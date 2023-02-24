Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів.

Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план", опублікувавши "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

Оприлюднений документ складається із 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн

Відмова від "менталітету холодної війни"

Припинення військових дій

Відновлення мирних переговорів

Вирішення гуманітарної кризи

Захист цивільного населення та військовополонених

Забезпечення безпеки атомних електростанцій

Зменшення стратегічних ризиків

Сприяння експорту зерна

Припинення "односторонніх санкцій"

Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок

Сприяння післявоєнній відбудові.

"Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій", – ідеться, зокрема, в документі.

Крім того, на думку Китаю, "односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН. - Ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми".

Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є "застосування ядерної зброї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд про "мирний план" Китаю: Не може йтися про цинічне припинення вогню, що дасть росіянам змогу відпочити та відновитися