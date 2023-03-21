Конкретики щодо спілкування із Сі Цзіньпіном наразі немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має підтвердження та конкретики щодо можливої розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо зустрічі або розмови з Китаєм. Якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін після поїздки у Москву планує переговори з Зеленським.

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