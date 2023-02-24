РУС
Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

  • Уважение суверенитета всех стран
  • Отказ от "менталитета холодной войны"
  • Прекращение военных действий
  • Возобновление мирных переговоров
  • Решение гуманитарного кризиса
  • Защита гражданского населения и военнопленных
  • Обеспечение безопасности атомных электростанций
  • Уменьшение стратегических рисков
  • Содействие экспорту зерна
  • Прекращение "односторонних санкций"
  • Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок
  • Содействие послевоенному восстановлению.

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", - говорится, в частности, в документе.

Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН - ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".

Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".

Топ комментарии
+91
Ні про що. бла,бла,бла, Припинення "односторонніх санкцій" , бла, бла, бла...
"счастья всем и чтобы никто не ушел обиженным"
показать весь комментарий
24.02.2023 06:45 Ответить
+66
То, что его сразу можно спустить в унитаз - это ясно ввиду отсутствия одного пункта: "прекращение агрессии и возврата в состояние до ее начала".
Но куда более важно то, что Китай ясно показал свои болевые точки:
продовольствие;
цепочки промышленных связей.
И в обоих Украина занимает не последнее место.
Си Цзиньпин! Не в ту страну ты поехал кланяться!
показать весь комментарий
24.02.2023 06:45 Ответить
+66
12 пунктів - забагато. Має бути один пункт - капітуляція росії! І підпункт - Гаага і репарації!
показать весь комментарий
24.02.2023 06:47 Ответить
@ А про вывод войск где?@
китайцы предлагают эти слова заменить словами "уважать суверенитет" ))))
показать весь комментарий
24.02.2023 11:13 Ответить
Мда. Тонкість моменту - прибрали конкретику.

Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів.

Можна наступну сторінку із конкретними вихідними пропозиціями?
Чи то для початку "торгів"? Щоб не було зрозуміло у підсумку, що пішло в торг.

Ясно одне, Китай почав "гру" на підвищення ставок...Боже, бережи Україну.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:24 Ответить
Китайці забули додати "воскресіння вбитих".
показать весь комментарий
24.02.2023 11:39 Ответить
Китайський план схожий на те, як Попандопуло із "Весілля в Малинівці" ділив "експропрійоване" - Ето тебе, ето мне, а ето еще раз мне, ето тебе. Через пункт разшаркується перед рашкою. А саме головне, таки визначив для ***** так звані "зимние квартири", із китайською хитрістю забиває ефір -Захід винен в холодній війні, припинити санкції, поважати ***** ....., повага до суверенітету і т.п
Так і повіяло тленним душком марксизма-ленінізма. Валодя ***** на те і розраховував, якщо кетай стане на сторону справедливості, прощай Тайвань, товариш Сі.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:47 Ответить
ну не підараси?! Китай іде слідом за рускім кораблем. мудозвони.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:53 Ответить
Найбільше вразив цинічний і підлий в своїй суті пункт про - припинення "односторонніх санкцій" . Односторонніх Карл !!!
Тобто на думку китайської підорасні , Україні теж треба впаяти санкції ! За спротив , так би мовити .. ...... Санкції за оборону своєї території .. Немає слів бл.... !!
Або ж , якщо мовляв - санкцій для України ( жертви )нема , то не повинно їх бути і для кацапії ( агресора ) .
Сказати що я в ах.є від такого "мирного плану" сраних жовтопиких створінь ,, це нічого не сказати ..
показать весь комментарий
24.02.2023 12:03 Ответить
За все хорошее ни о чем, кроме подозрительного пункта про припинення санкций.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:21 Ответить
За 4000 років китайози ні хера не порозумнішали. Треба терміново відправляти посла на Тайвань і запроваджувати референдум у Тибеті. І не забути офіційно уйгурам поспівчувати. Це на додаток до підняття мита на все китайське.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:13 Ответить
Розківт стародавнього Китаю починається лишче з 11 сторіччя нашої ери. Оті всілякі мудерці пєяні та конфу тощо.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:21 Ответить
Korchyns'kyi? tak, tsikave video vin vyklav, bagato chogo ne znav
показать весь комментарий
24.02.2023 16:56 Ответить
same tak!
показать весь комментарий
25.02.2023 10:09 Ответить
Kytai doviv - sho vony ne nadderzhava i nadii na nyh nema... Kytai - velyke selo zhlobiv, yaki ne mozhut' provesty Glubokyi Analiz i rozibratys' v "kryzi", hocha b - hto na kogo napav.

Krashche b Kytai i dali zaimavsya duhovnymy praktykamy, komunyaky vmiut' til'ky shkodyty, parazyty
показать весь комментарий
24.02.2023 16:55 Ответить
furmula myru = (rus ni; peace da)
показать весь комментарий
24.02.2023 16:58 Ответить
