проржался. Вы видимо верите что есть хорошие народы и плохие народы. Так вот, таких нет.

И в китае давно нет комунизма.
показати весь коментар
21.03.2023 19:08 Відповісти
є поганий нарід. Лише один. Кацапня,представником якої ти є.
показати весь коментар
21.03.2023 20:41 Відповісти
Я украинец ка бы.
показати весь коментар
21.03.2023 20:43 Відповісти
Для обєктиввності . Піднебесну не турбують війни між "білими варварами"ю. Вона виходить з своїх інтерсів. Нас же не особо турбує - як в Африці вирізають один одного мільйони чорношкірих . Чи згадаєти ви хоч один випадок жахливої різанини? А в 1998 -2002 Велика Конголезька війна забрала життя більше 5 мільйонів людей....
показати весь коментар
21.03.2023 18:28 Відповісти
мене теж не цікавили би китайці якби вони не були причетними до цієї війни,не пхали свого носа...
показати весь коментар
21.03.2023 19:50 Відповісти
Сі Дзіньпінь, імператор Піднебесної , володар другої ,якщо не першої еконміки світу , якось переживе ваше невдоволення. Насправді китаю глибоко всеодно ,що тут з Росією та Україною - всі ,їхні дії направлені на США .
показати весь коментар
21.03.2023 21:43 Відповісти
другої-але без технологій та ринку країн цивілізованого світу вони ніщо...
показати весь коментар
21.03.2023 21:49 Відповісти
Ну не ніщо - у них величезний внутрішній ринок . Але будуть мати серйозні проблеми.
Але закрити Китай повністю Захід - теж не зможе - в них теж велика залежність від китайських товарів. Як і в нас.
показати весь коментар
21.03.2023 22:07 Відповісти
А українська влада недавно відкликала свій підпис в ООН щодо засудження геноциду уйгурів. І що, допомогло?
показати весь коментар
21.03.2023 21:29 Відповісти
Дай Бог втриматися посеред цього кохання.

показати весь коментар
21.03.2023 17:13 Відповісти
Сі сьогодні запросив ***** до Китаю.
Проглядається спрогнозований сценарій, коли ***** приїжджає до Піднебесної та там залишається під особисті гарантії Сі (думаю це і є головна тема цього візиту).
Особисто мені здається, що може статися таке: за відсутності ***** в країні у деяких регіонах Сибіру виникає спроба держперевороту, ***** каже про небезпеку свого повернення, потім після загострення ситуації він офіційно просить партнерській Китай про військову допомогу у прикордонних областях, після цього китайці вводять війська та встановлюють тимчасовий військовий протекторат до остаточного вирішення проблеми....
показати весь коментар
21.03.2023 17:34 Відповісти
Звучить занадто оптимістично
показати весь коментар
21.03.2023 18:20 Відповісти
А НАМ НА СКІЛЬКИ !?)
показати весь коментар
21.03.2023 17:13 Відповісти
згадуеться скільки ярдів втратив Китай за Мотор Січ..
Думаю не забудуть і не пробачать.
показати весь коментар
21.03.2023 17:15 Відповісти
ЗА 5 МИЛЛИАРДОВ 100 ПОТЕРЯТЬ !?)
показати весь коментар
22.03.2023 02:06 Відповісти
А нато каже що не баче доказів постачання зброї від китайців 🤡
показати весь коментар
21.03.2023 17:17 Відповісти
И эти сраные поцы, которые ещё не так давно сидели в своей перенаселённой клоаке во френчах идиотского покроя, кушали только воробьёв и рис с мышами, а сейчас, только благодаря инвестициям США и ЕС, катаются туристами (правда заплёвывая города где бывают) кушают рис с маслом и даже мясо, будут нам рассказывать за свои типа мирные инициативы в пользу Параши?
Я не одессит, но наш Подол это же кусок Одессы, так я имею им, китайцам сказать - идите таки в жопу и не на минуточку.
показати весь коментар
21.03.2023 17:19 Відповісти
Этих поцев, увы, почти мильярд, вот они и куражатся..
показати весь коментар
21.03.2023 19:30 Відповісти
Численность населения Китая на 2023 год достигла 1 млрд 411,75 млн человек.
показати весь коментар
21.03.2023 19:32 Відповісти
16.‎03.‎2023

Спецслужби США отримали статистичні дані про кількість населення Китаю. Станом на 01.01.2023. р. загальна кількість населення КНР складає tel:994 994 500 821 осіб.
показати весь коментар
21.03.2023 19:36 Відповісти
рускій с китайцем- братья навек. (с) Такі ж китайози підари, як і кацапи,кароч...
показати весь коментар
21.03.2023 17:20 Відповісти
Помниться мне, во времена юности порубоцкой, в городе что был сначала Владикавказ, затем с чего то стал каким то Джау Джикау, потом он стал Орджоникидзе и даже перед обкомом партии поставили статую грузина Серго онанирующего, а сейчас он опять Владикавказ, чем он будет завтра не знаю, может даже его назовут Маджил (осет.), так вот, там была площадь Советско-Китайской Дружбы, замет Мао что то там сделал не по Дзе(н) и площадь переименовали, вот уже не помню во что, но тоже что то пролетарское, но аборигены упорно называли её Китайская площадь.
показати весь коментар
21.03.2023 17:47 Відповісти
Якшо це закупки комерційних дронів, по типу тих же мавіків, то фіг шо китайозам можна закидати. Цікаво буде, якшо в ту цифру також входять "іранські" дрони.
показати весь коментар
21.03.2023 17:20 Відповісти
Зато у нас телеканалам олігархів

виділили з бюджету
понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом"
показати весь коментар
21.03.2023 17:23 Відповісти
як там абхазька абізяна арахамнія і далі хоче з китаєм домовлятись, чи як, га
показати весь коментар
21.03.2023 17:24 Відповісти
Акула будет рада, если весь мир окажется под водой. Китайская мудрость
показати весь коментар
21.03.2023 17:26 Відповісти
Європі і США треба споживати ще більше китайського лайна. Можливо тоді китайські комуністи "продемонструють милосердя" і розстріляють, спалять або втоплять живцем не всіх "білих буржуїв". Когось залишать у "трудових таборах" для вирощуваня рису.
показати весь коментар
21.03.2023 17:29 Відповісти
це буде для вас шоком, але ні Європа, ні США не споживають китайське лайно, більше того у Китая майже немає ніяких технологій. Просто Китай дуже дешево ліпить американські процесори до американських материнських плат з американськими екранами і називає це "Хуавей".
показати весь коментар
21.03.2023 17:39 Відповісти
Встречаться с убийцей и международным террористом, объявленным в розыск , может только такой же негодяй и подонок, поэтому, мир должен осудить эту встречу и начать поэтапную изоляцию Китая от мировой экономики.
показати весь коментар
21.03.2023 17:32 Відповісти
краснопузі з китайцями вбивали українців під час війни 1919-22 року, китайці входили до загонів будьонівців і ін сволоти. Почитайти записи Горліса Горського в Холодном Яру це черкаська обл.
показати весь коментар
21.03.2023 17:37 Відповісти
китайозам має бути бути об'явлений бойкот і торгове ембарго. Також ініційоване розслідування КОВІДу, до якого причетні імперія зла або жовта імперія зла чи обоє /особливу увагу приділити спільним біологічним навчанням в ухані мордору і жовтої небезпеки.
показати весь коментар
21.03.2023 17:37 Відповісти
Мечтай дальше. Китай слишком сильно вплетен в мировую экономику.
показати весь коментар
21.03.2023 18:16 Відповісти
китай суперечить головним світовим державам в Африці, Латинській Америці, Океанії, має теріторіальні претензії до всіх сусідів, краде технології та промислові зразки, демпінгує та постійно порушує писані і неписані правила. Світ дозріває до того, що істот треба убирати з світової торгівлі і процес потихеньку іде. А для захисту злонамірених інтересів чайни, зброєю якої убивають українців, рекомендую їхати туди, а не прикриватись прапором України.
показати весь коментар
21.03.2023 18:46 Відповісти
Китай и есть одна из мировых держав, это раз. Территориальные претензии к соседям есть у всех держав мира. Не ворует а покупает. Но промышленным шпионажем промышляют абсолютно все.
Ой, да что вы говорите. Правила соблюдают когда выгодно. А нарушают когда выгодно. И это всех касаеться.

Мир никуда не идет, если кто-то верит что мир прямо так спешит куда то выдавить Китай то он идиот с розовыми мечтами.

Из оружия Китайцев украинцев не убивают.
показати весь коментар
21.03.2023 19:14 Відповісти
Ага, якраз хунвейбини роблять так точно як і інші країни навіть бувші колоніальні. А це нічого що в Азійсько - океанському регіоні виникло декілька союзів і об'єднань але всі без китаю і він затаїв образу, на яку всім плювати.
показати весь коментар
21.03.2023 19:29 Відповісти
*********** давно нет. Это раз.
Китай нейтральная страна ему на эти союзы плевать.
показати весь коментар
21.03.2023 20:31 Відповісти
Китай ВПЛЕЛИ в мировую экономику. Могут и ВЫПЛЕСТИ из неё.
Выгоды от размещения там производств уже не так привлекательны на фоне растущих амбиций.
Да и цена китайской рабочей силы в последнее время заметно возросла...
показати весь коментар
21.03.2023 20:37 Відповісти
Он уже так с ней сросся что нет. Если Китай рухнет, Запад влетит в такой кризис и откат назад что ******. Это раз. Во вторых, связи Китая с экономикой мира не ограничены только расположением там заводов. Уже не раз писал.

По поводу растущей цены на раб.силу. В Китае проблема молодежной безработицы.
показати весь коментар
21.03.2023 20:41 Відповісти
Мирный план , продолжаем поставлять , ну просто мразота.
показати весь коментар
21.03.2023 17:39 Відповісти
Після цього, чого с китайцями розмовляти.
показати весь коментар
21.03.2023 17:47 Відповісти
Китай поставив Росії безпілотників на більш ніж 12 млн доларів .Настала пора ставити Китай раком
показати весь коментар
21.03.2023 17:57 Відповісти
Ну иди поставь. Рискуешь сам так стать.
показати весь коментар
21.03.2023 18:14 Відповісти
Потрібно вводити санкції проти них.Якщо вони хочуть мати торгівлі з РФ а не з ЄС та всім світом то флаг їм в руки.Україна має затвердити санкції перша і вимагати в інших.Тільки як це можна зробити як Агрохламідія там любить Китай.
показати весь коментар
21.03.2023 18:13 Відповісти
А кто то запрещал продавать беспилотники не военного значения?
показати весь коментар
21.03.2023 18:13 Відповісти
ходив сьогодні на Петрівку в Києві-прибарахлитися хотів,практично всі товари в магазинах китайські! їх хтось купує,митниця пропускає а гроші йдуть в Китай...може перш ніж жовтих лаяти,треба бліднолицих до стінки поставити? торгашів,митників,чекістів,податківців,кришувальників....Згодні?
показати весь коментар
21.03.2023 18:26 Відповісти
Почему то не вводят вторичные санкции? Почему?
показати весь коментар
21.03.2023 19:43 Відповісти
Надо байкотировать китайские товары! И создать во всем мире байкот китайскому ширпотребу!
показати весь коментар
21.03.2023 19:47 Відповісти
предлагаешь начать бойков с Мавиков-3? Или с Аутелов? Или с Метриксов? А дроны для ЗСУ ты где будешь брать такого качества и по такой цене?
показати весь коментар
21.03.2023 20:48 Відповісти
А як по-китайськи "бавовна" ?
показати весь коментар
21.03.2023 20:29 Відповісти
Ну если честно, эти же компании поставляют дроны и для ЗСУ, конечно не напрямую, но по сути все эти Мавики, Аутели, Метриксы - это все китайские дроны. Их покупают через посредников, но факт есть факт. Так, что в этом смысле Китай и нашим и вашим. Бабки рубят.
показати весь коментар
21.03.2023 20:47 Відповісти
Успокою немного страсти... Эти же самые китайские компании продали в Украину, через посредников за 390 дней войны примерно 10 000 (и это минимум) дронов различных моделей.
Кажется много? Нет немного, в месяц около 1000 дронов, но вначале их покупали не так много, зато потом очень много. Средняя цена дрона 1500 баксов, т.е. китайцы продали Украине дронов на 15000000 долларов минимум. Ребятки делают бизнес...
показати весь коментар
21.03.2023 20:57 Відповісти
Узкоглазые твари!!
показати весь коментар
21.03.2023 21:07 Відповісти
 
 