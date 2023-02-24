Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов
Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.
В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".
Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран
- Отказ от "менталитета холодной войны"
- Прекращение военных действий
- Возобновление мирных переговоров
- Решение гуманитарного кризиса
- Защита гражданского населения и военнопленных
- Обеспечение безопасности атомных электростанций
- Уменьшение стратегических рисков
- Содействие экспорту зерна
- Прекращение "односторонних санкций"
- Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок
- Содействие послевоенному восстановлению.
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", - говорится, в частности, в документе.
Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН - ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".
Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
китайцы предлагают эти слова заменить словами "уважать суверенитет" ))))
Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів.
Можна наступну сторінку із конкретними вихідними пропозиціями?
Чи то для початку "торгів"? Щоб не було зрозуміло у підсумку, що пішло в торг.
Ясно одне, Китай почав "гру" на підвищення ставок...Боже, бережи Україну.
Так і повіяло тленним душком марксизма-ленінізма. Валодя ***** на те і розраховував, якщо кетай стане на сторону справедливості, прощай Тайвань, товариш Сі.
Тобто на думку китайської підорасні , Україні теж треба впаяти санкції ! За спротив , так би мовити .. ...... Санкції за оборону своєї території .. Немає слів бл.... !!
Або ж , якщо мовляв - санкцій для України ( жертви )нема , то не повинно їх бути і для кацапії ( агресора ) .
Сказати що я в ах.є від такого "мирного плану" сраних жовтопиких створінь ,, це нічого не сказати ..
Krashche b Kytai i dali zaimavsya duhovnymy praktykamy, komunyaky vmiut' til'ky shkodyty, parazyty