Якщо Китай хоче миру в Україні, то має говорити безпосередньо з Україною, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що якщо Китай хоче покласти край війні, яку Росія веде проти України, він має обговорювати це з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.
Коментуючи "мирний план" Китаю, генсек Альянсу сказав: "Це Україна вирішуватиме, які умови можуть бути прийнятними для мирних рішень. Тому Китай має почати розуміти українське бачення і почати говорити безпосередньо з президентом Зеленським, якщо вони хочуть бути серйозними щодо миру".
Водночас Столтенберг нагадав, що Китай не засудив війну Росії проти України.
"Сказавши це, я схвалюю будь-які ініціативи та плани, які можуть привести до сталого миру. Китайські мирні пропозиції містять позитивні аспекти, які я підтримую, наприклад щодо ядерної безпеки, захисту цивільних і те, що в них наголошується на принципі суверенітету і територіальної цілісності. Будь-які мирні ініціативи для України мають базуватися на цих принципах, на повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Це також головний елемент мирного плану Зеленського", - додав генсек НАТО.
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Китай не відрізняє країни-агресора від країни-жертви - Статут ООН по ходу ще на китайську не переклали.
Пішли вони накуй, ці китайози...
Нельзя допустить создания союза двух недогосударств, с ядерным оружием, эти дикари будут постоянно шантажировать мир, поэтому, уже сегодня нужно начать перекрывать доступ китайских товаров на европейские и американские рынки и сокращать экспорт своих товаров в Китай, пусть они сами перерабатывают своё дешёвый мусор.
Своим безразличием и равнодушием, жадностью и глупостью, мир уже создал одного кремлёвского монстра, если он создаст ещё и узкоглазого монстра, то у человечества просто не будет шанса выжить.
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