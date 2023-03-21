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Новини Війна
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Путін та Сі Цзіньпін обговорили "мирний план" Китаю

путін,сі,цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін обговорили "мирний план" Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський мирний план щодо України", - йдеться в повідомленні.

За словами Пєскова, про результати Кремль не буде говорити до заяв лідерів для ЗМІ.

Нагадаємо, 20 березня у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

Також читайте: Сі Цзіньпін не готовий надавати РФ повну економічну і політичну підтримку, необхідну для війни в Україні, - ISW

Автор: 

Китай (4501) Пєсков (1606) путін (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+28
"Мирний план" Китаю кацапи і китайці можуть обговорювати у випадку війни Московії і Китаю. А зараз це просто словоблудіє.
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21.03.2023 12:25
+27
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21.03.2023 12:24
+24
Плани буде надавати Україна та союзники а не Міжнародний Злочинець-Нелюдь та комуняка-диктатор.
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21.03.2023 12:15
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Плани буде надавати Україна та союзники а не Міжнародний Злочинець-Нелюдь та комуняка-диктатор.
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21.03.2023 12:15 Відповісти
Здав Маньчжурію за притулок?
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21.03.2023 12:18 Відповісти
Договорюйтесь між собою щоб китайози не дали вам звіздюлєй.
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21.03.2023 12:23 Відповісти
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21.03.2023 12:24 Відповісти
"Мирний план" Китаю кацапи і китайці можуть обговорювати у випадку війни Московії і Китаю. А зараз це просто словоблудіє.
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21.03.2023 12:25 Відповісти
Какіє мірниє люді сабралісь в крємлє!
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21.03.2023 12:25 Відповісти
Что там по етому мирному плану Сибирь мирно отходит Китаю?
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21.03.2023 12:28 Відповісти
Там два сценария. Или новый план Молотова-Риббентропа. Или территория РФ за Уралом уходит под Китай с остальным РФ как вассалом.
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21.03.2023 12:37 Відповісти
Насрати на ці обговорення.
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21.03.2023 12:43 Відповісти
А там було що обговорювати
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21.03.2023 12:50 Відповісти
связка синь ******* и *******
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21.03.2023 12:51 Відповісти
Сунь *** в Чайник завел ***ла *****.
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21.03.2023 15:03 Відповісти
І для чого це на Цензорі? Піськов,підкажи отим двом лідорам,що нехай вони той план засунуть собі в дупу,***...
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21.03.2023 13:08 Відповісти
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21.03.2023 13:26 Відповісти
Нам якось від "обговорень" вашого "мирного плану" по цимбалах! Справа в тому, що нас, українців, Підтримали Переважна більшість країн Світу, - у тому числі серед "важковиків". А московію підтримали лише купка "паріїв" та Китай, який (якщо дивитись за його кроками) мабуть теж хоче опинитись у "колі знедолених". Мабуть китайці вже забули, як вони "балдєлі" у 60 - 70-х роках ХХ століття від зайвої маленької чашки рису! Ну що ж, китайці, можете це "пАвтАріть", як зараз повторюють московити, поступово переходячи знов "у лихі 90-ті"! ДЕБІЛИ, блд!!!
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21.03.2023 13:27 Відповісти
https://youtu.be/iBD47z_GHeY https://youtu.be/iBD47z_GHeY


Вот лучший мирный план
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21.03.2023 14:44 Відповісти
Пі
Дві мудрагелі .хитро-жо(3.14)ка. вздумали підступно взути нас... Воно і зрозуміло: два чобітки НЕ розлийвода... Одне бентежить : що і наш ЗЕ-миротворець .так. .жадає. . запрошення .щоб і собі --- видати на гора . геніальне резюме та гучно увійти в черговий історичний відосик /як не як. а вибори НЕ за горами.../
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21.03.2023 15:44 Відповісти
Мне так нравится когда БИБА И БОБА целуются!!!да это 1+1***!!!чем эти чушки отличаются от других людей!!!?бомжики и то умней и человечней!!!это просто мясо а лохи идут за этим мясом безголовоМозговым!!!
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21.03.2023 15:53 Відповісти
А чому ще одного "кормчєго" з північної кореї до обговорення "українського" мирного плану не позвали...?
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21.03.2023 16:05 Відповісти
ЧТОБЫ КИТАЙ РОССИЮ НЕ ЗАХВАТЫВАЛ ПУТИН САМ ЗДАЛСЯ !)
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21.03.2023 17:17 Відповісти
Реакція влади України в цьому випадку, - Нота Китаю та повний "ігнор" у випадку московії! Якщо китайці почнуть "тупити", - конкретний виклик до Китаю, - відкликати посольство та повний ігнор "території терра чайна"! Ось і все... ДОСИТЬ БУТИ ЛОХАМИ, ПАНСТВО!!!
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21.03.2023 17:22 Відповісти
вчера чуть глянул это рандеву. узкоглазый шото там синь сянь чхунь чхань. а плешивый сидит, внимательно так слушает. и кивает))
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21.03.2023 17:48 Відповісти
Понюхали друг у друга под хвостом )))
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21.03.2023 18:54 Відповісти
треба срочно вводити війська в китай, захоплювати побільше територій і вводимо «мирний» план китаю в дію,
поки свіженький
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21.03.2023 21:01 Відповісти
https://espreso.tv/u-senati-ssha-initsiyuyut-skasuvannya-normalizovanikh-torgovikh-vidnosin-z-kitaem У сенаті США ініціюють скасування "нормалізованих торгових відносин" з Китаєм


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Опа...
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21.03.2023 21:14 Відповісти
Сі і Пу обговорили мирний план між країнами та розподіл територій між імперіями. Задача України вигнати москалів з України і не допустити китайський капітал в Україну бо буде експансія погірше москальської. У 30 роках минулого століття китайці разом з комуністами захопили Кубань Херсонщину... Правда пізніше вони здихали в Україні бо назад їх в Китай не приймали.
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21.03.2023 21:30 Відповісти
Итак, Китай слил Украину и стал на сторону Тьмы. В принципе этому можно даже сильно не удивляться... Теперь вопрос ближайшего будущего: что делать? Как запад отреагирует на этот ******?
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22.03.2023 00:25 Відповісти
https://youtu.be/vxakMFNv5no ..

США слили Китай и помойку путлера в унитАзию...😁
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22.03.2023 01:06 Відповісти
От чому, всі хто більше двох термінів у владі, становляться падлами?
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22.03.2023 12:19 Відповісти
 
 