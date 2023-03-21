У НАТО бачили деякі ознаки того, що Росія запросила у Китаю летальну зброю, - Столтенберг

НАТО "бачила деякі ознаки" того, що Росія запросила у Китаю летальну допомогу для війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає смертоносну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і що це питання розглядається китайською владою в Пекіні", – сказав Столтенберг.

"Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни", – зазначив він.

Столтенберг сказав, що триденний державний візит глави КНР Сі Цзіньпіна до Москви сигналізує про тісніші відносини між Китаєм і Росією останніми роками.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій галузі – спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання – в економічній галузі, а також у політичній та дипломатичній сфері. Тому зустріч у Москві є частиною тієї моделі, в якій Китай і Росія працюють дедалі більш тісно і будують все більш міцне партнерство", – сказав генсек НАТО.

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