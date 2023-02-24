Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів
Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.
У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план", опублікувавши "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".
Оприлюднений документ складається із 12 пунктів:
- Повага до суверенітету всіх країн
- Відмова від "менталітету холодної війни"
- Припинення військових дій
- Відновлення мирних переговорів
- Вирішення гуманітарної кризи
- Захист цивільного населення та військовополонених
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій
- Зменшення стратегічних ризиків
- Сприяння експорту зерна
- Припинення "односторонніх санкцій"
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
- Сприяння післявоєнній відбудові.
"Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій", – ідеться, зокрема, в документі.
Крім того, на думку Китаю, "односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН. - Ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми".
Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є "застосування ядерної зброї".
китайцы предлагают эти слова заменить словами "уважать суверенитет" ))))
Можна наступну сторінку із конкретними вихідними пропозиціями?
Чи то для початку "торгів"? Щоб не було зрозуміло у підсумку, що пішло в торг.
Ясно одне, Китай почав "гру" на підвищення ставок...Боже, бережи Україну.
Так і повіяло тленним душком марксизма-ленінізма. Валодя ***** на те і розраховував, якщо кетай стане на сторону справедливості, прощай Тайвань, товариш Сі.
Тобто на думку китайської підорасні , Україні теж треба впаяти санкції ! За спротив , так би мовити .. ...... Санкції за оборону своєї території .. Немає слів бл.... !!
Або ж , якщо мовляв - санкцій для України ( жертви )нема , то не повинно їх бути і для кацапії ( агресора ) .
Сказати що я в ах.є від такого "мирного плану" сраних жовтопиких створінь ,, це нічого не сказати ..
Krashche b Kytai i dali zaimavsya duhovnymy praktykamy, komunyaky vmiut' til'ky shkodyty, parazyty