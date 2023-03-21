Конкретики щодо спілкування із Сі Цзіньпіном наразі немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має підтвердження та конкретики щодо можливої розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо зустрічі або розмови з Китаєм. Якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає", - зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін після поїздки у Москву планує переговори з Зеленським.
Топ коментарі
+16 Mikola Mazurenko
показати весь коментар21.03.2023 19:39
+10 Алекс Скела
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+6 Валерій Сівєрянін #551856
показати весь коментар21.03.2023 19:41
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Це китай.
P. S. Після вчорашньої бавовни в Джанкої сьогодні касапи вирішили на Одесі відігратись - вже два баха чув, скорше за все ППО.
Тим більше, що ахметівські та коломойські ЗЕленчуци зараз трошки від цицьки хозяїв відпали.
То нахея він тобі потрібен ..? Нічого нового Вова , ти від нього не почуєш ..
1. Скільки зараз за відмову від ЄС та НАТО.
2. Скільки потім на відкатах "великої відбудови".
Китай - це мрія уйобків, що сидять на брудних оборутках.
ЄС - це смерть відкатам та хабарям державного маштабу.
Вгадай, що більше до вподоби ЗЄвладі.
Китай - це епіцентр корупції. Китай пачками купує бананові республіки і "політиків світового рівня".
Почему это нет конкретики? Конкретика состоит в том, что лаптестан уже почти официально стал данником КНР. И лаптекопытных теперь с уверенностью можно называть не "великоросами", а "младокитайцами".
За что боролись, на то и напоролись.