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Новини
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Конкретики щодо спілкування із Сі Цзіньпіном наразі немає, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має підтвердження та конкретики щодо можливої розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Щодо зустрічі або розмови з Китаєм. Якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін після поїздки у Москву планує переговори з Зеленським. 

Також читайте: Я вважаю це сумним, - Бербок про візит Сі Цзіньпіня до Москви

Зеленський (23667) Китай (4501) Україна (5861) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+16
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21.03.2023 19:39
+10
Конкретики і не буде.
Це китай.
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21.03.2023 19:45
+6
Конкретика є лише у Єрмака-Путін йому вже все розповів.Так що,Вовочка,за конкретикою до Єрмака-він тобі все розжує,і на телесуфлер тобі все викладе.Тобі залишиться лише прочитати,**************.
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21.03.2023 19:41
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у китайців добре виходить "спілкуватися" зі "служками"!"слуга народу"-made for china
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21.03.2023 19:39 Відповісти
*нам ні сказали точно аткуда будєт наступать расія, нічєво таково дірєктор ЦРУ не сообщал*
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21.03.2023 19:39 Відповісти
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21.03.2023 19:39 Відповісти
Помилка природи !
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21.03.2023 19:54 Відповісти
В усякому випадку, це чесна відповідь!
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21.03.2023 19:41 Відповісти
Конкретика є лише у Єрмака-Путін йому вже все розповів.Так що,Вовочка,за конкретикою до Єрмака-він тобі все розжує,і на телесуфлер тобі все викладе.Тобі залишиться лише прочитати,**************.
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21.03.2023 19:41 Відповісти
Конкретики і не буде.
Це китай.
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21.03.2023 19:45 Відповісти
З Китаєм домовлятись - це те саме, що з московією.

P. S. Після вчорашньої бавовни в Джанкої сьогодні касапи вирішили на Одесі відігратись - вже два баха чув, скорше за все ППО.
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21.03.2023 19:48 Відповісти
На *** тобі він нужен ******* кровавий
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21.03.2023 19:49 Відповісти
Але завтра Зеля вже буде мати цю конкретіку та почне домовляися !
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21.03.2023 19:50 Відповісти
Сі чекає на зустріч з "великим політиком' Арахамією
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21.03.2023 19:51 Відповісти
Оптом та у розницю за ціною яєць та яблук у контрактах Рєзнікова.

Тим більше, що ахметівські та коломойські ЗЕленчуци зараз трошки від цицьки хозяїв відпали.
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21.03.2023 20:01 Відповісти
Китайоза для себе вже все вирішила , вона на стороні ***** ,, міжнародного злочинця і кіднепера .
То нахея він тобі потрібен ..? Нічого нового Вова , ти від нього не почуєш ..
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21.03.2023 19:53 Відповісти
Тобто ЗЄ ще не почув суму хабаря.
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21.03.2023 19:57 Відповісти
Не знає скільки дати хабаря щоб Сі зустрівся з ним.
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21.03.2023 20:03 Відповісти
Ні. Це ЗЄ чекає прайса від Сі.
1. Скільки зараз за відмову від ЄС та НАТО.
2. Скільки потім на відкатах "великої відбудови".

Китай - це мрія уйобків, що сидять на брудних оборутках.
ЄС - це смерть відкатам та хабарям державного маштабу.

Вгадай, що більше до вподоби ЗЄвладі.
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21.03.2023 20:23 Відповісти
Саме тому зараз з купи вакцин в Україні лишився китайський Коронавак, такий же "дієвий" як Супутник, судячи по спалахам в Китаї.

Китай - це епіцентр корупції. Китай пачками купує бананові республіки і "політиків світового рівня".
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21.03.2023 20:27 Відповісти
НУ ПРО ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ З ЛЮДЬМИ ЯКІ ТОБІ ГАРАНТУВАЛИ БЕЗПЕКУ КОЛИ ДОБРОВІЛЬНО ВІДДАВ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ А ПОТІМ ЗРАДИЛИ ?????
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21.03.2023 20:03 Відповісти
Відсутність відповіді це теж відповідь
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21.03.2023 20:05 Відповісти
Нам така конкретика не потрібна.
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21.03.2023 20:17 Відповісти
"Зеленский заявил, что у Украины нет подтверждения и конкретики о возможном разговоре с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином".

Почему это нет конкретики? Конкретика состоит в том, что лаптестан уже почти официально стал данником КНР. И лаптекопытных теперь с уверенностью можно называть не "великоросами", а "младокитайцами".
За что боролись, на то и напоролись.
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21.03.2023 20:33 Відповісти
Захід Китаи проморгав в 70-х 80 х р. р. а тепер починає прилаштовуватися до цього слона в посудніи лавці .
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21.03.2023 20:35 Відповісти
Звичайний стан Найвідоснішого - ніякої конкретики.
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21.03.2023 21:02 Відповісти
янелохмнесорокдва, как четырежды "дипломант-ухилянт", знает, что скоро оно станет вьетнамским кацманаутом...
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22.03.2023 06:48 Відповісти
 
 