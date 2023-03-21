Путін та Сі Цзіньпін обговорили "мирний план" Китаю

Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін обговорили "мирний план" Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський мирний план щодо України", - йдеться в повідомленні.

За словами Пєскова, про результати Кремль не буде говорити до заяв лідерів для ЗМІ.

Нагадаємо, 20 березня у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

Також читайте: Сі Цзіньпін не готовий надавати РФ повну економічну і політичну підтримку, необхідну для війни в Україні, - ISW