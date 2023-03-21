Китай поставив Росії безпілотників на більш ніж 12 млн доларів, - NYT
Близько 70 китайських компаній продали безпілотники Росії 26 різних брендів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.
З початку війни Китай поставив Росії дронів та запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці данні видання отримало від російської митниці.
Проте видання зазнчає, що "китайські компанії для обходу санкцій використовують ланцюжки посередників, які можуть містити більше ніж десяток фірм. Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною ширшого потоку технологій, які продаються неофіційними каналами й іншими дружніми Росії країнами, такими як Казахстан, Пакистан і Білорусь".
Таким чином до Росії стабільно поставляються сотні безпілотників різноманітних моделей, які одразу ж вирушають до зони бойових дій в Україні.
У цій галузі домінують китайські команії DJI та Autel. Проте вони запевняють, що дотримуються санкцій і відзначають, що не можуть проконтролювати, як саме покупець використовує їхню продукцію.
На думку опитаних NYT експертів, найкращим виходом із ситуації стане прирівнювання китайських дронів до товарів подвійного призначення.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили на Донбасі китайський комерційний дрон Mugin-5.
Нагадаємо, наразі голова КНР Сі Цзіньпін перебуває у Москві з офіційним візитом. У НАТО вважають, що російський диктатор Путін проситиме його про постачання зброї до Росії.
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И в китае давно нет комунизма.
Але закрити Китай повністю Захід - теж не зможе - в них теж велика залежність від китайських товарів. Як і в нас.
Проглядається спрогнозований сценарій, коли ***** приїжджає до Піднебесної та там залишається під особисті гарантії Сі (думаю це і є головна тема цього візиту).
Особисто мені здається, що може статися таке: за відсутності ***** в країні у деяких регіонах Сибіру виникає спроба держперевороту, ***** каже про небезпеку свого повернення, потім після загострення ситуації він офіційно просить партнерській Китай про військову допомогу у прикордонних областях, після цього китайці вводять війська та встановлюють тимчасовий військовий протекторат до остаточного вирішення проблеми....
Думаю не забудуть і не пробачать.
Я не одессит, но наш Подол это же кусок Одессы, так я имею им, китайцам сказать - идите таки в жопу и не на минуточку.
Спецслужби США отримали статистичні дані про кількість населення Китаю. Станом на 01.01.2023. р. загальна кількість населення КНР складає tel:994 994 500 821 осіб.
виділили з бюджету
понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом"
Ой, да что вы говорите. Правила соблюдают когда выгодно. А нарушают когда выгодно. И это всех касаеться.
Мир никуда не идет, если кто-то верит что мир прямо так спешит куда то выдавить Китай то он идиот с розовыми мечтами.
Из оружия Китайцев украинцев не убивают.
Китай нейтральная страна ему на эти союзы плевать.
Выгоды от размещения там производств уже не так привлекательны на фоне растущих амбиций.
Да и цена китайской рабочей силы в последнее время заметно возросла...
По поводу растущей цены на раб.силу. В Китае проблема молодежной безработицы.
Кажется много? Нет немного, в месяц около 1000 дронов, но вначале их покупали не так много, зато потом очень много. Средняя цена дрона 1500 баксов, т.е. китайцы продали Украине дронов на 15000000 долларов минимум. Ребятки делают бизнес...