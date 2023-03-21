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Новини Війна
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Якщо Китай хоче миру в Україні, то має говорити безпосередньо з Україною, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що якщо Китай хоче покласти край війні, яку Росія веде проти України, він має обговорювати це з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

Коментуючи "мирний план" Китаю, генсек Альянсу сказав: "Це Україна вирішуватиме, які умови можуть бути прийнятними для мирних рішень. Тому Китай має почати розуміти українське бачення і почати говорити безпосередньо з президентом Зеленським, якщо вони хочуть бути серйозними щодо миру".

Водночас Столтенберг нагадав, що Китай не засудив війну Росії проти України.

"Сказавши це, я схвалюю будь-які ініціативи та плани, які можуть привести до сталого миру. Китайські мирні пропозиції містять позитивні аспекти, які я підтримую, наприклад щодо ядерної безпеки, захисту цивільних і те, що в них наголошується на принципі суверенітету і територіальної цілісності. Будь-які мирні ініціативи для України мають базуватися на цих принципах, на повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Це також головний елемент мирного плану Зеленського", - додав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

Автор: 

Китай (4501) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+14
Китаю не потрібен мир,йому головне уникнути західних санкцій і під шумок доїти свого нового вассала *****
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21.03.2023 16:26
+11
Китай хоче косити під дєбіла.
Китай не відрізняє країни-агресора від країни-жертви - Статут ООН по ходу ще на китайську не переклали.
Пішли вони накуй, ці китайози...
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21.03.2023 16:15
+7
А про що Україні з китайцями говорити, про кацапські ''хотєлкі''?
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21.03.2023 16:15
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ta ***** vony vsralys', ti kytaici
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21.03.2023 16:13 Відповісти
Ця ****, ще 20 років тому, соплі рукавом витерало, та горобців ганяло, а тут @******* геополітик і замирювати когось зібрався, пішли на путіна
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21.03.2023 16:20 Відповісти
А про що Україні з китайцями говорити, про кацапські ''хотєлкі''?
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21.03.2023 16:15 Відповісти
Китай хоче косити під дєбіла.
Китай не відрізняє країни-агресора від країни-жертви - Статут ООН по ходу ще на китайську не переклали.
Пішли вони накуй, ці китайози...
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21.03.2023 16:15 Відповісти
Просто дрочать америку. Але це недовго буде
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21.03.2023 16:18 Відповісти
Китаю не потрібен мир,йому головне уникнути західних санкцій і під шумок доїти свого нового вассала *****
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21.03.2023 16:26 Відповісти
Та просто Китай має помагати нам. Тоді і мир швидко прийде.
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21.03.2023 16:26 Відповісти
Китай жде коли сибір стане безхозний, а решта їм досраки.
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21.03.2023 16:27 Відповісти
Ідеальний стан для брехливих і ліцемірних хунвейбинів це сабельний режим, Японія не дасть збрехати. Це вибиває з китайоз кичливі бредні і терріторіальні претензії, які вона має до всіх !!! без винятку своїх сусідів.
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21.03.2023 16:30 Відповісти
говорити з Україною це з Ермаком чи з Байденом?
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21.03.2023 16:39 Відповісти
Не для того він поїхав до московитів, щоб настав мир в Україні((
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21.03.2023 16:39 Відповісти
Кєтай хоче миру? - Не смішіть мої капці. Кєтай хоче бути "намба-ван" на Землі, а СциБздиПізд - "імпєраторомъ всія Землі". Диригентом кацапського вторгнення в Україну і є СциБздиПізд.
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21.03.2023 16:44 Відповісти
Та ніколи Китай не бачив, не слухав і не хоче слухати що дійсно відбувається в Україні. Що це московія вдерлась на землі СУВЕРЕНОЇ ДЕРЖАВИ України. Гвалтує, вбиває, грабує, нищить майно громадян України. Не Україна напала а московія напала. Китаю на це начхать. Вони два сапога пара і давно домовились діяти спільно. Тільки населення України, ЗСУ спутали їм всі карти. І яка може бути тепер довіра до "мирних" ініціатив товариша Сі!? Його дії заяви з самого початку вторгнення в Україну відповідали інтересам тільки кремля.
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21.03.2023 17:29 Відповісти
Товарищ Си приехал на московию принимать Сибирь под свое управление с подальшим присоединением. путлер очень хочет жить (как и все диктаторы) и готов на все ради своей никчемной и пропитанной преступлениями жизни. Смотрим чем закончится это рандеву Си со своим уже бесспорным вассалом Пу. Но ведь "восток дело тонкое"...
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21.03.2023 19:43 Відповісти
Европа и Америка, годами совершая тактические и стратегические ошибки, позволила нищему Китаю захватить свои рынки и диктовать им свои условия, теперь пришло время поставить его на место.

Нельзя допустить создания союза двух недогосударств, с ядерным оружием, эти дикари будут постоянно шантажировать мир, поэтому, уже сегодня нужно начать перекрывать доступ китайских товаров на европейские и американские рынки и сокращать экспорт своих товаров в Китай, пусть они сами перерабатывают своё дешёвый мусор.

Своим безразличием и равнодушием, жадностью и глупостью, мир уже создал одного кремлёвского монстра, если он создаст ещё и узкоглазого монстра, то у человечества просто не будет шанса выжить.
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21.03.2023 17:45 Відповісти
На жаль, деякі псевдоліберальні "експерти" намагаються вкласти в уха нам негатив проти Західного світу. Сьогодні на 24 каналі прослухала інтервью стосовно візіту Сі так званого експерта Вігірінського, який як мені здається є обережним агентом впливу рф. Так ось, він всіляко намагався відбилити Сі, казав, що нам вигідно працювати з Китаєм, віддавати їм наші підприємства. При цьому якось неповажно висловився про США і західний світ. Далі гірше, з ухмилкою висказався, що не розуміє причину приїзду сьогодні в Київ, премьєра Японії, якось забувши згадати про велику допомогу, яку надають нам Захід, а також Японія.
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22.03.2023 08:27 Відповісти
 
 