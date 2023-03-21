МЗС Китаю: Це США, а не ми, надсилають зброю в Україну

На запитання, чи використовує Росія китайські боєприпаси у війні проти України, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу заявив, що його країна "прагне миру" й поклав провину на США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Саме США, а не Китай, надсилають зброю на місця битв в Україні", - сказав він, додавши, що Китай "завжди стоїть на боці миру".

Журналісти озвучили дані від джерел Білого дому за 17 березня 2023 року, де нібито підтвердилося використання китайських боєприпасів армією РФ.

Ван Веньбіна спитали, чи дійсно Китай постачає Росії боєприпаси, проте він не став прямо відповідати на запитання і звично заявив, що це все США "роздмухують вогонь" війни, коли дають Україні озброєння.

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"Китай займає об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні. Усе, що ми зробили, зводиться до підтримки переговорів про мир", - додав він.