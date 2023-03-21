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Новини Війна
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У НАТО бачили деякі ознаки того, що Росія запросила у Китаю летальну зброю, - Столтенберг

путін,сі,цзіньпін

НАТО "бачила деякі ознаки" того, що Росія запросила у Китаю летальну допомогу для війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає смертоносну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і що це питання розглядається китайською владою в Пекіні", – сказав Столтенберг.

"Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни", – зазначив він.

Столтенберг сказав, що триденний державний візит глави КНР Сі Цзіньпіна до Москви сигналізує про тісніші відносини між Китаєм і Росією останніми роками.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій галузі – спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання – в економічній галузі, а також у політичній та дипломатичній сфері. Тому зустріч у Москві є частиною тієї моделі, в якій Китай і Росія працюють дедалі більш тісно і будують все більш міцне партнерство", – сказав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю: Це США, а не ми, надсилають зброю в Україну

Автор: 

Китай (4501) зброя (7435) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+10
Бгггг!!! І як це вони побачили? По засосах на сраці Сі?
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21.03.2023 16:55
+3
Азіат попросив у азіата.
Ну, як Вам простіше пояснити, це як гомосексуальні стосунки: я тебе не люблю, але тобі дам, бо ти наш...
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21.03.2023 17:09
+3
Вони вже давно домовились і передають. А Європа Захід в цілому буде тільки висловлювати занепокоєння, погрожувати санкціями і махати кулачком. І все. На більше в них немає сміливості. Якщо вже оголошуєте то робіть, будьте людьми слова а не бла-бла.
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21.03.2023 17:12
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Бгггг!!! І як це вони побачили? По засосах на сраці Сі?
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21.03.2023 16:55 Відповісти
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21.03.2023 16:56 Відповісти
український шпигун ГУР із кремля передав в останній шифровці.
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21.03.2023 16:57 Відповісти
гур каже що не бачив ніякої підготовки -захід помиляється (як завжди
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21.03.2023 19:17 Відповісти
І шо, знову занепокоєність зі стурбованістю жуватимете?!!
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21.03.2023 16:57 Відповісти
Та не дасть їм нічого Китай.
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21.03.2023 17:04 Відповісти
Азіат попросив у азіата.
Ну, як Вам простіше пояснити, це як гомосексуальні стосунки: я тебе не люблю, але тобі дам, бо ти наш...
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21.03.2023 17:09 Відповісти
Вони вже давно домовились і передають. А Європа Захід в цілому буде тільки висловлювати занепокоєння, погрожувати санкціями і махати кулачком. І все. На більше в них немає сміливості. Якщо вже оголошуєте то робіть, будьте людьми слова а не бла-бла.
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21.03.2023 17:12 Відповісти
бла-бла щас занимаешься ты )
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21.03.2023 19:25 Відповісти
А F-16 готовы к украинским пилотам?
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21.03.2023 17:16 Відповісти
Воєнний злочинець попросив у відвертого коммммуняки - диктатора надати зброю ,

нічого дивного )
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21.03.2023 17:17 Відповісти
а вы не мешайте...то как сделал Х**ло по плану... китаешка Си его еще и переплюнет.... это КАРМА.... Бог разум отбирает у тех поцев что проповедуют тезку национал социализма и фашизма Муссолини и Адольфа с Ремом и социализм с коммунизмом от Ленина Маркса и Энгельса хотя Маркс и Энгельс- говоря о коммунистической идее говорили-- о нем как УТОПИИ так как полагали теоретически идея неплоха-- но реально не воплощена, ибо сразу во всем мире во всех государствах ее воплотить не реально...а почему- ответ в книгах краеугольных их учени;- у Маркса- это Капитал в 3 томах, а у Энгельса- это «Происхождение семьи, частной собственности и государства»..но Ленин поця решил поспорит с теоретиками и втюхал теорию в просторах Российской Империи и все пошло наперекосяк земной шарик встряхнуло нехило и трясет до сих пор вернуть и остановить все можно только путем УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ-- КАК ГОСУДАРСТВА, вернуть все в нулевую точку бытия на планете.. Си и Китай и компартия видит все в розовом свете а вот китайцы Тайваня без очков коммунизма-- доказали- что китайцы могут успешно жить и существовать вполне без коммунистической идеологии уже в самом Китае молодежь часто задает вопрос а какой куя мы терпим сборище старых ********** Компартии Китая Пленума и Правление мудозвонов и уе**ков-- которые давно отжили свое во всех смыслах... тому у Си и его банда поцев и витает идея поработить Тайвань... но это то же самое что делал говорил все 22 года Х**ло и его пропаганда по Украине Европе США ... а результат обратный...тому о чем мечталось..Китай встал на путь повторения ошибок любой Империи в данном случае России мы наблюдаем начало заката и распада Китая на разные государства.... ********* - это лишь никчемная бандитская группа народец племя-- которые поработило в Китае большинство.. вообще то 58 народностей диалектов в Китае было до появления династии Дин..- монголов уйгуров корейцев японцев индусов и онных..
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21.03.2023 17:18 Відповісти
Якщо Китай почне надавати серйозну військово-технічну допомогу Кацапстану, то це буде реальний п.з.д.ць. Нам Захід теж тоді даватиме більше, і це буде реально війна до останнього москаля або останнього українця (залежно від того, хто фізично закінчиться раніше)
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21.03.2023 18:14 Відповісти
 
 