44 243 213

Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

китай

Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план", опублікувавши "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

Оприлюднений документ складається із 12 пунктів:

  • Повага до суверенітету всіх країн
  • Відмова від "менталітету холодної війни"
  • Припинення військових дій
  • Відновлення мирних переговорів
  • Вирішення гуманітарної кризи
  • Захист цивільного населення та військовополонених
  • Забезпечення безпеки атомних електростанцій
  • Зменшення стратегічних ризиків
  • Сприяння експорту зерна
  • Припинення "односторонніх санкцій"
  • Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
  • Сприяння післявоєнній відбудові.

"Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій", – ідеться, зокрема, в документі.

Крім того, на думку Китаю, "односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН. - Ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми".

Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є "застосування ядерної зброї".

Китай (4822) Україна (6044)
Топ коментарі
+91
Ні про що. бла,бла,бла, Припинення "односторонніх санкцій" , бла, бла, бла...
"счастья всем и чтобы никто не ушел обиженным"
показати весь коментар
24.02.2023 06:45 Відповісти
+66
То, что его сразу можно спустить в унитаз - это ясно ввиду отсутствия одного пункта: "прекращение агрессии и возврата в состояние до ее начала".
Но куда более важно то, что Китай ясно показал свои болевые точки:
продовольствие;
цепочки промышленных связей.
И в обоих Украина занимает не последнее место.
Си Цзиньпин! Не в ту страну ты поехал кланяться!
показати весь коментар
24.02.2023 06:45 Відповісти
+66
12 пунктів - забагато. Має бути один пункт - капітуляція росії! І підпункт - Гаага і репарації!
показати весь коментар
24.02.2023 06:47 Відповісти
@ А про вывод войск где?@
китайцы предлагают эти слова заменить словами "уважать суверенитет" ))))
показати весь коментар
24.02.2023 11:13 Відповісти
Мда. Тонкість моменту - прибрали конкретику.

Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів.

Можна наступну сторінку із конкретними вихідними пропозиціями?
Чи то для початку "торгів"? Щоб не було зрозуміло у підсумку, що пішло в торг.

Ясно одне, Китай почав "гру" на підвищення ставок...Боже, бережи Україну.
показати весь коментар
24.02.2023 11:24 Відповісти
Китайці забули додати "воскресіння вбитих".
показати весь коментар
24.02.2023 11:39 Відповісти
Китайський план схожий на те, як Попандопуло із "Весілля в Малинівці" ділив "експропрійоване" - Ето тебе, ето мне, а ето еще раз мне, ето тебе. Через пункт разшаркується перед рашкою. А саме головне, таки визначив для ***** так звані "зимние квартири", із китайською хитрістю забиває ефір -Захід винен в холодній війні, припинити санкції, поважати ***** ....., повага до суверенітету і т.п
Так і повіяло тленним душком марксизма-ленінізма. Валодя ***** на те і розраховував, якщо кетай стане на сторону справедливості, прощай Тайвань, товариш Сі.
показати весь коментар
24.02.2023 11:47 Відповісти
ну не підараси?! Китай іде слідом за рускім кораблем. мудозвони.
показати весь коментар
24.02.2023 11:53 Відповісти
Найбільше вразив цинічний і підлий в своїй суті пункт про - припинення "односторонніх санкцій" . Односторонніх Карл !!!
Тобто на думку китайської підорасні , Україні теж треба впаяти санкції ! За спротив , так би мовити .. ...... Санкції за оборону своєї території .. Немає слів бл.... !!
Або ж , якщо мовляв - санкцій для України ( жертви )нема , то не повинно їх бути і для кацапії ( агресора ) .
Сказати що я в ах.є від такого "мирного плану" сраних жовтопиких створінь ,, це нічого не сказати ..
показати весь коментар
24.02.2023 12:03 Відповісти
За все хорошее ни о чем, кроме подозрительного пункта про припинення санкций.
показати весь коментар
24.02.2023 12:21 Відповісти
За 4000 років китайози ні хера не порозумнішали. Треба терміново відправляти посла на Тайвань і запроваджувати референдум у Тибеті. І не забути офіційно уйгурам поспівчувати. Це на додаток до підняття мита на все китайське.
показати весь коментар
24.02.2023 13:13 Відповісти
Розківт стародавнього Китаю починається лишче з 11 сторіччя нашої ери. Оті всілякі мудерці пєяні та конфу тощо.
показати весь коментар
24.02.2023 14:21 Відповісти
Korchyns'kyi? tak, tsikave video vin vyklav, bagato chogo ne znav
показати весь коментар
24.02.2023 16:56 Відповісти
same tak!
показати весь коментар
25.02.2023 10:09 Відповісти
Kytai doviv - sho vony ne nadderzhava i nadii na nyh nema... Kytai - velyke selo zhlobiv, yaki ne mozhut' provesty Glubokyi Analiz i rozibratys' v "kryzi", hocha b - hto na kogo napav.

Krashche b Kytai i dali zaimavsya duhovnymy praktykamy, komunyaky vmiut' til'ky shkodyty, parazyty
показати весь коментар
24.02.2023 16:55 Відповісти
furmula myru = (rus ni; peace da)
показати весь коментар
24.02.2023 16:58 Відповісти
