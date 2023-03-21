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Новини Війна
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МЗС Китаю: Це США, а не ми, надсилають зброю в Україну

ван,веньбін

На запитання, чи використовує Росія китайські боєприпаси у війні проти України, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу заявив, що його країна "прагне миру" й поклав провину на США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Саме США, а не Китай, надсилають зброю на місця битв в Україні", - сказав він, додавши, що Китай "завжди стоїть на боці миру".

Журналісти озвучили дані від джерел Білого дому за 17 березня 2023 року, де нібито підтвердилося використання китайських боєприпасів армією РФ.

Ван Веньбіна спитали, чи дійсно Китай постачає Росії боєприпаси, проте він не став прямо відповідати на запитання і звично заявив, що це все США "роздмухують вогонь" війни, коли дають Україні озброєння.

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"Китай займає об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні. Усе, що ми зробили, зводиться до підтримки переговорів про мир", - додав він.

Автор: 

Китай (4501) зброя (7435)


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Топ коментарі
+61
китай-ГОНДОН!
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21.03.2023 14:59
+37
Двулічні тварі... Прямо агітують за нашу поразку і перемогу росії.
Це може ваш мир, але не наш...китайози драні
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21.03.2023 15:00
+36
Ясно. Україна для Китаю не суб'єкт. Зневага. МЗС знов проковтне мочки?
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21.03.2023 15:00
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И вообще, кто мешает поставлять оружие в Украину?
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21.03.2023 16:38 Відповісти
Пекину выгодна война в Украине по двум причинам. Первая - это использование лаптестана в качестве громоотвода от США, а вторая - использование того же лаптестана в качестве дойной коровы.
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21.03.2023 16:31 Відповісти
З такою риторикою їзній "мирний план" це такий самий разводняк як і китайскі айфони....
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21.03.2023 16:39 Відповісти
Китайцы вообще хреновые вояки, между нами говоря. Потому и отгребали всегда то от монголов, то от японцев, то еще от кого. Они любят жрать и воровать чужие технические достижения, хотя в свое время, конечно, они были двигателем прогресса, изобрели бумагу, компас, фарфор, порох и много чего
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21.03.2023 16:40 Відповісти
И какое отношение их военные качества имеют к делу, если они не воюют?
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21.03.2023 16:50 Відповісти
Папір, компас, порцеляна і порох - це добре, але головне - це шовк. Великий шовковий шлях творив історію. І справа не в тім, що шовк був предметом роскоші. Це вже похідне. Головне, що у шовковому одязі воші не заводяться.
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21.03.2023 19:34 Відповісти
А чого всі хотіли. Політика, свої інтереси, гроші, вплив, темні домовленості... Так завжди було. Наше МЗС вибачте, але про...бало момент. Напевно коляну-катлеті треба було не в Таїланд їхати і "рєшать вапроси". А взагалі то, відколупуємо асфальт і готуємось зустрічати китайську зброю.
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21.03.2023 16:45 Відповісти
Косоокі кондоми
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21.03.2023 16:45 Відповісти
Не зрозумів, - Кетай не вважає кацапів агресором?
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21.03.2023 16:50 Відповісти
Просто мудак. Це якщо без матюків....
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21.03.2023 16:56 Відповісти
Так США відкрито це роблять, а ви зпідтишка, "нас там нет".
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21.03.2023 16:57 Відповісти
Китаёза нам не товарищ
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21.03.2023 17:03 Відповісти
Навпаки руSSкій і кітаєц братья навєк!
Ага, з українцями теж "братались"! До пори, ло часу!
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21.03.2023 18:17 Відповісти
Если не ошибаюсь "братание" это монгольский обычай, типа побрататься кровью)) А учитывая что Китай родина коронавируса лучше не надо )
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21.03.2023 20:05 Відповісти
За що їм ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ, а ви гандони!
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21.03.2023 17:05 Відповісти
Кончене.
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21.03.2023 17:08 Відповісти
ХЙЛО СИ ОТСОСАЛ ТАК ОНИ УЖЕ ВООБЩЕ АХЙЕЛИ !)
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21.03.2023 17:08 Відповісти
Что это эти узкоглазые дебилы китайцы возомнили о себе.. Ни хрена у них своего нет, Ни хрена не умееют,кроме как воровать чужие идее и секреты!! Всё ворованное . как у русни!!
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21.03.2023 17:12 Відповісти
Ну хоч тепер ясно, що Китай визначився з позицією. Вони проти нас і за орків. Світ став двополярним, а ми, бляха, якраз на зламі. Третя світова маячить…
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21.03.2023 17:29 Відповісти
Fuck cpr
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21.03.2023 17:36 Відповісти
"Саме США, а не Китай, надсилають зброю на місця битв в Україні", - сказав він, додавши, що Китай "завжди стоїть на боці миру". Джерело:

Повністю підтримую його слова! Китай також міг би за для миру надсилати зброю Україні, а не рабсії.
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21.03.2023 17:51 Відповісти
китайцам нету веры они за деньги сделают все что угодно, двуличные твари, они нисколько за вас не переживают Украинцы, ждите от них подлянки
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Санкції проти кєтаю у відповідь на його поставки зброї пацакам - до сраки дверці. Захід має у відповідь відкрити шлюзи - в тих же США у штаті Невада зберігається купа нехай і застарілої, але техніки. Підрихтувати - і в Україну. Оце і буде найбільш дієва відповідь на кєтайські поставки зброї лаптєстану.
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21.03.2023 18:42 Відповісти
Будут выеж...ся получат санкции - всё просто.
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21.03.2023 20:45 Відповісти
давай прийду і наб'ю тобі пику, але ніхто не має втручатися,
один на один без поліції - інакше це ж роздмухування «конфлікту»
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21.03.2023 20:47 Відповісти
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