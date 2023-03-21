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Зеленский: Украина ждет от Китая диалога

зеленський,кісіда

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Цензор.НЕТ.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем к диалогу, ожидаем ответ", - заявил президент.

Как сообщалось, до сих пор нет конкретики, состоится ли разговор между Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином, который находится в Москве с официальным визитом.

Читайте также: Конкретики относительно общения с Си Цзиньпином пока нет, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20210) Китай (2910) Украина (44912)


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Топ комментарии
+24
якы перемовини з брехунами як гарантували Україні безпеку ?? і поставляють зброю мокшанським фашистам
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21.03.2023 20:48
+21
зараз почнеться "кітайці тоже люди вони не будуть давати кацапам зброю,треба зазернути СІ в очко аби побачити в цій темряві мир" і тд і тп
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21.03.2023 20:51
+16
зеля не розумнiшаэ! то вiн побачив мир в очах обнульониша,то кацапи не нападуть бо **вони ж теж люди**.а зараз йому потрiбнi порожнi балачки з китайцями-питання для чого?
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21.03.2023 20:53
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Правила форума Совет форумчан
якы перемовини з брехунами як гарантували Україні безпеку ?? і поставляють зброю мокшанським фашистам
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21.03.2023 20:48 Ответить
зеля не розумнiшаэ! то вiн побачив мир в очах обнульониша,то кацапи не нападуть бо **вони ж теж люди**.а зараз йому потрiбнi порожнi балачки з китайцями-питання для чого?
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21.03.2023 20:53 Ответить
А Золотий ярлик на князювання хто єму дасть ? А Лукашенко дали, і один і другий !
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22.03.2023 07:55 Ответить
а ми чекаємо від зе розсекречення закупок для ЗСУ
щоб знати конкретно, скільки грошей він з своїми "друзями" ******* у захисників
бо піздіжа багато,
результата ноль...
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22.03.2023 11:33 Ответить
А то насіння нашої перемоги проросте і у Пекіні.
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21.03.2023 20:49 Ответить
о, до сих пор еще на этом кто-то хайпует
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21.03.2023 20:51 Ответить
у нас такого "творчества ********" полно. Вы еще редиски "Азовсталь" не видели. Значительная часть населения живёт без мозгов, без мозгов же и пойдёт на следующие выборы.
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21.03.2023 21:12 Ответить
Там розрахунок на повних бовдурів, бо крім того ,там в кожному пакеті по п'ять насінин набраних з одного і того ж мішка))
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22.03.2023 07:59 Ответить
Обережно, мабуть ця ***** почала діяти і на вас, якщо вас турбує тільки якість вмісту пакєтів, а не те, що на них пишуть.
Булоби добре, щоби "насєлєніє" порозумнішало, і перестало генерувати цю *****. Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут», морозиво «Окоп під Ізюмом», коктейль «Розстріл у Бучі». Просто. Припиніть. *****. Це неправильно. Всі ці "креатівщікі" с атрофованою емпатією роблять не з почуття патріотизму. Вони це роблять з бажання збільшити продажі. У них корисливий мотив. Корисливий мотив у бізнесу бути зобов'язаний, і тут питань нема. Але є дуже чітка межа. Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово. Назва з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією - ідіть *****. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес на росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви. Але з редискою «Азовсталь» і всім іншим - ну правда, ідіть *****. В житті такого не куплю.
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22.03.2023 12:22 Ответить
вот так вот, на американских и японских технологиях и деньгах, за 20 лет, из страны голодных нищебродов китай превратился в сверхдержаву .... спасибо западному общаку за это
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21.03.2023 20:50 Ответить
Если взять ВЕСЬ Китай, то он и остался страной нищебродов, пусть и сытых.
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21.03.2023 20:55 Ответить
Кхм. Не тупи. Если искусственно вычленять из страны одну какую-то область то тогда можно и про США сказать что условный штат Вашингтон это богатые хипстеры, а Луизиана это жопа населенная неграми.

Средний класс там в плане индекса Джинны конечно и блозко не европейский, но учитывая что этих китаез там 1.5 миллиарда, то в абсолюьном выражении их ооочень дохрена.

Еще лет 6 назад в Австралии и Новой Зеландии начали конкретно чесатся, потому что китаезы там больше 50% всей новой недвижимости скупили.
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21.03.2023 21:14 Ответить
Так это от хорошей жизни ?
Только завелись мало-мальские денежки - сразу выводить куда подальше ?
Пусть в Лондоне попробуют что-нибудь скупить.
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21.03.2023 21:25 Ответить
Argentina, ти так насправді думаєш про штати?
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22.03.2023 02:41 Ответить
В Китае нет единой минимальной заработной платы, она устанавливается каждой провинцией отдельно. Варьируется от 1220 юаней (191,35 $) и 12,5 юаней (1,96 $) в час в Хунане до 2590 юаней (406,23 $) и 23 юаня (3,61 $) в час в Шанхае[147]. В городе Шанхае установлена самая высокая месячная минимальная заработная плата в КНР 2590 юаней (406,23 $), а в Пекине - самая высокая почасовая минимальная заработная плата в КНР 25,3 юаня в час (3,97 $ в час)[147]. По состоянию на 2022 год минимальная месячная заработная плата в Шанхае, Гуандуне, Пекине, Чжэцзяне, Цзянсу, Тяньцзине, Шаньдуне, Фуцзяне, Хубэй и Хэнане превысила 2000 юаней (313,78 $)[147].
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22.03.2023 12:31 Ответить
"китаезы там больше 50% всей новой недвижимости скупили"

Ще один дурачок, який прутню на публіку несе.

"За даними Національного Банку Австралії іноземні інвестори складають лише 3.7% в нових та 2.2% у будівлях на вторинному ринку. Ця статистика відображає ВСІХ іноземних інвесторів разом із США, Великобританії та Канади вклюячно, тому Китай складає навіть ще менший відсоток інвестицій".

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jul/08/more-than-80-of-australians-mistakenly-believe-chinese-investors-are-driving-up-house-prices

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22.03.2023 12:31 Ответить
ЗЄ чекає хабаря.
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21.03.2023 20:50 Ответить
герхардтиєблан
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21.03.2023 21:09 Ответить
Сказав тупий зелений кугут...
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21.03.2023 21:11 Ответить
На себя посмотри
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22.03.2023 03:48 Ответить
зараз почнеться "кітайці тоже люди вони не будуть давати кацапам зброю,треба зазернути СІ в очко аби побачити в цій темряві мир" і тд і тп
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21.03.2023 20:51 Ответить
Япония по площади маленькая, а по духу даст Китаю фору в 1000%.
Японцы не сидят на берегу реки и не ждут у моря погоды -
успешно справились и с Хиросимой, и с Фукусимой - могут китайцев многому научить.
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21.03.2023 20:53 Ответить
А с Цусимой уже забыл, Ваня?
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21.03.2023 20:56 Ответить
Цусіму я як раз люблю. Васька.
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21.03.2023 21:07 Ответить
От нахіба нам те лайно совдєпівське???соціально та ментально близькі малоросам ницим ,ідіть ***** підараси
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21.03.2023 20:56 Ответить
Україна не расєя, Китай не Японія, скажіть нашому бонапарту
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21.03.2023 20:59 Ответить
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21.03.2023 20:59 Ответить
Во-во. Чекає. Ждун, ля. Два роки не призначається посол в Китай. Напевне цей напрямок потрібно комусь конче завалити.
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21.03.2023 20:59 Ответить
а що ще не завалили зе ублюдки??
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21.03.2023 21:22 Ответить
Шоо, ще там хоче в ''дуплі'' миру пошукати? Китайоза вже озвучила свою позицію
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21.03.2023 21:00 Ответить
Что то китайский виннипух пообещал х-лу, который терпит военное поражение, это очень настораживает.
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21.03.2023 21:02 Ответить
Почекайте трохи. Якшо не помиляюся, то візит вже закінчився. Зараз "іксперди" зберуться з духом і нафантазують шо там китайці пообіцяли *****. А ми почитаємо...
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21.03.2023 21:16 Ответить
Діалогу з рашкою?
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21.03.2023 21:02 Ответить
Диалог возможен при одном условии, если китайский диктатор приедет в Киев и до начала переговоров посетит Бучу, Ирпень и Харьков, хотя бы эти три точки, только после этого можно с ним разговаривать.

Если мирный план не начинается со слов - россия немедленно прекращает боевые действия и выводит все свои формирования со всей территории Украины, то президент Зеленский не имеет права его рассматривать, это должно быть принято на законодательном уровне!
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21.03.2023 21:12 Ответить
Ви дісно вважаєте, що вбивство декількох тисяч людей якось вразить чувака, якому закидають геноцид уйгурів і який прийшов до влади випередивши півтора мільярди таких самих хитросраких і вузькоглазих як він?
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21.03.2023 21:19 Ответить
Это вам не кино, которое должно удивить, это нужно для прочности и уверенности позиции украинского президента, одно дело показывать на пальцах, последствия варварской агрессии, и совсем другое разговаривать после увиденного , политика, дело тонкое.
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21.03.2023 21:24 Ответить
Саме це я і намагаюся донести. "совсем другое разговаривать после увиденного". Після побаченого чого? Все те, що там сталося, для Сі - норма. Привези вас в Руанду і покажи розваляні глиняні вігвами, посічені сапками. Ви сильно по іншому будете після цього розмовляти?
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21.03.2023 21:30 Ответить
Будьласка не плутайте європейців, які принаймні декларують, що кожне людське життя має цінність, і володаря півтора мільярди мурашок.
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21.03.2023 21:32 Ответить
Вынужден вам ещё раз повторить, это нужно, в первую очередь, для президента Украины, а потом уже для китайца, это понятно?

Я всё сказал, более мне нечего вам добавить.
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21.03.2023 21:43 Ответить
ще раз питання що його повинно вразити? чи ви думаєте він не бачив як дохнуть його раби з голоду?
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21.03.2023 23:07 Ответить
Якого блін діалогу??? Ти ким себе вважаєш, чмо небрите? Дай Б-г шоб китайці з американцям почали нарешті розмовляти.
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21.03.2023 21:14 Ответить
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21.03.2023 21:17 Ответить
Ужас какой-то.Чудак хронический изменник...
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21.03.2023 21:19 Ответить
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

Льовочкіна від ОПЗЖ виключили з комітету нацбезпеки. «ЄС» голосувала ЗА. Але Шуфрич і досі голова комітету свободи слова. Голосує в унісон зі слугами, виступає по всім законопроектам, зовсім без сорому. «Патріот». ОПЗЖ має бути позбавлена мандатів. В ВР і місцевих органах влади.
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21.03.2023 21:19 Ответить
не варто чекати позитиву
"Глава МИД КНР назвал Россию и Китай «силами добра» в мире"
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21.03.2023 21:21 Ответить
Скільки даси хабаря щоб Дзінь PIN поговорив з тобою?
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21.03.2023 21:26 Ответить
Не, ну похоже правильно. За действия колоний должны метрополии отвечать. И договариваться при проблемах.
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21.03.2023 21:29 Ответить
Порохоботи про цю новину: зелебобік нарік чмошнік які перемовини з китайозами?
Також порохоботи: https://t.me/PresidentPoroshenko/5442
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21.03.2023 21:31 Ответить
на який , зелений підор, ти чекаєш диалог? з союзником й покровителем нашого ворога? зелений дебіле, ти це розумієш? чи, либонь, твій дєрьмак розтовкмачив тобі, вбогому, що в китайців можно буде взяти бабло, коли янкі припинять фнансувати розбудову зеленої клоунократії? ну, тоді зрозуміло...
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21.03.2023 21:40 Ответить
Зе, а де ти у сі очі побачив?
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21.03.2023 21:44 Ответить
Какого диалога?
Китай открыто выступает на стороне **********, поддерживает экономически **************. Союзник параши в войне против цивилизованного демократического мира.
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21.03.2023 21:44 Ответить
Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран .По словам министра, Китай и Россия расценивают свои отношения как «силу, которая принесет глобальные мир и стабильность".

После таких заявлений Украина должна держаться от Китая как можно дальше, ни в коем случае не завязывать с ней никаких торговых отношений, даже в убыток себе, чтобы не было и малейших намёков на какую-то зависимость.

Нужно чётко понимать, это вторая раша, со всеми её диктаторскими атрибутами и рано или поздно всё это будет использовано в войне, которую эта недострана обязательно развяжет.

Сегодня мир ещё имеет возможность поставить этих варваров на место, путём экономической изоляции, но если этого не будет сделано сегодня, завтра уже будет поздно, будет вторая раша.
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21.03.2023 21:53 Ответить
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21.03.2023 22:18 Ответить
Зе як був дебілом,так дебілом і помре.І булоб добре щоб десь в камері.
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21.03.2023 23:04 Ответить
Стою на полустаночке в цветастом полушалочке....
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21.03.2023 23:26 Ответить
Китай это китай, пусть в китае порядок наводит, чего Зеленскому от него надо? Хочет как Питун перед Си прогибаться?
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22.03.2023 03:52 Ответить
У нього товарищ Сі зайня місце захворівшего Кадирова.
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22.03.2023 07:52 Ответить
ждет величайшего янелохмнесорокдва судьба чаушеску...
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22.03.2023 06:44 Ответить
как же так... а ведь совсем недавно боневтік янелохмнесорокдва провел исторические впервые с истории переговоры по тяляфонарию с президентами бонсваны и уганды... так что от этих переговоров ожидать? ведь боневтік янелохмнесорокдва спрямував внешнюю политику Украины во главе с министром кулёёбом в сторону Африки... где результат? брюлики и золото, уран и молибден...
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22.03.2023 07:16 Ответить
Кто надоумил его лизать зад Китаю? Ермак или западные партнеры?
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22.03.2023 07:37 Ответить
Який ще діалог ? Це що завєти Арахаміі ?
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22.03.2023 07:51 Ответить
Простите за выражение, но союз Пу + Си = Pussy.
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22.03.2023 07:51 Ответить
Тупий і іще тупіший. 2 в 1.
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22.03.2023 09:02 Ответить
Від якого Китаю? Цього маоїстського "КНР"? Так ми вже з ним "надіалогізувались" за 32 роки так, що сьогодні не навмиваємось власною кров'ю від такої роботи...
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22.03.2023 09:23 Ответить
Та напишіть ту формулу миру на паркані. Нехай всі читають і не..й передавати її дипломатичними каналами.
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22.03.2023 12:36 Ответить
 
 