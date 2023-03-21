Зеленский: Украина ждет от Китая диалога
Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.
Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Цензор.НЕТ.
"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем к диалогу, ожидаем ответ", - заявил президент.
Как сообщалось, до сих пор нет конкретики, состоится ли разговор между Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином, который находится в Москве с официальным визитом.
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щоб знати конкретно, скільки грошей він з своїми "друзями" ******* у захисників
бо піздіжа багато,
результата ноль...
Булоби добре, щоби "насєлєніє" порозумнішало, і перестало генерувати цю *****. Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут», морозиво «Окоп під Ізюмом», коктейль «Розстріл у Бучі». Просто. Припиніть. *****. Це неправильно. Всі ці "креатівщікі" с атрофованою емпатією роблять не з почуття патріотизму. Вони це роблять з бажання збільшити продажі. У них корисливий мотив. Корисливий мотив у бізнесу бути зобов'язаний, і тут питань нема. Але є дуже чітка межа. Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово. Назва з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією - ідіть *****. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес на росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви. Але з редискою «Азовсталь» і всім іншим - ну правда, ідіть *****. В житті такого не куплю.
спасибозападному общаку за это
Средний класс там в плане индекса Джинны конечно и блозко не европейский, но учитывая что этих китаез там 1.5 миллиарда, то в абсолюьном выражении их ооочень дохрена.
Еще лет 6 назад в Австралии и Новой Зеландии начали конкретно чесатся, потому что китаезы там больше 50% всей новой недвижимости скупили.
Только завелись мало-мальские денежки - сразу выводить куда подальше ?
Пусть в Лондоне попробуют что-нибудь скупить.
Ще один дурачок, який прутню на публіку несе.
"За даними Національного Банку Австралії іноземні інвестори складають лише 3.7% в нових та 2.2% у будівлях на вторинному ринку. Ця статистика відображає ВСІХ іноземних інвесторів разом із США, Великобританії та Канади вклюячно, тому Китай складає навіть ще менший відсоток інвестицій".
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jul/08/more-than-80-of-australians-mistakenly-believe-chinese-investors-are-driving-up-house-prices
Японцы не сидят на берегу реки и не ждут у моря погоды -
успешно справились и с Хиросимой, и с Фукусимой - могут китайцев многому научить.
Если мирный план не начинается со слов - россия немедленно прекращает боевые действия и выводит все свои формирования со всей территории Украины, то президент Зеленский не имеет права его рассматривать, это должно быть принято на законодательном уровне!
Я всё сказал, более мне нечего вам добавить.
@IrynaGerashche2
Льовочкіна від ОПЗЖ виключили з комітету нацбезпеки. «ЄС» голосувала ЗА. Але Шуфрич і досі голова комітету свободи слова. Голосує в унісон зі слугами, виступає по всім законопроектам, зовсім без сорому. «Патріот». ОПЗЖ має бути позбавлена мандатів. В ВР і місцевих органах влади.
"Глава МИД КНР назвал Россию и Китай «силами добра» в мире"
Також порохоботи: https://t.me/PresidentPoroshenko/5442
Китай открыто выступает на стороне **********, поддерживает экономически **************. Союзник параши в войне против цивилизованного демократического мира.
После таких заявлений Украина должна держаться от Китая как можно дальше, ни в коем случае не завязывать с ней никаких торговых отношений, даже в убыток себе, чтобы не было и малейших намёков на какую-то зависимость.
Нужно чётко понимать, это вторая раша, со всеми её диктаторскими атрибутами и рано или поздно всё это будет использовано в войне, которую эта недострана обязательно развяжет.
Сегодня мир ещё имеет возможность поставить этих варваров на место, путём экономической изоляции, но если этого не будет сделано сегодня, завтра уже будет поздно, будет вторая раша.